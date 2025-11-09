המקום הטוב: אינטר ראשונה אחרי שניצחה 0:2

המחזור ה-11 בליגה האיטלקית הוביל לשינוי פנים, כשאינטר, שנעלה את סבב המשחקים לפני פגרת הנבחרות, הצליחה לגבור אמש (ראשון) בביתה 0:2 על אינטר, וטיפסה למקום הראשון בטבלת הסרייה א’.
מפגן העוצמה של הנראזורי החל כבר במהלך הראשון, כשאלסנדרו בסטוני עלה ללחץ גבוה, חטף כדור באזור מסוכן ומסר ללאוטרו מרטינס, שבבעיטה אדירה פגש את המשקוף של איבן פרובדל ומשם חדר לרשת. שחקניו /של כריסטיאן קיבו המשיכו בפתיחה הסוחפת ושייטו על כר הדשא, בהובלת ניקולו בארלה, שהצליח ליצור עוד מספר מצבים מסוכנים לפני ההפסקה.
הנשרים לא הצליחו למצוא פתרונות לכדורגל של המארחת, ונענשו על כך בהתקפה קבוצתית מופלאה, שהתחילה ברגליו של הברומטר במרכז, בארלה, המשיכה לכובש השער הראשון מרטינס, המשיך בכדור רוחב של פדריקו דימארקו והסתיים בנגיעה רכה של אנג’ יואן בוני, שחתם את תוצאת המשחק הסופית.
כאמור, בעקבות התוצאות המקבילות של שאר יריבותיה בטבלה, אינטר טיפסה למקום הראשון בטבלה, כשעקפה את רומא בזכות הפרש שערים עדיף, וניצלה את התיקו של מילאן אתמול, וההפסד המפתיע של נאפולי מוקדם יותר במהלך יום המשחקים. מנגד, לאציו נותרה במקום התשיעי.
מחצית שניה
-
'90+6
- זהו זה! השופט שרק לסיום המשחק! אינטר, בכדורגל סוחף, ניצחה 0:2 את לאציו ועלתה לפסגת הסרייה א'
-
'87
- לוקה פלגריני הצליח למצוא את עצמו במצב מצוין, אבל זומר יצא לעברו והלחיץ את המגן, שבעט אל גופו של השוער
-
'81
- גם אנג' יואן בוני יצא, כשפרנצ'סקו פיו אספוסיטו עלה לדקות הסיום
-
'81
- חילופים אחרונים גם בשורות המארחת, כשהקאן צ'להאנולו יצא ודוידה פראטסי נכנס
-
'79
- קרלוס אוגוסטו ניסה לכבוש מזווית קשה, אבל איבן פרובדל היה ערני ועצר את הכדור עם הרגל
-
'77
- מריו חילה עם החמצה ענקית! הגבהה של פדרו לרחבה מצאו את ראשו של חברו הספרדי, שנגח נפלא כדור שפגע במשקוף, בקורה ולבסוף נקלט בידיו של זומר
-
'75
- חילוף אחרון בשורות לאציו, כשאלסיו רומאניולי פינה את מקומו ואוליבר פרובסטגארד נכנס
-
'74
- פדרו ניסה להעיר את האורחת עם בעיטה מהאוויר, שפספסה במעט את המסגרת של המארחת
-
'72
- מתיאה זקאני הצטרף לרשימה ההולכת וגדלה אצל השופט כשספג כרטיס צהוב
-
'71
- לאוטרו מרטינס פינה את מקומו עבור מרקוס תוראם, ששב למגרשים במסגרת הליגה אחרי מעל לחודש
-
'68
- אחרי השער השלישי שנפסל, גם מנואל לצארי יצא. לוקה פלגריני נכנס לעמדת המגן השמאלי
-
'66
