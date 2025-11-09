"אם תהיה סכנה, לא נהסס להפסיק את המשחק"

מכבי ת”א תארח את בית”ר ירושלים הערב (ראשון, 20:30) וזה אומר ששוב המשטרה תעמוד בפני מבחן, כפי שקורה בכל משחק גדול. בצל אירועי התקופה האחרונה כשהדרבי עדיין מהדהד, רפ”ק מיכאל כשר דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” והתייחס להיערכות למשחק המסקרן.

איך אתם נערכים למופע הפירוטכניקה והעשן? זה שני קהלים גדולים שאנחנו יודעים שיודעים להביא, המשטרה לא מצליחה למנוע הכנסת אמל”ח לאצטדיונים, לא משנה מה תעשו, מה אפשר לעשות בכל מקרה כדי למנוע חיכוך בין הקהלים ושלא נסיים בעוגמת נפש מבחינת הקהל?

”אנחנו נערכים עם 1,000 אנשי אבטחה, גם שוטרים וגם סדרנים, בידוק בשערים, ביצוע בדיקות במגנומטרים, בידוק כמו שצריך, להגיד שאנחנו מצליחים למנוע ב-100 אחוז זה לא נכון, אבל כן מצליחים להביא למעצרים ועושים הכל כדי למנוע את מה שקרה במשחקים הקודמים. אם יהיה שימוש כמובן כמו בדרבי ותהיה סכנה ופגיעה בחפים מפשע אז לא נהסס להפסיק את המשחק לצערנו הרב ולצער הקהל הנורמטיבי שמגיע”.

מה יכול להוביל לזה? זה מה שמעניין.

”לא יכול להגיד לך שזה תורה מסיני שיקרה דבר אחד או שניים וזה מה שנעשה”.

אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

מפקד המחוז בטח מתדרך אותם מה הקו האדום.

”אני לא מגדיר קו אדום, אבל יכול להגיד שמה שקרה בדרבי שלצערנו לא יצא לפועל, פגיעה בחפים מפשע, סכנה נוספת שיכולה להיגרם לאנשים באצטדיון, אלימות חסרת תקדים שיכולה להתרחש תוך כדי המשחק, פריצה לדשא ועוד סוגיות כאלו ואחרות שנתקלים בזה בדשא”.

יש לכם מודיעין מראש שהדברים יתרחשו הערב? אתם מתכננים מעצרי מניעה לפני המשחק הערב? איפה זה עומד?

”אני לא יכול לפרט את כל העניין, אבל כל הסוגיה מטופלת ואם זה אלימות או מפגשים של אוהדים שלא באים לצפות אלא לריב, אנחנו פרוסים בהמון מעגלים ורחובות, לא ניתן יד לשום אלימות, מדובר בספורט ויש קומץ קטן שפוגע וגורם לזה להיראות אחרת, אנחנו נלחם בזה בביצוע מעצרים ונביא אותם לדין”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

אני מקווה שלא נצטרך לעלות אותך מחר לתוכנית לדבר על אי קיום המשחק.

”אנחנו מהמקום שלנו נעשה הכל כדי שזה לא יקרה, צריך הסברה נוספת שיוקיע את האלימות המגרשים ועוד”.