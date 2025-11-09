צריכה בוס חדש: אייאקס הפסידה 2:1 לאוטרכט

הרכבים וציונים

המחזור ה-12 של הליגה ההולנדית המשיך היום (ראשון) בצהריים המוקדמים, כשאוסקר גלוך ואייאקס הפסידו משחק נוסף, הפעם 2:1 לאוטרכט בחוץ. מתיס דידן וסבסטיאן האלר הכריעו, מיקה חודטס רק צימק. 67 דקות סבירות לישראלי, שבישל שער שנפסל, אך לא הרבה לגעת בכדור.

המשחק החל עם שני מצבים טובים בכל צד. המארחת יצאה קדימה עם מיגל רודריגז, ששלח בעיטה שפגעה בשחקן הגנה ועברה ליד הקורה, כשבצד השני, חודטס נשלח לאחד על אחד מול השוער, אך בעט מחוץ למסגרת. בדקה ה-42, אוסקר הקפיץ יפה לוואוט וחהורסט, שכבש, אך ה-VAR פסל את השער בטענה לעבירה בתחילת המהלך.

ממש רגע לפני הירידה להפסקה, המארחת עלתה ליתרון. קרן עלתה מצד ימין ומצאה את הראש של דידן שנגח לחיבורים. בדקה ה-54, זה היה כבר ה-0:2 של הקבוצה באדום-לבן היום, כשהפעם זה היה האלר שנגח פנימה. שתי דקות בלבד לאחר מכן, הקבוצה מאמסטרדם הצליחה להשוות, מפצצה אדירה לחיבורים של חודטס.

בדקה ה-59, אוסקר גלוך ביצע מהלך אישי יפה, כשהטעה שחקן וזרק אותו, אך בעט חלש למרכז השער. זה היה המהלך האחרון של הישראלי במשחק, שהוחלף שמונה דקות לאחר מכן. מכאן, אייאקס לא הצליחה לייצר כלום, הפסידה עוד משחק והתרחקה משמעותית מחלום האליפות, אם עוד יש חלום כזה.