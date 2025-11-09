הרכבים וציונים



לאמין ימאל (IMAGO) לאמין ימאל (IMAGO)

המחזור ה-12 של הליגה הספרדית ננעל בשעה זו, כשברצלונה יוצאת למשחק חוץ קשה במיוחד נגד סלטה ויגו. הקטלונים כבר עם שלושה משחקים רצוף ללא ניצחון מחוץ לביתם, כשבבלאידוס הם מתקשים באופן מסורתי. חי בערוץ ONE.

אלופת ספרד נמצאת בתקופה מגומגמת. בזמן שההתקפה שלה ממשיכה לעשות את העבודה, כשבתווך היא סובלת מלא מעט פציעות, קו ההגנה הגבוה של האנזי פליק מעלה יותר סימני שאלה מתמיד, אחרי ה-3:3 באמצע השבוע נגד קלאב ברוז’. הבלאוגרנה יודעים שבליגה המרווח לטעויות קטן, כשהם מסתכלים על ריאל מדריד מלמטה.

הקבוצה מחבל גליסיה נמצאת בכושר אדיר, כשהיא עם חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, וההפסד האחרון שלה היה לפני כמעט חודש וחצי. במחזור האחרון, התכולים גברו בחוץ 1:2 דרמטי במיוחד על לבאנטה, כשמגיל רומן כבש עבורם את שער הניצחון בתוספת הזמן.

כאמור, בארסה סובלת מנאחס קבוע כשהם פוגשים את סלטה ויגו בחוץ, כשבאמתחתם שני ניצחונות בלבד בעשור האחרון באצטדיון של הגליסיאנים. בכלל, לאורך ההיסטוריה, יש להם יותר הפסדים מניצחונות שם, נתון נדיר כשחושבים על הבדלי הרמות בין הקבוצות.