- פיוטר ז'ילינסקי כבר הצטרף לחגיגה בכחול-שחור, עם בעיטה מדויקת לפינה שנעצרה רק ברשת, אבל אחרי בדיקת VAR, הגול נפסל מהסיבה שפדריקו דימארקו נגע בידו בתחילת המהלך
-
'65
- גם דנילו קטאלדי יצא, מתיאס וסינו נכנס לדקות הסיום
-
'65
- גם פדרו נכנס על חשבון בולאיי דיא
-
'65
- מאוריציו סארי לא מרוצה ממה שהוא רואה וביצע חילוף משולש. גוסטב איסקסן הראשון לצאת, כשטיג'אני נוסלין עלה על חשבונו
-
'62
- שער! אינטר עלתה ל-0:2: התקפה קבוצתית מופלאה של הנראזורי, במהלך שהחל אצל איך לא? ניקולו בארלה, שמסר עם החיצון למרטינס. החלוץ צירף את דימארקו להתקפה, והאחרון שלח כדור רוחב מדוד לאנג' יואן בוני, שמול שער ריק גילגל לרשת בקלילות
-
'58
- בארלה המשיך במשחק הטוב שלו כשהצליח לחטוף באזור מסוכן ומסר למרטינס, ששלח את הכדור מעל השער
-
'56
- גם פטר סוצ'יץ', שגם הוא מוצהב, ירד מהמגרש. פיוטר ז'ילינסקי נכנס על חשבונו
-
'56
- כריסטיאן קיבו ריענן את השורות והכניס את קרלוס אוגוסטו במקום דנזל דומפריס המוצהב
-
'53
- מתיאו גונדוזי קיבל כדור ממתיאה זקאני באזור מבטיח, אבל בעט כדור חלש איתו זומר לא הסתבך
-
'52
- דנזל דומפריס דחף מאחור והצטרף לרשימת המוצהבים
מחצית ראשונה
-
'36
- פטר סוצ'יץ' הצטרף לפנקס של השופט כשספג כרטיס צהוב אחרי עבירה על מתיאה זקאני
-
'33
- מנואל אקנג'י הפיל מאחור וקיבל כרטיס צהוב
-
'29
- גוסטב איסקסן התקרב אל עבר רחבת אינטר, ושחרר בעיטה שנראתה מאיימת, אך יאן זומר השתלט בקלות
-
'28
- דנזל דומפריס התקדם באין מפריע ומסר לבסוף למנואל אקנג'י, שהצטרף להתקפה, והאחרון בעט כדור שהלך החוצה
-
'25
- התקפה מהפנטת של אינטר בהובלת ניקולו בארלה, הסתיימה בהגבהה מדויקת לפטר סוצ'יץ', שהתחבר נפלא לכדור ומהאוויר ניסה לכבוש עם הפס, כדור ששרק ליד הקורה הימנית של השער
-
'18
- מתיאה זקאני השתלט על כדור ארוך, חתך מהאגף השמאלי למרכז ומשם ניסה לבעוט, אבל הכדור הלך מעל השער
-
'12
- אנג' יואן בוני ניסה למצוא את מרטינס ברחבה, הכדור פגע בשחקן הגנת לאציו וכמעט הוסט לשער של קבוצתו, אבל לבסוף הנראזורי הסתפקו בקרן בלבד
-
'8
- לאוטרו מרטינס כמעט השלים צמד מוקדם, כשהגיע ראשון להגבהה של פדריקו דימארקו ונגח מקרוב כדור שעלה מעט מעל השער של האורחת
-
'3
- שער! אינטר הצליחה לעלות ליתרון משער עצום של לאוטרו מרטינס! כבר אחרי פחות משלוש דקות, אלסנדרו בסטוני דחף למעלה, הצליח לחטוף כדור ליד רחבת לאציו, מסר לקפטן ששיגר בעיטה אדירה שפגשה את המשקוף וחדרה לרשת של איבן פרובדל
-
'1
- השופט ג'אנלוקה מנגניילו הוציא את ההתמודדות לדרך! אינטר תצליח להיצמד לרומא בפסגה או שלאציו תהרוס לה ותטפס במעלה הטבלה?