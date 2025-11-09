יום ראשון, 09.11.2025 שעה 21:39
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
245-1211רומא1
229-1711מילאן2
2210-1611נאפולי3
2112-2410אינטר4
218-1811בולוניה5
1910-1411יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
157-1310לאציו9
1517-1211אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
716-811גנואה18
616-611ורונה19
518-911פיורנטינה20

נאפולי הופתעה בחוץ עם הפסד 2:0 לבולוניה

האלופה ירדה מהפסגה כשלא הצליחה להכניע שוער בן 17 בבכורה, דאלינחה ולוקומי כבשו. רומא ניצחה 0:2 את אודינזה. 2:2 בין פיורנטינה וגנואה. צפו

|
שחקני נאפולי מאוכזבים (IMAGO)
שחקני נאפולי מאוכזבים (IMAGO)

משחקי המחזור ה-11 בליגה האיטלקית המשיכו היום (ראשון), עם המשחק המוקדם שבו אטאלנטה הובסה 3:0 מול ססואולו. בהמשך, נאפולי ירדה מהפסגה אחרי הפסד 2:0 לבולוניה, רומא ניצחה 0:2 את אודינזה ועלתה זמנית למקום הראשון וגנואה ופיורנטינה נפרדו ב-2:2.

בולוניה – נאפולי 0:2

במשבר? בולוניה מדהימה את נאפולי 0:2

האלופה הופתעה בחוץ. אמנם הרוסובלו נחשבים לאחת הקבוצות הטובות באיטליה בשנים האחרונות, אך הגיעו כאנדרדוג למפגש מול הפרטנופיי והצרות אף גדלו כששוער הקבוצה, לוקאש סקורפוסקי נפצע כבר אחרי שמונה דקות ובמקומו עלה לדשא מסימו פסינה, ילד בן 17 בהופעת בכורה, ששמר על רשת נקייה מול האורחת העדיפה.

אחרי מחצית שקולה, שהייתה בשליטה נאפוליטנית בכל הקשור להחזקה בכדור, המארחת השתלטה לחלוטין על המשחק ועלתה ליתרון מגול של ת’יס דאלינחה, כשבדקה ה-66 ג’ון לוקומי הוריד את היריבה מהפסגה עם השער השני, שחתם את התוצאה הסופית.

רומא - אודינזה 0:2

הזאבים אירחו בביתם את השחורים לבנים מאודינה על מנת לעלות לפחות זמנית למקום הראשון. לקראת סוף המחצית הראשונה לוקה פלגריני העלה את הקבוצה מעיר הבירה ליתרון ראשון מפנדל. רבע שעה מפתיחת המחצית השנייה, זקי צ’ליק הכפיל את היתרון לזכות המארחים וקבע את התוצאת המשחק, הזאבים עלו לפחות זמנית למקום הראשון.

אטאלנטה – ססואולו 3:0

בצרות: אטאלנטה מקבלת שלישייה מססואולו

הלה דאה ממשיכה לצמוח מטה וסופרת כבר משחק שביעי רצוף בליגה בו היא לא מנצחת, והפסד שני ברצף. העניינים היו יכולים להיראות אחרת עבור המארחת, אחרי שאדמולה לוקמן כבר הצליח להכניע את השוער ארנו מיוריץ’, אבל ג’יי איזדס סיפק הצלה גדולה ומנע יתרון.

משם, המשחק עבר לרגלי הנרוורדי, שהצליחו לסחוט פנדל, אותו כבש דומיניקו ברארדי. הסמל של הקבוצה והקפטן שלה, הוסיף בישול גדול לאנדראה פינמונטי עם פתיחת המחצית השנייה, וגם התכבד בצמד בדקה ה-66, בגול שחתם את תוצאת המשחק.

גנואה – פיורנטינה 2:2

קרב התחתית הבטיח רבות ועמד בציפיות. שתי הקבוצות הגיעו למשחק עם מאמן חדש – אצל המארחת דניאלה דה רוסי, שלא עמד על הקווים בגלל הרחקה עוד מימיו ברומא, אבל האורחת הציגה את פאולו ואנולי בהופעת בכורה, כשהוויולה עדיין ללא ניצחון אחרי אחד עשר מחזורים.

לאו אוסטיגור, שהעניק ניצחון בכורה לגריפוני העונה, כבש כבר אחרי רבע שעה את היתרון, אבל חמש דקות אחר כך האורחת אלברט גודמונדסון השווה בפנדל מצוין. בדקה ה-50 לורנצו קולומבו החטיא מהנקודה הלבנה בצד השני, ורוברטו פיקולי העניש אחרי שבע דקות, אלא שקולומבו כיפר על כך עם גול בעוד שכוב על הדשא, בדרך לחלוקת נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */