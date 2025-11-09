בכושר שיא: עומרי גאנדלמן שוב כבש בגנט

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# עומרי גאנדלמן המשיך בכושר היוצא מן הכלל שלו בתקופה האחרונה. קשרה של גנט הבקיע את שער השוויון בדקה ה-56 של גנט מול גנק, במשחק שנגמר ב-1:1 והשאיר את קבוצתו של גאנדלמן עם נקודה מעל יריבתה במקומות השישי והשביעי.

זהו שערו השישי של הישראלי בששת המשחקים האחרונים בליגה הבלגית, כשהוא חזר למצוא את הרשת לאחר שבמשחק האחרון רצף הכיבושים שלו נעצר במחזור הקודם.

עומרי גאנדלמן בטירוף (IMAGO)

עומרי גאנדלמן אחרי עוד שער (IMAGO)

# ביברס נאתכו נכנס במחליף בדקה ה-58 בפרטיזן בלגרד, והכפיל את היתרון עם שער בדקה ה-76. קבוצתו ניצחה 0:2 מול נובי פזאר ותצא לפגרת הנבחרות מהמקום הראשון.

ביברס נאתכו (IMAGO)

# ענאן חלאילי ואוניון סן ז’ילואז הגדילו את הפער בפסגה בנקודה, למרות שאכזבו בעצמם וסיימו ב-1:1 מול מכלן. הישראלי השלים 75 דקות וקבוצתו נהנתה מההפסד של השנייה בטבלה קלאב ברוז’ מול אנדרלכט.

ענאן חלאילי (IMAGO)

# במחזור ה-12 של הליגה ההולנדית, המגן הישראלי אלי דסה התחיל ב-11 של ניימיכן נגד כרוניגן, ורשם משחק מלא כשקבוצתו ניצחה בפעם החמישית העונה עם 0:2 ביתי.

# גבי קניקובסקי היה שותף לניצחון של פרנצוורוש, שגברה 1:3 על קזינקבארצ’יקאי, כששיחק 89 דקות. מוחמד אבו פאני ישב על הספסל, אך לא עלה לשחק.

גבי קניקובסקי (IMAGO)

# ביוון, הישאם לאיוס עלה מהספסל ועזר לקבוצתו לבאדיקוס להביס את פנסראיקוס 2:5, כשמי שהצליח להיכנס לסטטיסטיקה הוא אלן אוז’בולט, אקס הפועל תל אביב והפועל חיפה, שכבש צמד ובישל אחד נוסף. ג’ואל אבו חנא לא היה בסגל.

# שון וייס, קשרה הישראלי של ספרטה סלמט, פתח בהרכב והשלים 90 דקות בהפסד 2:1 לפולטיכניקה קישינב במסגרת המחזור ה-19 של הליגה המולדבית. קבוצתו נמצאת בתחתית הליגה עם 10 נקודות עד כה.

# דין דוד לא פתח היום בהרכב של יוקוהמה מרינוס במחזור ה-36 של הליגה היפנית. קבוצתו ניצחה 0:3 את קיוטו סנגה והחלוץ הישראלי לא קיבל הרבה דקות, ולמעשה נכנס לזמן קצר במיוחד רק בגארבג’ טיים (95’).