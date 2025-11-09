יום ראשון, 09.11.2025 שעה 16:55

אוסקר גלוך נאבק (IMAGO)

צריכה בוס חדש: אייאקס הפסידה 2:1 לאוטרכט

הקבוצה מאמסטרדם נראתה רע ונכנעה למארחת משערים של דידן והאלר, כשחודטס רק צימק. 67 דקות לאוסקר גלוך, שבישל שער שנפסל, אך לא הרבה לגעת בכדור

מערכת ONE | 09/11/2025 13:15
יום ראשון, 09/11/2025, 13:15אצטדיון גלג'נווארדליגה הולנדית - מחזור 12
אייאקס
הסתיים
2 1
שופט: דני מקיילה
אוטרכט
המחזור ה-12 של הליגה ההולנדית המשיך היום (ראשון) בצהריים המוקדמים, כשאוסקר גלוך ואייאקס הפסידו משחק נוסף, הפעם 2:1 לאוטרכט בחוץ. מתיס דידן וסבסטיאן האלר הכריעו, מיקה חודטס רק צימק. 67 דקות סבירות לישראלי, שבישל שער שנפסל, אך לא הרבה לגעת בכדור.

המשחק החל עם שני מצבים טובים בכל צד. המארחת יצאה קדימה עם מיגל רודריגז, ששלח בעיטה שפגעה בשחקן הגנה ועברה ליד הקורה, כשבצד השני, חודטס נשלח לאחד על אחד מול השוער, אך בעט מחוץ למסגרת. בדקה ה-42, אוסקר הקפיץ יפה לוואוט וחהורסט, שכבש, אך ה-VAR פסל את השער בטענה לעבירה בתחילת המהלך.

ממש רגע לפני הירידה להפסקה, המארחת עלתה ליתרון. קרן עלתה מצד ימין ומצאה את הראש של דידן שנגח לחיבורים. בדקה ה-54, זה היה כבר ה-0:2 של הקבוצה באדום-לבן היום, כשהפעם זה היה האלר שנגח פנימה. שתי דקות בלבד לאחר מכן, הקבוצה מאמסטרדם הצליחה להשוות, מפצצה אדירה לחיבורים של חודטס.

בדקה ה-59, אוסקר גלוך ביצע מהלך אישי יפה, כשהטעה שחקן וזרק אותו, אך בעט חלש למרכז השער. זה היה המהלך האחרון של הישראלי במשחק, שהוחלף שמונה דקות לאחר מכן. מכאן, אייאקס לא הצליחה לייצר כלום, הפסידה עוד משחק והתרחקה משמעותית מחלום האליפות, אם עוד יש חלום כזה.

