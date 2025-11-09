"החילוף של גלוך - אצבע אמצעית גדולה לכולנו"

אייאקס רשמה היום (ראשון) הפסד 2:1 לאוטרכט בליגה ההולנדית במשחק הבכורה של המאמן הזמני החדש פרד גרים. למרות פתיחה מבטיחה ויכולת טובה לפרקים, הקבוצה שוב כשלה לשמור על יציבות. אוסקר גלוך, שפתח בהרכב והוחלף במחצית השנייה, הפך למוקד הדיון הסוער ביותר בקרב אוהדי הקבוצה ברשתות החברתיות.

התגובות ברשת לא איחרו להגיע, ורובן תקפו את ההחלטה להוציא את גלוך מהמשחק. "כל כך הרבה מצבים מסוכנים מתחילים עם אוסקר גלוך. שחקן מדהים באמת, שלפעמים ממקם את עצמו בצורה פנטסטית", כתב אחד האוהדים. אחר הוסיף: "קלאסן עבור גלוך הוא אצבע אמצעית גדולה לכולנו".

גם בהולנדית נשמעו קולות נזעמים כלפי גרים: "אני משתגע. עוד משוגע שחושב שכשאנחנו בפיגור, קלאסן יעשה טוב יותר מגלוך. איזו טירוף. ביזארי". אוהדים אחרים תהו על דפוסי החילופים החוזרים: "זה באמת יוצא דופן שגלוך, מורו ואיטאקורה משחקים כל כך מעט. אדוורדסן עוד היה הגיוני הפעם, אבל כבר אפשר היה לצפות שמורו ייכנס. להוציא את גלוך? לא לשתף את איטאקורה? אולי זה קשור לכושר גופני, אבל זה מאוד תמוה".

לא כולם פספסו את ההקשר ההיסטורי, אחד הגולשים לעג לגרים וכתב: "מחווה יפה של גרים להייטינחה, להוציא את גלוך בשביל קלאסן". גם בתקשורת ההולנדית ציינו שגלוך היה בין הבולטים על המגרש עד שירד לספסל. אחד האוהדים סיכם: "ראיית משחק יוצאת מן הכלל וטכניקה פנטסטית על מטר רבוע. תענוג מול קבוצות שמתגוננות בצפיפות, אבל גם כשיש שטחים פתוחים".