הגיעה ובגדול:55:81 לנס ציונה על גליל עליון

המחזור החמישי בליגת ווינר סל המשיך היום (ראשון) כשבכפר בלום קיבלנו משחק בין הפועל גליל עליון לעירוני נס ציונה. הכתומים ניצחו את לראשונה העונה כשהתפוצצו בחוץ עם 55:81 מול חניכיו של גוני יזרעאלי.

המשחק החל עם שליטה אבסולוטית של חניכיו של עמית שרף כשאת הרבע הראשון הוביל דסי רודריגז שפתח נהדר את המשחק ועזר להגדיל את הפער כבר מההתחלה. ברבע השני נחלץ לעזרתו של הפורווארד, ברייס בראון שהיה נהדר והיה עם הניקוד הגבוה על הפרקט לאורך רוב המשחק.

גם המחצית השנייה נפתחה בסערה מצד האורחים שרק הגדילו את הפער ממארחיהם, שנעלמו לחלוטין. הרבע האחרון כבר היה חסר סיכוי מבחינת החניכים של גוני יזרעאלי ודסי רודריגז חזר לשלוט במשחק בצד הכתום. לבסוף, עירוני נס ציונה ניצחה לראשונה העונה עם 55:81 על הפועל גליל עליון.

במשחק הבא, המנצחת הגדולה של הערב תחזור לביתה ותארח את אליצור נתניה, הכתומים ינסו לחבר ניצחון שני ברציפות. מנגד, המפסידה תצא למשחק חוץ בבירה כשתנסה להתאוש מול הפועל ירושלים במשחק חוץ קשה.

קלעו לגליל עליון: סיריל לנג’יוויין 17 נקודות ו-6 ריבאונדים, דיאנדרה גולסטון ונועם אביבי 9 נק’ כ”א, שחר עמיר 8 נק’ ו-8 ריב’, יהל מלמד ויובל שניידרמן 4 נק’ כ”א, ג’ורדן בון ורז אדם (6 אסיסטים) 2 נק’ כ”א.

קלעו לנס ציונה: דסי רודריגז 18 נקודות, ברייס בראון 17 נק’, איתי מושקוביץ 13 נק’, אודוקה אזובוקיי 10 נק’, אייזיה ווייטהד 9 נק’ ו-7 ריבאונדים, טייריק סמית’ 7 נק’ ו-6 ריב’, לוטן אמסל 5 נק’, ספנסר וייס 2 נק’.

רבע ראשון: 23:16 לעירוני נס ציונה

חיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג’יוויין, דיאנדרה גולסטון, שחר עמיר, יובל שניידרמן, סם אלג’יקי

חמישיית עירוני נס ציונה: ספנסר ויי, ברייס בראון, אייזיה ווייטהד, אודוקה אזובוקיי, דסי רודריגז

המשחק התחיל עם שתי נקודות מהירות של דסי רודריגז לזכות האורחת, מיד אחריו ברייס בראון דייק עם שלשה. נס ציונה להטה עם כשהתחילה עם ריצת 0:7, אך יובל שניידרמן קלע את הנקודות הראשונות של המארחת. סיריל לנג’יוויין קלע בתוך הצבע וצימק את התוצאה בדרך ל- 10:6.ספנסר וייס ניגש לקו ודייק פעמיים, נועם אביבי צלף מאחורי הקשת וצימק את התוצאה, ג’ורדן בון הוסיף שתי נקודות משלו.

רבע שני: 26:40 לעירוני נס ציונה

לנג’וויין סחט עבירה, ניגש לקו, אך קלע רק פעם אחת ולאחר מכן עלה יפה לסל בדרך לעוד שתי נקודות. יהל מלמד דייק בזריקה משלוש, דסי רודריגז מנגד קלע בתוך הצבע והגדיל את הפער ל-22:32. ברייס בראון עלה לסל והרשים עם דאנק מעולה, אך רז אדם החזיר עם שתי נקודות משלו. בראון המשיך ללהוט כשקלע מרחוק.

לנג’יוויין צימק את התוצאה ל-37:26 עם הטבעה נהדרת לאחר חטיפה של אדם. ברייס בראון המשיך בכושר הטוב כשקלע שלשה, דיאנדרה גולסטון ניגש לקו אך החטיא את שתי זריקות העונשין.

רבע שלישי: 38:64 לעירוני נס ציונה

יובל שניידרמן פתח את המחצית השנייה עם שתי נקודות בתוך הצבע, מנגד, אודוקה אזובוקיי קלע שתיים משלו, אך מיד לאחר מכן, לנג’יוויין צימק עם עוד ליי אפ. שחר עמיר דייק כשזרק מאחורי הקשת. איתי מושקוביץ קלע שלשה בדרך ל-33:45.

דסי רודריגז צלף שלשה נהדרת, ומושקוביץ הוסיף עוד שתי נקודות כשהגיע עד לסל. לוטן אמסלם דייק נהדר את השלשה הראשונה שלו לעונה, ווייטהד צלף גם הוא מאחורי הקשת. נס ציונה מפרקת את המארחת שלה, מושקוביץ הוסיף שלשה שלישית ברציפות.

רבע רביעי: 55:81 לעירוני נס ציונה

טייריק סמית ניגש לקו אך קלע רק פעם אחת, לנג’יוויין החזיר עם שתי נקודות משלו. גולסטון ניגש לזריקות עונשין אחת דייק רק פעם אחת. שחר עמיר דייק בדרך לעוד שתי נקודות משלו, אך אזובוקיי החזיר גם הוא עם סל מקרוב על מנת להשאיר את ההפרש על יותר מ-20. גולסטון דייק בתוך הצבע כשהתוצאה היא 45:67.

גולסטון ניגש שוב לקו, אך הפעם דייק פעמיים. נועם אביבי ניגש גם הוא לקו וקלע את שתי הזריקות, מנגד, דסי רודריגז עבר את ההגנה וקלע מקרוב. ברייס בראון המשיך ללהוט וצלף מרחוק.