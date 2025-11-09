איגוד האתלטיקה קיימה השתלמות מאמנים בווינגייט

השתלמות מאמנים בינלאומית התקיימה בסוף השבוע האחרון, זאת בהובלת איגוד האתלטיקה בישראל ומכון וינגייט, כאשר ההשתלמות, שהועברה על ידי מאמנים מהשורה הראשונה של האתלטיקה העולמית, נערכה באולם ע”ש אגנס קלטי שבמכון למצוינת בספורט, והביאה אליה מאמנים ומאמנות אתלטיקה מכל רחבי הארץ.

במהלך ההשתלמות הבינלאומית, שמעו כ-100 מאמנים ומאמנות ואנשי מקצוע מעולם הספורט שהגיעו לאורך היומיים, הרצאות מפיהם של מאמנים מהטופ העולמי, לורו מוולי, ראש התוכנית ההולנדית לספרינט ומשוכות ומאמנה האישי של פמקה בול, שיאנית אירופה ופעמיים אלופת העולם ב-400 מ' משוכות. ג'וף וויטמן, מאמן בכיר לריצות בינוניות ומי שהוביל את ג'ייק וויטמן, בנו, לזכייה באליפות העולם ב-1500 מ' בשנת 2022. מומחה ייחודי בשיטת TMG למניעת פציעות ולשעבר מאמן הכושר של נבחרת סרביה בכדורסל, תומאס בריניץ' וכן גם רנו לונגוורה, מאמן ספרינט ומשוכות בנבחרת הולנד ומי שמשמש כיועץ בינלאומי למחלקה ההישגית באיגוד האתלטיקה בישראל, ובעברו גם הוביל את לאדג'י דוקורה לזכייה בתואר אלוף העולם בריצת 110 מטרים משוכות בשנת 2005.

“ההשתלמות הזו מראה למאמנים שלנו שהאיגוד מנסה לעזור להם להשתפר ולהתקדם ברמה המקצועית”, אמר יו”ר איגוד האתלטיקה בישראל, עמי ברן והמשיך: “הבאנו לפה אנשי מקצוע מהרמה העולמית שיכולים לתת הרבה מהידע שלהם לכולנו. הצלחנו להביא אותם בזכות הקשרים הבינלאומיים הטובים שלנו, שהובילו לכך שהם הגיעו ארצה גם בזמנים כאלה ולא עשו חושבים, פשוט באו לתת מעצמם למען המאמנים הישראלים.

עמי ברן (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)

“עוד מאז שאני הייתי אתלט, הייתה בעיה מבחינת חוסר במאמנים ונכון שהיום אנחנו נמצאים במצב שיש הרבה מאמנים, אבל השאיפה שלנו היא להגיע לכך שמאמן זה מקצוע וגם מקצוע מתגמל, כי אחרת אי אפשר להשאיר מאמנים בענף. לגדול משנה לשנה זה חשוב, אבל צריך גם יציבות. יש לנו תכנון בנושא, אבל זה יצטרך לקחת כמה שנים, אנחנו לא מכוונים רק ללוס אנג’לס 2028, אלא גם למה שבא אחרי, זה הכיוון שלנו ואני סומך על המאמנים שיש לנו פה שייקחו את האתלטים ביחד איתם הכי גבוה”.

סהר אלוני, סמנכ"לית חטיבת הספורט במכון וינגייט: “מכון וינגייט רואה בעצמו כבית לאומי לאיגודי הספורט ואיגוד האתלטיקה כאחד מהאיגודים המובילים וההישגיים, הוא בהחלט חלק מאוד חשוב מהמערך של האיגודים שאנחנו רוצים לראות אצלנו. יש לנו שנים רבות של שיתופי פעולה ובייחוד בשנה האחרונה שיתוף הפעולה התגבר והתחזק.

