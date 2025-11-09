"כמעט היה פה רצח, 50 אנשים בעטו בעובד שלי"

לאחר המשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין אתמול (שבת), קטטה אלימה פרצה במסעדת “אמיגוס” הנמצאת בסמוך לאצטדיון דוחא. על פי הטענות של סכנין, כ-40 אוהדים של מכבי חיפה הגיעו למסעדה והתקוטטו עם העובדים שהיו במסעדה. הם הוסיפו כי יש עצורים בעקבות המקרה, כשלקוחות, ביניהם גם נשים, נפצעו במסעדה. ואיל מריסאת, הבעלים של המסעדה, שהוא גם שחקן עבר שזכה עם עירוני קריית שמונה באליפות ההיסטורית שלה, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

ואיל, אתה שחקן עבר של קריית שמונה, כישרון מבוזבז היית.

”כן אפשר להגיד”.

אתה שחקן יותר טוב או מסעדן יותר טוב?

”מעדיף להיות בתחום המסעדות, אתם רואים מה קורה בכדורגל, לא מתקדמים”.

אוהדי מכבי חיפה פרצו אמש למסעדה והיו עצורים ובלגן גדול. תתאר לנו מה קרה במסעדה אחרי המשחק? מתי זה קרה בדיוק?

”אחרי שהמשחק הסתיים בתיקו, אנשים יצאו מהמשחק עצבניים, תקפו את המסעדה, את האנשים פה”.

עימותים בין כוחות המשטרה עם אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

איפה המסעדה ממוקמת ביחס לאצטדיון?

”בדיוק ביציאה של הקהל האורח, איפה שאוהדי מכבי חיפה יצאו, זה בדיוק שם”.

היית במסעדה באותו זמן?

”לא, אני הגעתי רק אחרי 40 דקות, הייתי בנצרת, שמעתי את הדברים וראיתי את הסרטונים, הלכתי למקום ולא עיכלתי בהתחלה את מה שהיה, אחרי האירוע ישבתי בבית, הסתכלתי לבד”.

מה מספרים העובדים? מה קרה בדיוק?

”הם בדיוק לקחו הזמנות, דווקא מהקהל של מכבי חיפה, חלק מהאוהדים באו לאכול ולכבד, אבל חלק אחר מהאוהדים היה בצד, הם דיברו והיה להם מנהיג רעול פנים, הוא אמר להם ’בואו נתקוף’, כי במצלמות רואים ש-50 איש אספו את עצמם, היה מנהיג שעצר אותם ואמר להם לתקוף את המסעדה, לא ראיתי קהל של סכנין בכלל כי הוא יוצא מהצד הדרומי ולא יכול להגיע למסעדה, זה רחוק מהם”.

הנזק במסעדה (פרטי)

למה החליטו לתקוף את המסעדה? היה משהו בעבר? אחד העובדים אמר משהו?

“זה בדיוק היציאה ונפגשים שם, אין להם לאן ללכת, יש מסעדה פתוחה וקרובה, ראו שיש אנשים פה ואז הם תקפו, אולי הם חשבו שזה הקהל של סכנין, אני לא יודע מה היה בכלל ומה הסיבה”.

מה הנזק שיש במסעדה הבוקר?

”שברו כיסאות, שולחנות, זכוכית, אוטו, אבל הנזק של העובד הוא הכי גדול – הוא פתח את הראש ויש לו תפרים, תקפו אותו 50 אנשים והרביצו לו בפינה, מה שראיתי במצלמות ומה שהיה זה מפחיד מאוד, כמעט היה רצח פה, זה לא אירוע שקורה כל יום”.

מה עובר עליו?

”הוא עם זעזוע מוח, תפרים בראש, הוא עדיין בבית חולים ויש לו בדיקות, אירועים כאלה כנראה קורים הרבה בתקופה האחרונה בכדורגל, אנחנו שומעים תמיד אחרי משחקים שיש קטטות”.

ואיל מריסאת (רונן כץ)

היית כדורגלן ואתה מכיר את הכדורגל, אתה מאמין שדבר כזה קורה במסעדה שלך?

”לפני שנים לא קרו דברים כאלו, בכדורגל כשאני שיחקתי לרוב היה אהבה ואנשים היו באים ליהנות, לאכול וללכת הביתה. היום מחפשים בעיות, להרביץ, יש שנאה מסוימת ואני לא יודע מאיפה זה בא”.

העובד שהרביצו לו הרגיש שירצחו אותו? עד כדי כך היה לו פחד שיסתיים רע?

”הושיבו אותו על הרצפה, בעטו בו, 50 אנשים מסביבו והוא לא ידע לאן ללכת, הוא היה בפינה ותקפו אותו עם רצח בעיניים”.

איך זה נגמר?

”הם המשיכו לזרוק דברים”.

הנזק במסעדה (באדיבות המועדון)

איך זה נעצר?

”הגיעה המשטרה, מג”ב, סוסים, השתלטו על המצב. היה שוטר שהרים אקדח באמצע המסעדה ואנשים פחדו”.

מישהו מהנהלת מכבי חיפה דיבר איתך?

”אף אחד לא פנה אליי ולא דיבר איתי, אני שיחקתי עם ברק בכר והתאמנתי אצלו, אנחנו מכירים”.

הוא היה המאמן שלך בקריית שמונה.

”כן”.

טוב, הוא לא הנהלת מכבי חיפה.

”ברור, הוא לא קשור לזה, אבל אני מכבד אותו ואת הקהל של מכבי חיפה ואת המועדון, הייתי אוהד שלהם גם, אבל יש חלק מהאוהדים שלדעתי לא מייצג אותם ואת האוהדים בדרך כלל, היה להם רוע בעיניים, תקפו סתם אנשים ומסעדה”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

אתה מתכוון להגיש תביעות?

”ברור, נעריך את הנזק שנגרם פה וכל אדם שהוא עצור או חשוד צריך לקבל על הראש, אני לא חושב שהוא צריך לחזור הביתה ולהמשיך רגיל, הוא כמעט הרג בן אדם”.

לאן הגענו שנגמר משחק ומרביצים לעובדי מסעדה, זה נורא.

”אם היו פה אוהדי סכנין, אז הייתי אומר לך שאולי קרה משהו, אבל לא היה פה בכלל, אני מקווה שהכל ייצא לתקשורת כמו שצריך. 50 איש נכנסו ותקפו וזה לא מכובד”.