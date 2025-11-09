יום שני, 10.11.2025 שעה 03:59

שחקני אינטר חוגגים את העלייה לפסגה (IMAGO)

המקום הטוב: אינטר ראשונה אחרי שניצחה 0:2

הנראזורי ניצלו את תוצאות יריבותיה ועלו לפסגת הטבלה אחרי שגברו על לאציו בתצוגת כדורגל גדולה. מרטינס כבש שער אדיר, בוני חתם אחרי התקפה מופלאה

מערכת ONE | 09/11/2025 21:45
יום ראשון, 09/11/2025, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 11
לאציו
הסתיים
2 0
שופט: ג'אנלוקה מנגניילו
אינטר
ליגה איטלקית 25-26
2412-2611אינטר1
245-1211רומא2
229-1711מילאן3
2210-1611נאפולי4
218-1811בולוניה5
1910-1411יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1517-1211אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
716-811גנואה18
616-611ורונה19
518-911פיורנטינה20
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-11 בליגה האיטלקית הוביל לשינוי פנים, כשאינטר, שנעלה את סבב המשחקים לפני פגרת הנבחרות, הצליחה לגבור אמש (ראשון) בביתה 0:2 על אינטר, וטיפסה למקום הראשון בטבלת הסרייה א’.

מפגן העוצמה של הנראזורי החל כבר במהלך הראשון, כשאלסנדרו בסטוני עלה ללחץ גבוה, חטף כדור באזור מסוכן ומסר ללאוטרו מרטינס, שבבעיטה אדירה פגש את המשקוף של איבן פרובדל ומשם חדר לרשת. שחקניו /של כריסטיאן קיבו המשיכו בפתיחה הסוחפת ושייטו על כר הדשא, בהובלת ניקולו בארלה, שהצליח ליצור עוד מספר מצבים מסוכנים לפני ההפסקה.

הנשרים לא הצליחו למצוא פתרונות לכדורגל של המארחת, ונענשו על כך בהתקפה קבוצתית מופלאה, שהתחילה ברגליו של הברומטר במרכז, בארלה, המשיכה לכובש השער הראשון מרטינס, המשיך בכדור רוחב של פדריקו דימארקו והסתיים בנגיעה רכה של אנג’ יואן בוני, שחתם את תוצאת המשחק הסופית.