“השנה לראשונה נקלטו אתלטים באקדמיה שחיים ומתאמנים במכון, הצטרפו אתלטים ואתלטיות פעילים ללימודי האקדמיה לוינסקי-וינגייט וחלקם אף בחרו לחיות במכון ולנהל אורח חיים ספורטיבי-לימודי באמצעות המתקנים כאן. גם אצטדיון האתלטיקה המוחדש, שהוא מתקן ברמה מאוד גבוהה, הולך להיפתח ממש בקרוב. באופן שוטף, הרבה אתלטים ואתלטיות מהאיגוד מגיעים כבר עכשיו לקבל את המעטפת של המכון ויש פעילות רבה בוינגייט שנוגעת לאתלטיקה”.

סהר אלוני, סמנכ"לית חטיבת הספורט בווינגייט (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)

עוד הוסיפה אלוני: "יש לנו את בית הספר להכשרת מאמנים כאן במכון, יש את קורס הפודיום שהוא למאמנים לאומיים בהובלה שלנו ויש גם לאתלטיקה כמה נציגים מאוד בכירים בו ויש קורס מספורטאי למאמן שיש בו נציגים מהענף, כך שמאמני האתלטיקה מקבלים המון משיתוף הפעולה המוצלח בין הגופים. אנחנו מאוד מעוניינים להרחיב את שיתוף הפעולה גם בנושאים המקצועיים ובראשם שירותי רפואת הספורט, יש לנו רפואת ספורט שמלווה את האיגוד ד"ר עידית שוב ופיזיותרפיסטית ד"ר מיה קלה-בנצור, שהיא אתלטית אולימפית בעצמה לשעבר, ולאורך כל השנים הן עובדות באופן מאוד צמוד ומקצועי מול האתלטים, והיינו רוצים להרחיב את התחום הזה מול האיגוד ואיגודים אחרים.

“חטיבת הספורט שהוקמה לפני שנה ייעודה בדיוק זה, הרחבת השירותים והשירותיות לאיגודים בית לאומי, שנמצאים במכון ואנחנו מאוד שמחים שההסכם עם האיגוד יקבל תוקף עם פתיחת האצטדיון המחודש ובהחלט רואים בכך הזדמנות לקפיצה משמעותית להרחבת שיתופי הפעולה”.

“ההשתלמות הזו סופר חשובה”, הסביר המנהל המקצועי של מחלקה צעירה ומנהלת מחלקת ריצות ארוכות, איתי מגידי והמשיך: “תקופה לא פשוטה עוברת על המדינה ואנו מתקשים גם לצאת למקומות וגם להביא אנשי מקצועי ברמה גבוהה לכאן, אבל בזכות לונגוורה, הצלחנו להביא צוות מאוד מאוד מרשים להעביר הרצאות ברמה הכי גבוהה במכון וינגייט. החיבור בין האיגוד לבין המכון, זה חיבור מאוד טבעי, זה המכון הלאומית לספורט. אנחנו בימים אלה קרובים לפתיחת האצטדיון פה, נכנסנו לאקדמיה, כך שהחיבור הוא טבעי והגיוני שהפעילויות והשתלמויות המקצועית שלנו יקרו פה”.

יואב הלר ועמי ברן (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)

ראש התוכנית ההולנדית לספרינט ומשוכות, לורו מוולי: “התרשמתי מהמכון, אני חושב שהמתקנים כאן דומים מאוד למה שאנחנו יכולים למצוא במרכז האולימפי שלנו וממה שמעתי, גם יש אותה כמות של ענפי ספורט שונים. עשו לי סיור והתרשמתי מהמקומות שמיועדים לשינה, לאכול וכמובן הכי חשוב, את מתקני האימוני, והכל נראה ממש בסדר.

