המחסום שלה: 0:0 לריאל מדריד אצל ראיו וייקאנו

השחקן המצטיין
אוגוסטו בטאז'ה, ציון: 8
היה שם כדי לעצור את ויניסיוס, ושמר על הקבוצה שלו בחיים לאורך כל ההתמודדות
השחקן המאכזב
קיליאן אמבפה, ציון: 5
דווקא בעונה בה הוא מוביל את הבלאנקוס, לא היה מעורב ולא איים מספיק בווייקאס
אולי זה מנטלי, אולי זה מקרי, אך העובדות מדברות בעד עצמן – ריאל מדריד לא ניצחה את ראיו וייקאנו בחוץ כבר שלוש שנים ואחרי הערב (ראשון), הספירה נמשכת. הבלאנקוס התארחו בווייקאס במסגרת המחזור ה-12 בליגה הספרדית ופספסו הזדמנות להלחיץ את ברצלונה, עם 0:0 מאכזב בדרבי הקטן של העיר.
החבורה של צ’אבי אלונסו הייתה סבלנית תחילה מול ההגנה היציבה של הביתיים, שניסו להפתיע במתפרצות. ויניסיוס וראול אסנסיו הגיעו למצבים טובים לכיבוש, אך נעצרו על ידי השוער אגוסטו בטאז’ה שסיפק יום מדהים, או החטיאו את המסגרת – מה שהוביל את הקבוצות לרדת למחצית כשלוח התוצאות נותר ריק.
עם תום ההפסקה, סגנית אלופת ספרד שמה גז ולחצה את היריבה אחורה כדי להרגיש כבר את הרשת זזה. ארדה גולר איים מרחוק עם כדור שעבר רק ליד הקורה, קיליאן אמבפה נכנס לעניינים עם בעיטה שהלכה החוצה וזה הריח קרוב לגול, אולם אותו גול פשוט לא הגיע למרות שארדה גולר היה קרוב מאוד להכריע בתוספת הזמן. עד לשריקה האחרונה הקבוצה מפסגת הטבלה גם החסירה כמה פעימות כשראיו הייתה יכולה להבקיע.
0:0 פושר בין ריאל מדריד לראיו
בסופו של דבר, השופט שחתם את ההתמודדות בישר על חלוקת נקודות ולאחר ההפסד 1:0 באנפילד לליברפול במסגרת ליגת האלופות, לא כך ציפו בריאל מדריד לצאת לפגרת הנבחרות. הבלאנקוס ניצחו את כל משחקיהם פרט לתבוסה 5:2 לאתלטיקו מדריד בזירה המקומית, וזהו התיקו הראשון שלהם העונה. אלונסו וחניכיו יתחרטו על כך? ימים יגידו.
כשכל שחקני הלבנים יתאחדו שוב בחזרה מהמדים הלאומיים, לריאל מצפה משחק חוץ נוסף אצל העולה החדשה אלצ’ה. אם היא לא תאסוף שלוש נקודות שם, כבר יהיה ניתן להכריז על תחילתו של משבר. ראיו וייקאנו מצידה יכולה להיות די מרוצה, במחזור הבא יש לה מפגש נגד עולה חדשה גם כן, כשמדובר בריאל אוביידו.
