יום ראשון, 09.11.2025 שעה 23:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
8294-3634הפועל ת"א
7315-3194הפועל העמק
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

חזרה לנצח: הפועל ב"ש גברה על מכבי רעננה

החבורה של רמי הדר התאוששה מההפסד להפועל העמק במחזור שעבר ורשמה 84:88 על הקבוצה מהשרון, שרושמת הפסד שני ברציפות. אלבי כיכב עם 29, 17 לדמפס

|
קודי דמפס רץ (רועי כפיר)
קודי דמפס רץ (רועי כפיר)

הפועל ב”ש/דימונה חזרה הערב (ראשון) למסלול הניצחונות לאחר שגברה 84:88 על מכבי רעננה במסגרת המחזור החמישי של ליגת ווינר סל. החבורה של רמי הדר חוזרת לחייך אחרי ההפסד להפועל העמק במחזור שעבר, בעוד עבור הקבוצה מהשרון זהו הפסד שני ברציפות.

פתיחת המשחק הייתה כולה של המארחת, אותה הובילו סי ג’יי אלבי וקודי דמפס בדרך לפער משמעותי בסיום הרבע הראשון, 19:32. הרבע השני היה הופכי, כאשר חניכיו של שי סגלוביץ’ נכנסו לעניינים בזכות יותם חנוכי ולנארד פרימן, והם נגסו בפער כל הדרך ל-45:48 לזכות המארחת בהפסקת המחצית.

נייט לשבסקי יצא מחדרי ההלבשה כמו מלוע של תותח, תפר שתי שלשות והוסיף סל נוסף כדי לקבוע ריצת 0:8 לזכות רעננה ולנטול את ההובלה, אך אלבי לא ויתר והפך את התוצאה בחזרה, ושלשה של יואב ויטלם בסיום הרבע קבעה 63:69 מקומי בירידה לרבע המכריע.

ברבע האחרון הקצב נרגע, אך המארחת ידעה לשמור על יתרונה כל הדרך ל-84:88 ולחזרה למסלול הניצחונות, בעוד רעננה תעשה חושבים עם הפסד שני ברציפות.

קלעו להפועל ב”ש/דימונה: סי ג’יי אלבי 29 נקודות, 7 ריבאודנים ו-5 אסיסטים, קודי דמפס 17 נק’ ו-5 ריב’, ברנדון אנג’ל 15 נק’, יואב ויטלם 14 נק’ ו-8 אסט’, נטע סגל וטארין טוד 4 נק’ כ”א, אקילי וינינג 3 נק’ וסאם איוריו 2 נק’ ו-5 ריב’.  

קלעו למכבי רעננה: לנארד פרימן 19 נקודות ו-11 ריבאונדים, יותם חנוכי 16 נק’ ו-6 ריב’, חסאן דיארה 15 נק’’ ו-7 אסיסטים, נייט לשבסקי 12 נק’ ו-7 ריב’, חואקין שוכמן 8 נק’ ו-5 אסט’, ווילי וורקמן 5 נק’, חן גיא, ג’ייס טאונסנד ואלכס לדר 3 נק’ כ”א. 

רבע ראשון: 19:32 להפועל ב”ש/ דימונה

חמישיית הפועל באר שבע/ דימונה: אקילי וינינג, נטע סגל, סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל וקודי דמפס.

חמישיית מכבי רעננה:  ג’ייס טאונסנד, חסאן דיארה, לנארד פרימן, חואקין שוכמן, ויותם חנוכי.

הפתיחה הייתה שייכת למארחת, אותה הובילו דמפס ואלבי, כאשר מנגד היחיד שקלע בשלוש הדקות הראושונת הוא שוכמן עם שתיים. הקבוצות המשיכו להחליף סלים כאשר ב”ש שמרה על יתרונה, ושלשה של אנג’ל העלתה את הפער לדו ספרתי, 7:17. סגל נכנס לעניינים עם ארבע נקודות, ומנגד פרימן תרם לזכות שי סגלוביץ’, ובסיום הרבע הלוח התוצאות הראה יתרון לזכות המארחת, 19:32.

רבע שני: 45:48 להפועל ב”ש/ דימונה

האורחת פתחה טוב יותר את הרבע בהובלתו של חנוכי, שעם מספר סלים צימק את ההפרש וגרם להדר לקחת פסק זמן במצב של 35:42 לטובתו. אלבי עלה לדו ספרתי בצד השני. שלשה של דיארה הקטינה את ההפרש לחמש בלבד וקבעה ריצת 2:10 לזכות רעננה. היכולת הטובה של ההאורחת המשיכה, ושלשה של חן גיא קבעה 45:48 לזכות המארחת בירידה למחצית, וסגרה רבע שני איכותי של החבורה בלבן.

רבע שלישי: 63:69 להפועל ב”ש/ דימונה

נייט לשבסקי יצא מחדרי ההלבשה כמו מלוע של תותח, תפר שתי שלשות והוסיף סל נוסף כדי לקבוע ריצת 0:8 לזכות רעננה ולנטול את ההובלה. אלבי עצר את המומנטום. ב”ש לא הלכה לשום מקום וקבעה 55:55, ואף עלתה ליתרון מינימלי. המשחק הצמוד המשיך לאורך כל עשר דקותיו של הרבע, אך שלשה של יואב ויטלם בסמוך לסיום קבעה 63:69 לחבורה המקומית.

רבע רביעי: 84:88 להפועל ב”ש/ דימונה

הרבע האחרון נפתח בקצב איטי, אך המארחת עלתה ליתרון וביססה אותו בדרך לנציחון, לא לפני שהאורחת חזרה וצמצמה את הפער לארבע נקודות בלבד. בסיום, 84:88 לקבוצה המארחת.

