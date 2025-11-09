יום ראשון, 09.11.2025 שעה 20:01

ויניסיוס מול איסי (IMAGO)

המחסום שלה: 0:0 לריאל מדריד אצל ראיו וייקאנו

הבלאנקוס הגיעו לאצטדיון הווייקאס בו לא ניצחו כבר 3 שנים, וגם הפעם התקשו בדרך לתיקו מאכזב לפני הפגרה ומשחק שני ברציפות ללא כיבוש שער. צפו

מערכת ONE | 09/11/2025 17:15
יום ראשון, 09/11/2025, 17:15אצטדיון ואייקאסליגה ספרדית - מחזור 12
ריאל מדריד
הסתיים
0 0
שופט: חואן מרטינס (ציון: 6)
ראיו וייקאנו
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2610-2412ויאריאל2
2513-2811ברצלונה3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1713-1211חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1314-1311סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1113-912אוססונה15
1024-1112ג'ירונה16
923-1612לבאנטה17
918-1111מיורקה18
920-1011ולנסיה19
820-712אוביידו20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אוגוסטו בטאז'ה, ציון: 8
היה שם כדי לעצור את ויניסיוס, ושמר על הקבוצה שלו בחיים לאורך כל ההתמודדות
השחקן המאכזב
קיליאן אמבפה, ציון: 5
דווקא בעונה בה הוא מוביל את הבלאנקוס, לא היה מעורב ולא איים מספיק בווייקאס
הרכבים וציונים
 
 

אולי זה מנטלי, אולי זה מקרי, אך העובדות מדברות בעד עצמן – ריאל מדריד לא ניצחה את ראיו וייקאנו בחוץ כבר שלוש שנים ואחרי הערב (ראשון), הספירה נמשכת. הבלאנקוס התארחו בווייקאס במסגרת המחזור ה-12 בליגה הספרדית ופספסו הזדמנות להלחיץ את ברצלונה, עם 0:0 מאכזב בדרבי הקטן של העיר.

החבורה של צ’אבי אלונסו הייתה סבלנית תחילה מול ההגנה היציבה של הביתיים, שניסו להפתיע במתפרצות. ויניסיוס וראול אסנסיו הגיעו למצבים טובים לכיבוש, אך נעצרו על ידי השוער אגוסטו בטאז’ה שסיפק יום מדהים, או החטיאו את המסגרת – מה שהוביל את הקבוצות לרדת למחצית כשלוח התוצאות נותר ריק.

עם תום ההפסקה, סגנית אלופת ספרד שמה גז ולחצה את היריבה אחורה כדי להרגיש כבר את הרשת זזה. ארדה גולר איים מרחוק עם כדור שעבר רק ליד הקורה, קיליאן אמבפה נכנס לעניינים עם בעיטה שהלכה החוצה וזה הריח קרוב לגול, אולם אותו גול פשוט לא הגיע למרות שארדה גולר היה קרוב מאוד להכריע בתוספת הזמן. עד לשריקה האחרונה הקבוצה מפסגת הטבלה גם החסירה כמה פעימות כשראיו הייתה יכולה להבקיע.

0:0 פושר בין ריאל מדריד לראיו

בסופו של דבר, השופט שחתם את ההתמודדות בישר על חלוקת נקודות ולאחר ההפסד 1:0 באנפילד לליברפול במסגרת ליגת האלופות, לא כך ציפו בריאל מדריד לצאת לפגרת הנבחרות. הבלאנקוס ניצחו את כל משחקיהם פרט לתבוסה 5:2 לאתלטיקו מדריד בזירה המקומית, וזהו התיקו הראשון שלהם העונה. אלונסו וחניכיו יתחרטו על כך? ימים יגידו.

כשכל שחקני הלבנים יתאחדו שוב בחזרה מהמדים הלאומיים, לריאל מצפה משחק חוץ נוסף אצל העולה החדשה אלצ’ה. אם היא לא תאסוף שלוש נקודות שם, כבר יהיה ניתן להכריז על תחילתו של משבר. ראיו וייקאנו מצידה יכולה להיות די מרוצה, במחזור הבא יש לה מפגש נגד עולה חדשה גם כן, כשמדובר בריאל אוביידו.