כאמור, בעקבות התוצאות המקבילות של שאר יריבותיה בטבלה, אינטר טיפסה למקום הראשון בטבלה, כשעקפה את רומא בזכות הפרש שערים עדיף, וניצלה את התיקו של מילאן אתמול, וההפסד המפתיע של נאפולי מוקדם יותר במהלך יום המשחקים. מנגד, לאציו נותרה במקום התשיעי.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום המשחק! אינטר, בכדורגל סוחף, ניצחה 0:2 את לאציו ועלתה לפסגת הסרייה א'
  • '87
  • החמצה
  • לוקה פלגריני הצליח למצוא את עצמו במצב מצוין, אבל זומר יצא לעברו והלחיץ את המגן, שבעט אל גופו של השוער
מתיאו גונדוזי מנסה ליצור יש מאין (IMAGO)מתיאו גונדוזי מנסה ליצור יש מאין (IMAGO)
  • '81
  • חילוף
  • גם אנג' יואן בוני יצא, כשפרנצ'סקו פיו אספוסיטו עלה לדקות הסיום
  • '81
  • חילוף
  • חילופים אחרונים גם בשורות המארחת, כשהקאן צ'להאנולו יצא ודוידה פראטסי נכנס
  • '79
  • החמצה
  • קרלוס אוגוסטו ניסה לכבוש מזווית קשה, אבל איבן פרובדל היה ערני ועצר את הכדור עם הרגל
מריו חילה נוגח לקורה (IMAGO)מריו חילה נוגח לקורה (IMAGO)
  • '77
  • החמצה
  • מריו חילה עם החמצה ענקית! הגבהה של פדרו לרחבה מצאו את ראשו של חברו הספרדי, שנגח נפלא כדור שפגע במשקוף, בקורה ולבסוף נקלט בידיו של זומר
  • '75
  • חילוף
  • חילוף אחרון בשורות לאציו, כשאלסיו רומאניולי פינה את מקומו ואוליבר פרובסטגארד נכנס
  • '74
  • החמצה
  • פדרו ניסה להעיר את האורחת עם בעיטה מהאוויר, שפספסה במעט את המסגרת של המארחת
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • מתיאה זקאני הצטרף לרשימה ההולכת וגדלה אצל השופט כשספג כרטיס צהוב
אלסנדרו בסטוני בורח עם הכדור (IMAGO)אלסנדרו בסטוני בורח עם הכדור (IMAGO)
  • '71
  • חילוף
  • לאוטרו מרטינס פינה את מקומו עבור מרקוס תוראם, ששב למגרשים במסגרת הליגה אחרי מעל לחודש
  • '68
  • חילוף
  • אחרי השער השלישי שנפסל, גם מנואל לצארי יצא. לוקה פלגריני נכנס לעמדת המגן השמאלי
  • '66
  • החלטת שופט
  • פיוטר ז'ילינסקי כבר הצטרף לחגיגה בכחול-שחור, עם בעיטה מדויקת לפינה שנעצרה רק ברשת, אבל אחרי בדיקת VAR, הגול נפסל מהסיבה שפדריקו דימארקו נגע בידו בתחילת המהלך
תומא באשיץ' מנחם את דנילו קטאלדי לפני שהוא מוחלף (IMAGO)תומא באשיץ' מנחם את דנילו קטאלדי לפני שהוא מוחלף (IMAGO)
  • '65
  • חילוף
  • גם דנילו קטאלדי יצא, מתיאס וסינו נכנס לדקות הסיום
  • '65
  • חילוף
  • גם פדרו נכנס על חשבון בולאיי דיא
  • '65
  • חילוף
  • מאוריציו סארי לא מרוצה ממה שהוא רואה וביצע חילוף משולש. גוסטב איסקסן הראשון לצאת, כשטיג'אני נוסלין עלה על חשבונו
אנג' יואן בוני ולאוטרו מרטינס. צמד הכובשים חוגג (IMAGO)אנג' יואן בוני ולאוטרו מרטינס. צמד הכובשים חוגג (IMAGO)
שחקני אינטר חוגגים עם אנג' יואן בוני (IMAGO)שחקני אינטר חוגגים עם אנג' יואן בוני (IMAGO)
אנג' יואן בוני כובש מקרוב (IMAGO)אנג' יואן בוני כובש מקרוב (IMAGO)
  • '62
  • שער
  • שער! אינטר עלתה ל-0:2: התקפה קבוצתית מופלאה של הנראזורי, במהלך שהחל אצל איך לא? ניקולו בארלה, שמסר עם החיצון למרטינס. החלוץ צירף את דימארקו להתקפה, והאחרון שלח כדור רוחב מדוד לאנג' יואן בוני, שמול שער ריק גילגל לרשת בקלילות
  • '58
  • החמצה
  • בארלה המשיך במשחק הטוב שלו כשהצליח לחטוף באזור מסוכן ומסר למרטינס, ששלח את הכדור מעל השער
  • '56
  • חילוף
