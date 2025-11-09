המקום הטוב: אינטר ראשונה אחרי שניצחה 0:2

הרכבים וציונים

המחזור ה-11 בליגה האיטלקית הוביל לשינוי פנים, כשאינטר, שנעלה את סבב המשחקים לפני פגרת הנבחרות, הצליחה לגבור אמש (ראשון) בביתה 0:2 על אינטר, וטיפסה למקום הראשון בטבלת הסרייה א’.

מפגן העוצמה של הנראזורי החל כבר במהלך הראשון, כשאלסנדרו בסטוני עלה ללחץ גבוה, חטף כדור באזור מסוכן ומסר ללאוטרו מרטינס, שבבעיטה אדירה פגש את המשקוף של איבן פרובדל ומשם חדר לרשת. שחקניו /של כריסטיאן קיבו המשיכו בפתיחה הסוחפת ושייטו על כר הדשא, בהובלת ניקולו בארלה, שהצליח ליצור עוד מספר מצבים מסוכנים לפני ההפסקה.

הנשרים לא הצליחו למצוא פתרונות לכדורגל של המארחת, ונענשו על כך בהתקפה קבוצתית מופלאה, שהתחילה ברגליו של הברומטר במרכז, בארלה, המשיכה לכובש השער הראשון מרטינס, המשיך בכדור רוחב של פדריקו דימארקו והסתיים בנגיעה רכה של אנג’ יואן בוני, שחתם את תוצאת המשחק הסופית.

כאמור, בעקבות התוצאות המקבילות של שאר יריבותיה בטבלה, אינטר טיפסה למקום הראשון בטבלה, כשעקפה את רומא בזכות הפרש שערים עדיף, וניצלה את התיקו של מילאן אתמול, וההפסד המפתיע של נאפולי מוקדם יותר במהלך יום המשחקים. מנגד, לאציו נותרה במקום התשיעי.