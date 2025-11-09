ברוכים השבים: גלי וזיו ברמן הגיעו לבלומפילד

יותר חשוב מהכל. שני שורדי השבי גלי ברמן וזיו ברמן, שנחטפו מדירתם בשכונת דור צעיר בכפר עזה וחזרו לפני חודש לחיק משפחתם משבי החמאס לאחר 738 ימים, הגיעו הערב (ראשון) לראשונה לאצטדיון בלומפילד לצפות במשחק של מכבי תל אביב נגד בית”ר ירושלים במסגרת המחזור העשירי בליגת העל, וזכו לטקס מכבד, מרגש, מצמרר וראוי.

הצהובים ליוו את משפחת ברמן לכל אורך השנתיים הקשות שעברו, כשגם הקהל לא שכח לרגע את האחים, ותמך עם שלטים וקריאות להחזירם הביתה. מהיום שחזרו ניכר היה שגלי וזיו התגעגעו למכבי ת”א, והתמונות שלהם לובשים את מדי הקבוצה בעת החזרה לישראל הן בלתי נשכחות.

הקהל של מכבי ת”א הכין תפאורה מיוחדת לכבוד האחים, עם ציור ובו התמונה של שניהם מהמסוק בדרך חזרה לארץ, עם הלוח שנותנים לשבים בו כתבו ‘עם ישראל חי’. בהחלט רגעים מצמררים במגרש היפואי. בנוסף, בן מנספורד ויואב זיו העניקו לגלי וזיו חולצות מיוחדות של הצהובים עם תמונתם, כשכרוז אלופת המדינה הכריז בהתרגשות: “סוף סוף זה קורה”.

מנספורד ויואב זיו עם האחים ברמן (שחר גרוס)

האחים ברמן מחויכים בבלומפילד (שחר גרוס)

האחים גלי וזיו ברמן דיברו לקהל: “שלום לכם משפחת מכבי ת”א היקרה, שחקנים, צוות וכל האוהדים. אנחנו עומדים כאן היום להגיד תודה, תודה אמיתית ועמוקה, כזו שמגיעה מהלב ומהנשמה, על מי שהייתם עבורנו בשנתיים האלה. כשהיינו בשבי, לא שכחתם אותנו ואתם הייתם שם בשביל המשפחה שלנו, עטפתם אותם באהבה שלא נגמרת. הייתם לב פועם של תקווה וכך הוכחתם שמכבי זה לא רק כדורגל, אלא דרך חיים.

בזמן שהלב שלנו היה כלוא, הבאתם שתי אליפויות, רגעי גאווה, שמחה, אחדות וכששמענו על זה אחרי השחרור, דמענו מהתרגשות. לא רק בגלל הניצחונות והאליפויות, אלא בגלל שידענו שמכבי המשיכה להילחם בדיוק כמו המשפחה שלנו. אנחנו לא נשכח לרגע את החברים ליציע שכבר לא איתנו. את ארבעת החללים החטופים שטרם החזרנו לקבורה ראויה.

לפני זמן קצר התבשרנו שאחרי 11 שנה החלל החטוף סרן הדר גולדין הובא לקבורה בישראל, אנחנו שולחים מכאן חיבוק ענק למשפחת גולדין האהובה. אנחנו רוצים להודות לכוחות הביטחון המדהימים שלנו ולחיילים הגיבורים והאמיצים, אנחנו מאחלים החלמה מהירה לפצועים בגוף ובנפש. לא סתם בחרנו לעבור במסוק מעל בלומפילד, זה היה הלב שלנו שאמר ‘מכבי זה בית’. תודה שלא שכחתם אותנו, שהייתם שם תמיד – ביציע, בלב ובמחשבות. עם ישראל חי”. אחר כך, האחים ברמן התקרבו לאוהדי מכבי ת”א והדליקו אותם עם שיר אוהדים של הקבוצה.

גלי וזיו ברמן בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

גלי וזיו ברמן בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

צמרמורת. גלי וזיו ברמן שוב בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

גלי וזיו ברמן נואמים בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

האחים ברמן לראשונה בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

גלי ברמן מנשק את זיוי ברמן (רדאד ג'בארה)

גלי ברמן מודה לקהל (רדאד ג'בארה)

גלי וזיוי ברמן בבלומפילד. איזו תמונה (רדאד ג'בארה)

גלי וזיו ברמן חוגגים מול הקהל בבלומפילד (שחר גרוס)

גלי ברמן מקפיץ את הקהל (שחר גרוס)