מחצית שניה
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות. אייאקס הפסידה עוד משחק, 67 דקות לאוסקר גלוך
  • '88
  • חילוף
  • חילוף נוסף גם באוטרכט. מיגל רודריגס יצא, מייק אירדהויזן נכנס
  • '88
  • חילוף
  • קנת טיילור פינה את מקומו לקספר גולדברג
ואוט וחהורסט מנסה להשיג את הכדור (IMAGO)ואוט וחהורסט מנסה להשיג את הכדור (IMAGO)
  • '88
  • חילוף
  • ראול מורו החליף את מיקה חודטס
  • '88
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל אייאקס. אוליבר אדווארדסן יצא, ראיין בונידה נכנס
  • '85
  • כרטיס צהוב
  • סיבה הרמנס של אוטרכט קיבל את הכרטיס הצהוב
סבסטיאן האלר (IMAGO)סבסטיאן האלר (IMAGO)
  • '85
  • חילוף
  • עוד חילוף למארחת. קאן בוזדוגאן החליף את דני דה ויט
  • '74
  • החמצה
  • מטווח של המארחת, שבעטה פעמיים בהתקפה, עד שהריבאונד האחרון הגיע למיגל רודריגז, שסחט עוד הצלה נהדרת משוער אייאקס
  • '67
  • חילוף
  • יואן קתלין החליף את אדריאן בלייק
קנת טיילור (IMAGO)קנת טיילור (IMAGO)
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול גם באוטרכט. סבסטיאן האלר יצא, דוד מין נכנס
  • '67
  • חילוף
  • אוסקר גלוך סיים את חלקו במשחק, כשהוחלף על ידי דייבי קלאסן
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול באייאקס. אנטון גאיי החליף את לוקאס רוזה
המהלך האחרון של אוסקר גלוך במשחק (IMAGO)המהלך האחרון של אוסקר גלוך במשחק (IMAGO)
  • '59
  • החמצה
  • מהלך יפה של אוסקר גלוך, שקיבל כדור מחוץ לרחבה, ביצע הטעיה גדולה למגן שלו ובעט חלש מדי עם רגל שמאל לידיים של השוער
מיקה חודטס ממהר לחדש את המשחק (IMAGO)מיקה חודטס ממהר לחדש את המשחק (IMAGO)
  • '56
  • שער
  • שער! אייאקס צימקה ל-2:1: וואו, איזה גול ענק! חודטס קיבל את הכדור הרחק מהשער, ומ-25 מטרים שלח פצצה לחיבורים הקרובים
שחקני אוטרכט חוגגים עם האלר (IMAGO)שחקני אוטרכט חוגגים עם האלר (IMAGO)
סבסטיאן האלר חוגג (IMAGO)סבסטיאן האלר חוגג (IMAGO)
  • '54
  • שער
  • שער! אוטרכט עלתה ל-0:2: כדור חופשי הורם לתוך הרחבה, סבסטיאן האלר מצא את עצמו פנוי לגמרי, ונגח לדשא ופנימה
  • '51
  • החמצה
  • אייאקס החליפה מסירות בניסיון למצוא שחקן פנוי, חודטס קיבל את הכדור קצת אחרי ה-16, ובעט חלש לידיים של השוער
מחצית ראשונה
שחקני אוטרכט מאושרים (IMAGO)שחקני אוטרכט מאושרים (IMAGO)
שחקני אוטרכט חוגגים (IMAGO)שחקני אוטרכט חוגגים (IMAGO)
  • '45+1
  • שער
  • שער! אוטרכט עלתה ל-0:1: איזה סף שבירה נמוך יש לאייאקס. אחרי השער הפסול, המארחת קיבלה קרן מצד ימין, שעלתה טוב עד לראשו של מתיס דידן, שנגח בעוצמה לחיבורים
אוסקר גלוך עם הכדור (IMAGO)אוסקר גלוך עם הכדור (IMAGO)
  • '42
  • החלטת שופט
  • אוסקר גלוך קיבל כדור בעמדה טובה והקפיץ באומנות לוואוט וחהורסט, שהשתלט וכבש, אך לאחר בדיקה ב-VAR השער נפסל בטענה לעבירה בתחילת המהלך
  • '30
  • אחר
  • המשחק התנהל בעיקר בחצי של אייאקס, כששתי הקבוצות לא הגיעו למצבים גדולים ב-25 הדקות האחרונות
סבסטיאן האלר מנסה להגיע לכדור (IMAGO)סבסטיאן האלר מנסה להגיע לכדור (IMAGO)
  • '5
  • החמצה
  • מצב גדול לאייאקס! קנת טיילור הכניס כדור עומק גדול למיקה חודטס, האחרון היה באחד על אחד מול השוער ושלח את הכדור מחוץ למסגרת
  • '3
  • החמצה
  • מצב ראשון במשחק, דווקא בצד של אוטרכט. מיגל רודריגז נכנס לרחבה, בעט ברגל שמאל כדור שפגע בהגנה וחמק ליד הקורה הקרובה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דני מקיילה הוציא את ההתמודדות לדרך!
אוסקר גלוך עולה להתחמם (IMAGO)אוסקר גלוך עולה להתחמם (IMAGO)
