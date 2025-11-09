יום ראשון, 09.11.2025 שעה 17:03
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"איך רפאלוב לא הבין שאי אפשר סגל כזה?"

פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, ב"שיחת היום": "אין שחקן אחד שאפשר לומר שהוא מתאים לחיפה. אגבה לא 6, מי ייתן מספרים? גוני נאור זה לא שחקן לחיפה"

|
ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)
ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)

מה יהיה עם מכבי חיפה? לא בטוח שגם לברק בכר יש תשובה אחרי שהירוקים סגרו משחק רביעי ברציפות שבו הם סופגים לקראת הסיום. אתמול (שבת) זה הסתיים ב-3:3 מול בני סכנין, החוגגת התורנית על חשבון חיפה שנמצאת בבעיה גדולה. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, דיבר על המשבר הירוק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה רואה את מה שקורה עם מכבי חיפה?
”עצוב מאוד, זה המועדון הגדול בישראל עם הכי הרבה קהל שעושה סולד אאוט גם בתקופה כזאת שלילית, כל הכבוד לקהל קודם כל, עצוב מאוד שהניהול המקצועי הוא לא נכון במכבי חיפה ולא מעכשיו. זה לופ מהעונה של מסאי דגו. כמובן שהעונה ההיא טובה בהשוואה לעכשיו, אבל הניהול המקצועי לא היה טוב כי השחקנים שהגיעו אז לא נשארו וכל שנה משנים צורה. עכשיו אין שחקן יצירתי אחד שאפשר להגיד שהוא מתאים למכבי חיפה, ואי אפשר להגיד שלא אמרנו את זה.

“רק במכבי חיפה לא הבינו כמה זה קשה, בלי לזלזל במיכאל אוחנה שהוא מוכשר והיה צריך להיות יותר טוב ממה שעכשיו, ראינו אותו וסוף סוף יש לחיפה שחקן יצירתי והמשחק משתפר. איך רפאלוב, שהוא שחקן כל כך גדול, לא הבין שאי אפשר לבנות מכבי חיפה כזאת שלא כיף לראות משחקים שלה? אלה לא מהלכים של כדורגל מתוכנן, זה פתאום פנדל וזה לא כדורגל, עד ינואר לא רואה משהו אחר”.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

נתניה פתחה נורא. גם בבני סכנין ובמ.ס אשדוד יש שיפור, למה במכבי חיפה זה לא קורה עם ברק בכר?
”בקבוצות האלו שדיברת עליהן אין לחץ. עם כל הכבוד לנתניה עם 2,000 אוהדים ורדיו שמתעסק בה 10 דקות, לא שמזלזל, אבל יש לחץ תקשורתי אחר (בחיפה) ומבחינת קהל זה כמו פרמייר ליג. זה הכל אחרת, כשבאים לסמי עופר אז נלחצים ונתפסים הרגליים מול 30 אלף אוהדים, יש שחקנים שטובים בקבוצות הקטנות יותר ואז נתפסים הרגליים בקבוצות גדולות”.

בכר: "זו תקופה כזו שהכל הולך הפוך"

מה עם פיטר אגבה?
“עם כל הכבוד אליו, אמרו שהוא שש והוא לא שש, הוא מוסיף למשחק העקר וממי תקבל מספרים? איתן אזולאי יכול לתת אולי 4-5 שערים בעונה. עלי מוחמד? אגבה? גוני נאור לא היה גרוע, אבל הוא לא שחקן לחיפה. זה שחקן שבעונות האליפות לא מקבל חולצה בכלל, זאת הבעיה”.