“מזג האוויר שלכם טוב יותר, כי לנו יש לא מעט ימים עם גשם ומזג אוויר קריר ולכם יש מזג אוויר יותר יציב. אני מעביר הרבה הרצאות כאלה ברחבי העולם, ואני חושב שאנחנו מנסים להיות מעוררי השראה עבור מאמנים צעירים להמשיך ללמוד ולפתח את עצמם, להיות פתוחים לפילוסופיות שונות. ייתכן שהם היו במוסדות הכשרה כאלה ואחרים, למדו דברים מסוימים, ואז שומעים אנשים שמגיעים מחו"ל עם דעות שונות, השקפות שונות, ובלי לשנות את הפילוסופיה שלהם, אני חושב שזה תמיד טוב לנסות ולגלות איך הם יכולים אולי ללמוד דברים חדשים כדי לשפר ולהשתפר אפילו יותר”.

מאמנה של אלופת העולם ושיאנית אירופה ב-400 מ' משוכות, פמקה בול, התייחס גם לבלסינג אפריפה שמתאמן תחת תוכניתו בהולנד: “אני חושב שהוא עכשיו ותמיד היה ספורטאי מוכשר מאוד. עצם זה שכבר כאתלט צעיר הוא השיג כמה הישגים מרשימים ותוצאות טובות. יש הרבה דברים שבהם הוא יכול להשתפר, כמובן, טכנית, פיזית. אולם, כרגע, אני חושב שהכי טוב בשבילו הוא להיות בסביבה של ביצועים גבוהים, מוקף בספורטאים מסורים ששואפים בעצמם למטרות גבוהות מאוד, וזה מעורר השראה להפוך לספורטאים טובים עוד יותר, ושוב, לא פיזית או טכנית, אלא פשוט ספורטאי טוב יותר מבחינת מחויבות, מסירות והרצון לעשות הכל כדי להשיג את המטרות”.

איגוד האתלטיקה בהשתלמות (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)

רנו לונגוורה, מאמן ספרינט ומשוכות בנבחרת הולנד והיועץ הבינלאומי למחלקה ההישגית באיגוד האתלטיקה בישראל: “כל המטרה בהשתלמויות מהסוג הזה היא שיתוף של תכנים וידע, נקודות המפתח העיקרית לפיתוח האתלטיקה, של הענף שלנו, בכל מקום בעולם, זה הכל עניין של שיתוף ידע. ברור שבכל מקום בעולם עובדים אחרת, אם זה איפה שאני מאמין היום, הולנד, עובדים בשיטה שונה ופה עובדים בצורה שונה, ובשביל להתפתח הבאנו לפה מומחים עם ניסיון מוכח שעבדו עם כמה אלופי עולם.

“אני חושב שזה דבר נהדר עבור המאמנים שהגיעו לכאן לשמוע וללמוד, זה מעורר השראה לראות איך אתלטי עילית בעולם עובדים ביומיום. היה חשוב לעשות את ההשתלמות בווינגייט, אני אוהב את המקום הזה כי הוא כמו מרכז ספורט ברמה גבוהה ויש בו הכל מהכל וזו מעטפת שנחוצה לספורטאים".

לונגוורה התייחס גם הוא לחניכו הישראלי שיתחיל את העונה השנייה שלו מעבר לים: “בלסינג עובד טוב, הוא אתלט עילית וחשוב שהוא יעבוד בקבוצה. נכון שאפשר להתאמן לבד, אבל בעיני אם מתאמנים בקבוצה ובמקרה של בלסינג, קבוצה של ספרינטרים טובים שיש להם זמנים נהדרים אז זה עוזר להתפתח.

“הם עוזרים אחד לשני, הם מתאמנים ביחד על אותה תוכנית ודוחפים זה את זה. נגיד, אחד הדברים שאני רוצה שבלסינג ישפר, זה הזינוקים אז הוא חייב לעבוד לצד אתלטים שטובים בזה ואז המטרה להשתפר. בסך הכל בלסינג עובד טוב, יש לו עוד הרבה עבודה, אבל אנחנו בתהליך ואני מאמין שהוא בדרך”.