  • גם פטר סוצ'יץ', שגם הוא מוצהב, ירד מהמגרש. פיוטר ז'ילינסקי נכנס על חשבונו
  • '56
  • חילוף
  • כריסטיאן קיבו ריענן את השורות והכניס את קרלוס אוגוסטו במקום דנזל דומפריס המוצהב
מנואל לצארי מנסה לעבור את פטר סוצ'יץ' (IMAGO)מנואל לצארי מנסה לעבור את פטר סוצ'יץ' (IMAGO)
  • '53
  • החמצה
  • מתיאו גונדוזי קיבל כדור ממתיאה זקאני באזור מבטיח, אבל בעט כדור חלש איתו זומר לא הסתבך
  • '52
  • כרטיס צהוב
  • דנזל דומפריס דחף מאחור והצטרף לרשימת המוצהבים
מחצית ראשונה
איבן פרובדל מרחיק את הכדור מסכנה (IMAGO)איבן פרובדל מרחיק את הכדור מסכנה (IMAGO)
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • פטר סוצ'יץ' הצטרף לפנקס של השופט כשספג כרטיס צהוב אחרי עבירה על מתיאה זקאני
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • מנואל אקנג'י הפיל מאחור וקיבל כרטיס צהוב
בולאי דיא מנסה לעבור בין הקאן צ'להאנולו לפרנצ'סקו אצ'רבי (IMAGO)בולאי דיא מנסה לעבור בין הקאן צ'להאנולו לפרנצ'סקו אצ'רבי (IMAGO)
  • '29
  • החמצה
  • גוסטב איסקסן התקרב אל עבר רחבת אינטר, ושחרר בעיטה שנראתה מאיימת, אך יאן זומר השתלט בקלות
  • '28
  • החמצה
  • דנזל דומפריס התקדם באין מפריע ומסר לבסוף למנואל אקנג'י, שהצטרף להתקפה, והאחרון בעט כדור שהלך החוצה
  • '25
  • החמצה
  • התקפה מהפנטת של אינטר בהובלת ניקולו בארלה, הסתיימה בהגבהה מדויקת לפטר סוצ'יץ', שהתחבר נפלא לכדור ומהאוויר ניסה לכבוש עם הפס, כדור ששרק ליד הקורה הימנית של השער
ניקולו בארלה עולה לנגיחה (IMAGO)ניקולו בארלה עולה לנגיחה (IMAGO)
  • '18
  • החמצה
  • מתיאה זקאני השתלט על כדור ארוך, חתך מהאגף השמאלי למרכז ומשם ניסה לבעוט, אבל הכדור הלך מעל השער
  • '12
  • החמצה
  • אנג' יואן בוני ניסה למצוא את מרטינס ברחבה, הכדור פגע בשחקן הגנת לאציו וכמעט הוסט לשער של קבוצתו, אבל לבסוף הנראזורי הסתפקו בקרן בלבד
  • '8
  • החמצה
  • לאוטרו מרטינס כמעט השלים צמד מוקדם, כשהגיע ראשון להגבהה של פדריקו דימארקו ונגח מקרוב כדור שעלה מעט מעל השער של האורחת
שחקני אינטר חוגגים שער מוקדם (IMAGO)שחקני אינטר חוגגים שער מוקדם (IMAGO)
לאוטרו מרטינס. פתיחה מחשמלת עבורו (IMAGO)לאוטרו מרטינס. פתיחה מחשמלת עבורו (IMAGO)
לאוטרו מרטינס חוגג שער שלא רואים בכל יום (IMAGO)לאוטרו מרטינס חוגג שער שלא רואים בכל יום (IMAGO)
  • '3
  • שער
  • שער! אינטר הצליחה לעלות ליתרון משער עצום של לאוטרו מרטינס! כבר אחרי פחות משלוש דקות, אלסנדרו בסטוני דחף למעלה, הצליח לחטוף כדור ליד רחבת לאציו, מסר לקפטן ששיגר בעיטה אדירה שפגשה את המשקוף וחדרה לרשת של איבן פרובדל
כריסטיאן טוטי, בנו של אגדת רומא פרנצ'סקו בא לצפות במשחק בין אינטר ללאציו (IMAGO)כריסטיאן טוטי, בנו של אגדת רומא פרנצ'סקו בא לצפות במשחק בין אינטר ללאציו (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'אנלוקה מנגניילו הוציא את ההתמודדות לדרך! אינטר תצליח להיצמד לרומא בפסגה או שלאציו תהרוס לה ותטפס במעלה הטבלה?
אנג' יואן בוני עם פרס השחקן הצעיר של החודש שקיבל לפני המשחק (IMAGO)אנג' יואן בוני עם פרס השחקן הצעיר של החודש שקיבל לפני המשחק (IMAGO)
מרקוס תוראם. אחרי יותר מחודש, שב לסגל של אינטר בליגה (IMAGO)מרקוס תוראם. אחרי יותר מחודש, שב לסגל של אינטר בליגה (IMAGO)
הוספת תגובה
טוען תגובות...
