נאפולי הופתעה בחוץ עם הפסד 2:0 לבולוניה

משחקי המחזור ה-11 בליגה האיטלקית המשיכו היום (ראשון), עם המשחק המוקדם שבו אטאלנטה הובסה 3:0 מול ססואולו. בהמשך, נאפולי ירדה מהפסגה אחרי הפסד 2:0 לבולוניה, רומא ניצחה 0:2 את אודינזה ועלתה זמנית למקום הראשון וגנואה ופיורנטינה נפרדו ב-2:2.

בולוניה – נאפולי 0:2

האלופה הופתעה בחוץ. אמנם הרוסובלו נחשבים לאחת הקבוצות הטובות באיטליה בשנים האחרונות, אך הגיעו כאנדרדוג למפגש מול הפרטנופיי והצרות אף גדלו כששוער הקבוצה, לוקאש סקורפוסקי נפצע כבר אחרי שמונה דקות ובמקומו עלה לדשא מסימו פסינה, ילד בן 17 בהופעת בכורה, ששמר על רשת נקייה מול האורחת העדיפה.

אחרי מחצית שקולה, שהייתה בשליטה נאפוליטנית בכל הקשור להחזקה בכדור, המארחת השתלטה לחלוטין על המשחק ועלתה ליתרון מגול של ת’יס דאלינחה, כשבדקה ה-66 ג’ון לוקומי הוריד את היריבה מהפסגה עם השער השני, שחתם את התוצאה הסופית.

רומא - אודינזה 0:2

הזאבים אירחו בביתם את השחורים לבנים מאודינה על מנת לעלות לפחות זמנית למקום הראשון. לקראת סוף המחצית הראשונה לוקה פלגריני העלה את הקבוצה מעיר הבירה ליתרון ראשון מפנדל. רבע שעה מפתיחת המחצית השנייה, זקי צ’ליק הכפיל את היתרון לזכות המארחים וקבע את התוצאת המשחק, הזאבים עלו לפחות זמנית למקום הראשון.

אטאלנטה – ססואולו 3:0

הלה דאה ממשיכה לצמוח מטה וסופרת כבר משחק שביעי רצוף בליגה בו היא לא מנצחת, והפסד שני ברצף. העניינים היו יכולים להיראות אחרת עבור המארחת, אחרי שאדמולה לוקמן כבר הצליח להכניע את השוער ארנו מיוריץ’, אבל ג’יי איזדס סיפק הצלה גדולה ומנע יתרון.

משם, המשחק עבר לרגלי הנרוורדי, שהצליחו לסחוט פנדל, אותו כבש דומיניקו ברארדי. הסמל של הקבוצה והקפטן שלה, הוסיף בישול גדול לאנדראה פינמונטי עם פתיחת המחצית השנייה, וגם התכבד בצמד בדקה ה-66, בגול שחתם את תוצאת המשחק.

גנואה – פיורנטינה 2:2

קרב התחתית הבטיח רבות ועמד בציפיות. שתי הקבוצות הגיעו למשחק עם מאמן חדש – אצל המארחת דניאלה דה רוסי, שלא עמד על הקווים בגלל הרחקה עוד מימיו ברומא, אבל האורחת הציגה את פאולו ואנולי בהופעת בכורה, כשהוויולה עדיין ללא ניצחון אחרי אחד עשר מחזורים.

לאו אוסטיגור, שהעניק ניצחון בכורה לגריפוני העונה, כבש כבר אחרי רבע שעה את היתרון, אבל חמש דקות אחר כך האורחת אלברט גודמונדסון השווה בפנדל מצוין. בדקה ה-50 לורנצו קולומבו החטיא מהנקודה הלבנה בצד השני, ורוברטו פיקולי העניש אחרי שבע דקות, אלא שקולומבו כיפר על כך עם גול בעוד שכוב על הדשא, בדרך לחלוקת נקודות.