מחצית שניה
קיליאן אמבפה מאוכזב (IMAGO)קיליאן אמבפה מאוכזב (IMAGO)
  • '90+5
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! תיקו 0:0 בין ריאל מדריד לראיו וייקאנו, ששוב לא נכנעה לבלאנקוס בווייקאס
  • '90+4
  • החמצה
  • דרמה אדירה. ארדה גולר החליט ללכת לבד עד הסוף ובסיומו של דריבל מדהים לתוך הרחבה, הניסיון שלו הוסט משחקן הגנה של ראיו אל הרשת החיצונית
  • '90+3
  • החמצה
  • טעות נדירה של קורטואה עם יציאה רעה מהשער, נתנה כדור חוץ לראיו ואלמאו שרק לפני דקות נכנס מהספסל, לא דייק למסגרת כדי להכריע את הבלגי
איניגו פרס (IMAGO)איניגו פרס (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם נלחם בפפ צ'באריה (La Liga)ג'וד בלינגהאם נלחם בפפ צ'באריה (La Liga)
  • '84
  • חילוף
  • אלשנדרה אלמאו החליף את אלברו גרסיה
  • '84
  • חילוף
  • חילוף כפול בראיו: ג'רארד גומבאו במקומו של אונאי לופס
ויניסיוס בורח מהשומר שלו (IMAGO)ויניסיוס בורח מהשומר שלו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו מתדרך את ויניסיוס (IMAGO)צ'אבי אלונסו מתדרך את ויניסיוס (IMAGO)
  • '83
  • חילוף
  • חילוף של אלונסו: טרנט אלכסנדר ארנולד עלה במקום ואלוורדה, שנראה כי הרגיש אי נוחות
  • '79
  • חילוף
  • חילוף נוסף של האורחת: רודריגו נכנס במקומו של קמאבינגה
  • '72
  • חילוף
  • חילוף גם בריאל מדריד: יצא ברהים דיאס, נכנס דני סבאיוס
ברהים דיאס (IMAGO)ברהים דיאס (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם במרכז השדה (IMAGO)ג'וד בלינגהאם במרכז השדה (IMAGO)
  • '71
  • חילוף
  • פראן פרס החליף את דה פורטוס
  • '71
  • חילוף
  • חילוף כפול של ראיו וייקאנו: יצא איסי, נכנס אוסקר ולנטין
  • '69
  • החמצה
  • הבלאנקוס דוחפים את ראיו אחורה יותר ויותר. ואלוורדה בעט מהאוויר כדור חוזר, שוער הביתיים שוב היה שם כדי לזנק נכון ולעצור
ג'וד בלינגהאם, לא מפסיק לנסות (IMAGO)ג'וד בלינגהאם, לא מפסיק לנסות (IMAGO)
ראול אסנסיו יוצא קדימה (IMAGO)ראול אסנסיו יוצא קדימה (IMAGO)
  • '66
  • החמצה
  • כמעט גול מפתיע של המארחת. ראציו התקדם וגבר על אסנסיו עד לכדור הרוחב, אלברו הגיח פנימה וממטרים בודדים בעט מעל המשקוף
  • '55
  • החמצה
  • מסירה ארוכה מצאה את ג'וד בלינגהאם שרץ לעומק, האנגלי השתלט וכמעט מקו הרוחב ניסה להכניע את בטאז'ה - שהדף עם הרגל לקרן
  • '52
  • החמצה
  • כמו בפתיחת המחצית הראשונה, גם את החצי השני גולר התחיל עם בעיטה מרחוק. בטאז'ה זינק ולמזלו זה לא היה במסגרת
פדרו דיאס מול אדוארדו קמאבינגה (IMAGO)פדרו דיאס מול אדוארדו קמאבינגה (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)צ'אבי אלונסו, חושב על פתרונות (IMAGO)
  • '50
  • החמצה
  • הזדמנות לא רעה למארחים. דה פרוטוס הקדים את אלברו קאררס למסירת רוחב, אך הבעיטה שלו לפינה הקרובה התגלגלה ליד הקורה בלבד
  • '46
