יום ראשון, 09/11/2025, 20:00אצטדיון סמי עופר - 2,670 צופיםליגת העל Winner - מחזור 10
הפועל פ"ת
שער יונתן כהן (2)
דקה 71
1 2
שופט: דקל צינו
שער ג'ייבון איסט (23)
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 
רותם חטואל עם הכדור (עמרי שטיין)
המחזור העשירי בליגת העל ממשיך גם כעת, כאשר בשעה זו הפועל חיפה והפועל פתח תקווה נפגשות באצטדיון סמי עופר. המארחת מגיעה אחרי התבוסה 4:1 במחזור הקודם למ.ס אשדוד, בעוד המלאבסים מגיעים לאחר תיקו 2:2 עם בני סכנין, במשחק בו הובילו פעמיים אך איבדו את היתרון.

החבורה של גל אראל רוצה לחזור למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים ברציפות, 3:2 לבית”ר ירושלים וכאמור 4:1 לאשדוד. כעת, הפועל חיפה רוצה להשיג שלוש נקודות שיעלו אותה עד למקום השביעי בטבלה.

בצד השני של המתרס, החבורה של עומר פרץ פתחה את העונה בצורה טובה, אך לאחרונה נמצאת ביכולת פחות טובה, כשהיא סופרת חמישה משחקים ללא ניצחון. אגב, בשלושת המפגשים האחרונים, המלאבסים סיימו עם שלוש תוצאות תיקו וכעת רוצים להשיג ניצחון.

הפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו הייתה בסיבוב ח’ של גביע המדינה בשנה שעברה, אז המשחק הסתיים בשוויון 1:1 אחרי 120 דקות, ובסופו של דבר הפועל חיפה יצאה עם ידה על העליונה בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים. בליגה הם נפגשו בפעם האחרונה במחזור ה-20 של עונת 2023/24, וגם אז החיפאים ניצחו 0:2, כזכור את העונה הזו המלאבסים סיימו בליגה השנייה.

מחצית שניה
שחר רוזן מחלץ כדור (עמרי שטיין)שחר רוזן מחלץ כדור (עמרי שטיין)
  • '57
  • חילוף
  • החילוף הנוסף בהפועל פתח תקווה קבע שעידן כהן עלה לשחק במקומו של נועם כהן
  • '57
  • חילוף
  • בעמדת הבלם, אוראל דגני עלה במקומו של מתן גושה
  • '57
  • חילוף
  • חילוף משולש של עומר פרץ, בעמדת החלוץ, מארק קוסטה פינה את מקומו לשביט מזל
תומר אלטמן בפעולה (עמרי שטיין)תומר אלטמן בפעולה (עמרי שטיין)
  • '54
  • כרטיס צהוב
  • איתי רוטמן היה המוצהב הראשון במשחק, לאחר שתפס את איסט על סף הרחבה ומנע ממנו להתקדם עם הכדור אל עבר השער
  • '52
  • חילוף
  • חילוף ראשון של גל אראל, יונתן פרבר פינה את מקומו, רג'יס אנדו נכנס אל המגרש
  • '51
  • החמצה
  • הפועל חיפה הגיעה להזדמנות אדירה להשלים את המהפך, כשאופק ביטון קיבל את הכדור במרכז הרחבה, הוא בעט והחמיץ ממצב קורץ לכיבוש
מחצית ראשונה
נועם כהן במאבק על מיקום (עמרי שטיין)נועם כהן במאבק על מיקום (עמרי שטיין)
קליי במאבק (עמרי שטיין)קליי במאבק (עמרי שטיין)
  • '44
  • החמצה
  • הקפטן של המארחת כמעט ומצא את הרשת, דקה לפני הירידה למחצית, כשבעט מחוץ לרחבה כדור שהלך לקורה
  • '39
  • חילוף
  • חילוף מוקדם אצל עומר פרץ, יונתן כהן שכבש את שער הבכורה שלו, נפצע ופינה את מקומו לרועי דוד
גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)
אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)
  • '32
  • החמצה
  • ג'ורג' דיבה כמעט השלים מהפך, הבלם נגח מצוין מתוך הרחבה, אך עומר כץ עצר נהדר
רותם חטואל מאושר (עמרי שטיין)רותם חטואל מאושר (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה שמחים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה שמחים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
ג'בון איסט מרוצה (עמרי שטיין)ג'בון איסט מרוצה (עמרי שטיין)
  • '23
  • שער
  • דקה 23, שער! הפועל חיפה השוותה ל-1:1: על אף ההחמצות הגדולות של הפועל פתח תקווה, החלוץ של המארחת מצא את הרשת מתוך הרחבה ואיזן את התוצאה
ג'יימס אדניי מתוסכל (עמרי שטיין)ג'יימס אדניי מתוסכל (עמרי שטיין)
עומר פרץ (עמרי שטיין)עומר פרץ (עמרי שטיין)
אוהדי הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)אוהדי הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)
  • '21
  • החמצה
  • ג'יימס אדניי הגיע להזדמנות מצוינת והוא בעט ממרכז הרחבה, אך הכדור הלך מעל המסגרת
  • '19
  • החמצה
  • יונתן כהן היה קרוב כל כך להשלים צמד, יציאה רעה של אנטמן, סידרה לכובש הגול הראשון מצב נהדר מחוץ לרחבה ללא שוער בשער, אך הוא פספס את המסגרת
יונתן כהן חוגג עם עומר פרץ (עמרי שטיין)יונתן כהן חוגג עם עומר פרץ (עמרי שטיין)
שחקני הפועל פתח תקווה מרוצים (עמרי שטיין)שחקני הפועל פתח תקווה מרוצים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל פתח תקווה שמחים (עמרי שטיין)שחקני הפועל פתח תקווה שמחים (עמרי שטיין)
הפועל חיפה - הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)הפועל חיפה - הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)
יונתן כהן מאושר (עמרי שטיין)יונתן כהן מאושר (עמרי שטיין)
  • '2
  • שער
  • דקה 2, שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: שחר רוזן מסר כדור מדוד ומדויק אל יונתן כהן, שלא התבלבל ודייק עם בעיטה מתוך הרחבה והכניע את ניב אנטמן
  • '1
  • החלטת שופט
  • דקל צינו שרק לפתיחת ההתמודדות
שחקני הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)שחקני הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
לזכרו של סמ&qout;ר גילעד רוזנבליט (עמרי שטיין)לזכרו של סמ"ר גילעד רוזנבליט (עמרי שטיין)
RSS   Facebook   הדפס   הוסף תגובה 