מחצית שניה
-
'90+5
- שריקת הסיום! תיקו 0:0 בין ריאל מדריד לראיו וייקאנו, ששוב לא נכנעה לבלאנקוס בווייקאס
-
'90+4
- דרמה אדירה. ארדה גולר החליט ללכת לבד עד הסוף ובסיומו של דריבל מדהים לתוך הרחבה, הניסיון שלו הוסט משחקן הגנה של ראיו אל הרשת החיצונית
-
'90+3
- טעות נדירה של קורטואה עם יציאה רעה מהשער, נתנה כדור חוץ לראיו ואלמאו שרק לפני דקות נכנס מהספסל, לא דייק למסגרת כדי להכריע את הבלגי
-
'84
- אלשנדרה אלמאו החליף את אלברו גרסיה
-
'84
- חילוף כפול בראיו: ג'רארד גומבאו במקומו של אונאי לופס
-
'83
- חילוף של אלונסו: טרנט אלכסנדר ארנולד עלה במקום ואלוורדה, שנראה כי הרגיש אי נוחות
-
'79
- חילוף נוסף של האורחת: רודריגו נכנס במקומו של קמאבינגה
-
'72
- חילוף גם בריאל מדריד: יצא ברהים דיאס, נכנס דני סבאיוס
-
'71
- פראן פרס החליף את דה פורטוס
-
'71
- חילוף כפול של ראיו וייקאנו: יצא איסי, נכנס אוסקר ולנטין
-
'69
- הבלאנקוס דוחפים את ראיו אחורה יותר ויותר. ואלוורדה בעט מהאוויר כדור חוזר, שוער הביתיים שוב היה שם כדי לזנק נכון ולעצור
-
'66
- כמעט גול מפתיע של המארחת. ראציו התקדם וגבר על אסנסיו עד לכדור הרוחב, אלברו הגיח פנימה וממטרים בודדים בעט מעל המשקוף
-
'55
- מסירה ארוכה מצאה את ג'וד בלינגהאם שרץ לעומק, האנגלי השתלט וכמעט מקו הרוחב ניסה להכניע את בטאז'ה - שהדף עם הרגל לקרן
-
'52
- כמו בפתיחת המחצית הראשונה, גם את החצי השני גולר התחיל עם בעיטה מרחוק. בטאז'ה זינק ולמזלו זה לא היה במסגרת
-
'50
- הזדמנות לא רעה למארחים. דה פרוטוס הקדים את אלברו קאררס למסירת רוחב, אך הבעיטה שלו לפינה הקרובה התגלגלה ליד הקורה בלבד
-
'46
- חילוף של צ'אבי אלונסו עם החזרה מההפסקה: אדר מיליטאו נכנס במקומו של האוסן
מחצית ראשונה
-
'45+3
- חורחה דה פורטוס הצטרף לחגיגת הצהובים, שחקן ראיו תפס את האוסן בחולצה ו"זכה" להירשם בפנקס
-
'44
- דריכה של ברהים על פפ צ'באריה זיכתה את הקיצוני של ריאל בכרטיס צהוב. שם נוסף לפנקס הערב
-
'36
- דין האוסן שלח רגל קדימה ופגע באלברו, גם בלם הבלאנקוס הוצהב על ידי השופט
-
'33
- אלברו גרסיה הרחיק את הכדור כדי שגולר לא יוכל להוציא זריקת חוץ, וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'27
- חילוף כפוי בראיו: פדרו דיאס נפגע בברך בהיתקלות עם ואלוורדה ולא יכול היה להמשיך, פאצ'ה אספינו עלה במקומו
-
'24
- ריאל מתקרבת לשער. ברהים דיאס הרים בצורה נפלאה היישר לראשו של ראול אסנסיו, שנגח לא מספיק טוב והחוצה ממצב נוח
-
'22
- ערבובייה ברחבת הביתיים הובילה לכדור שנפל לרגליו של ויניסיוס, הברזילאי טיווח מקרוב תוך כדי סיבוב ובטאז'ה באינסטינקט נהדר הציל את ראיו
-
'20
- דקות טובות של ראיו. ראציו פרץ על הקו הימני עד לרחבה ומזווית קשה החליט לבעוט, טיבו קורטואה היה במקום
-
'15
- אנדריי ראציו קיבל צהוב בשלב מוקדם של ההתמודדות, אחרי שעצר בגלישה את ויניסיוס
-
'3
- ריאל מדריד לא מחכה לאף אחד. ארדה גולר איים מחוץ לרחבה, אגוסטו בטאז'ה השתטח והדף מצוין
-
'1
- שריקת הפתיחה! השופט חואן מרטינס הוציא את ההתמודדות לדרך