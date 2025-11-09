המחסום שלה: 0:0 לריאל מדריד אצל ראיו וייקאנו

דעת המבקר

השחקן המצטיין אוגוסטו בטאז'ה, ציון: 8

היה שם כדי לעצור את ויניסיוס, ושמר על הקבוצה שלו בחיים לאורך כל ההתמודדות אוגוסטו בטאז'ה, ציון: 8היה שם כדי לעצור את ויניסיוס, ושמר על הקבוצה שלו בחיים לאורך כל ההתמודדות השחקן המאכזב קיליאן אמבפה, ציון: 5

דווקא בעונה בה הוא מוביל את הבלאנקוס, לא היה מעורב ולא איים מספיק בווייקאס קיליאן אמבפה, ציון: 5דווקא בעונה בה הוא מוביל את הבלאנקוס, לא היה מעורב ולא איים מספיק בווייקאס

הרכבים וציונים

אולי זה מנטלי, אולי זה מקרי, אך העובדות מדברות בעד עצמן – ריאל מדריד לא ניצחה את ראיו וייקאנו בחוץ כבר שלוש שנים ואחרי הערב (ראשון), הספירה נמשכת. הבלאנקוס התארחו בווייקאס במסגרת המחזור ה-12 בליגה הספרדית ופספסו הזדמנות להלחיץ את ברצלונה, עם 0:0 מאכזב בדרבי הקטן של העיר.

החבורה של צ’אבי אלונסו הייתה סבלנית תחילה מול ההגנה היציבה של הביתיים, שניסו להפתיע במתפרצות. ויניסיוס וראול אסנסיו הגיעו למצבים טובים לכיבוש, אך נעצרו על ידי השוער אגוסטו בטאז’ה שסיפק יום מדהים, או החטיאו את המסגרת – מה שהוביל את הקבוצות לרדת למחצית כשלוח התוצאות נותר ריק.

עם תום ההפסקה, סגנית אלופת ספרד שמה גז ולחצה את היריבה אחורה כדי להרגיש כבר את הרשת זזה. ארדה גולר איים מרחוק עם כדור שעבר רק ליד הקורה, קיליאן אמבפה נכנס לעניינים עם בעיטה שהלכה החוצה וזה הריח קרוב לגול, אולם אותו גול פשוט לא הגיע למרות שארדה גולר היה קרוב מאוד להכריע בתוספת הזמן. עד לשריקה האחרונה הקבוצה מפסגת הטבלה גם החסירה כמה פעימות כשראיו הייתה יכולה להבקיע.

בסופו של דבר, השופט שחתם את ההתמודדות בישר על חלוקת נקודות ולאחר ההפסד 1:0 באנפילד לליברפול במסגרת ליגת האלופות, לא כך ציפו בריאל מדריד לצאת לפגרת הנבחרות. הבלאנקוס ניצחו את כל משחקיהם פרט לתבוסה 5:2 לאתלטיקו מדריד בזירה המקומית, וזהו התיקו הראשון שלהם העונה. אלונסו וחניכיו יתחרטו על כך? ימים יגידו.

כשכל שחקני הלבנים יתאחדו שוב בחזרה מהמדים הלאומיים, לריאל מצפה משחק חוץ נוסף אצל העולה החדשה אלצ’ה. אם היא לא תאסוף שלוש נקודות שם, כבר יהיה ניתן להכריז על תחילתו של משבר. ראיו וייקאנו מצידה יכולה להיות די מרוצה, במחזור הבא יש לה מפגש נגד עולה חדשה גם כן, כשמדובר בריאל אוביידו.