  • חילוף
  • חילוף של צ'אבי אלונסו עם החזרה מההפסקה: אדר מיליטאו נכנס במקומו של האוסן
מחצית ראשונה
קיליאן אמבפה, יבקיע היום? (IMAGO)אמבפה עדיין לא הגיע, יתעורר במחצית השנייה? (IMAGO)
  • '45+3
  • כרטיס צהוב
  • חורחה דה פורטוס הצטרף לחגיגת הצהובים, שחקן ראיו תפס את האוסן בחולצה ו"זכה" להירשם בפנקס
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • דריכה של ברהים על פפ צ'באריה זיכתה את הקיצוני של ריאל בכרטיס צהוב. שם נוסף לפנקס הערב
פדריקו ואלוורד וברהים דיאס עושים הגנה (La Liga)פדריקו ואלוורד וברהים דיאס עושים הגנה (La Liga)
אלברו קאררס נוגח (La Liga)אלברו קאררס נוגח (La Liga)
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • דין האוסן שלח רגל קדימה ופגע באלברו, גם בלם הבלאנקוס הוצהב על ידי השופט
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • אלברו גרסיה הרחיק את הכדור כדי שגולר לא יוכל להוציא זריקת חוץ, וקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '27
  • חילוף
  • חילוף כפוי בראיו: פדרו דיאס נפגע בברך בהיתקלות עם ואלוורדה ולא יכול היה להמשיך, פאצ'ה אספינו עלה במקומו
פפ צ'בארייה (La Liga)פפ צ'בארייה (La Liga)
פדריקו ואלוורדה מחפש את חבריו (La Liga)פדריקו ואלוורדה מחפש את חבריו (La Liga)
  • '24
  • החמצה
  • ריאל מתקרבת לשער. ברהים דיאס הרים בצורה נפלאה היישר לראשו של ראול אסנסיו, שנגח לא מספיק טוב והחוצה ממצב נוח
  • '22
  • החמצה
  • ערבובייה ברחבת הביתיים הובילה לכדור שנפל לרגליו של ויניסיוס, הברזילאי טיווח מקרוב תוך כדי סיבוב ובטאז'ה באינסטינקט נהדר הציל את ראיו
  • '20
  • החמצה
  • דקות טובות של ראיו. ראציו פרץ על הקו הימני עד לרחבה ומזווית קשה החליט לבעוט, טיבו קורטואה היה במקום
ויניסיוס מנסה להגיע עם הראש (La Liga)ויניסיוס מנסה להגיע עם הראש (La Liga)
ג'וד בלינגהאם נתפס (La Liga)ג'וד בלינגהאם נתפס (La Liga)
  • '15
  • כרטיס צהוב
  • אנדריי ראציו קיבל צהוב בשלב מוקדם של ההתמודדות, אחרי שעצר בגלישה את ויניסיוס
  • '3
  • החמצה
  • ריאל מדריד לא מחכה לאף אחד. ארדה גולר איים מחוץ לרחבה, אגוסטו בטאז'ה השתטח והדף מצוין
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט חואן מרטינס הוציא את ההתמודדות לדרך
ריאל מדריד בתמונה קבוצתית (IMAGO)ריאל מדריד בתמונה קבוצתית (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד מתחממים (La Liga)שחקני ריאל מדריד מתחממים (La Liga)
ויניסיוס ואמבפה בחימום (IMAGO)ויניסיוס ואמבפה בחימום (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד מתכוננים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד מתכוננים (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם ודין האוסן, מתרגלים לדשא בווייקאס (IMAGO)ג'וד בלינגהאם ודין האוסן, מתרגלים לדשא בווייקאס (IMAGO)
