נראה מבטיח: למפארד וקובנטרי רוצים פרמייר ליג

משחק סמלי מאוד התקיים אתמול (שבת) בליגת המשנה באנגליה, כאשר המוליכה, קובנטרי סיטי, התארחה אצל סטוק סיטי, שדורגה במקום השני. הוא הוכרע בדקה ה-86 כאשר אפרון מייסון-קלארק שלח כדור מרהיב במספרת לחיבורים, ובתום ניצחון 0:1 לתכולים נופף כהרגלו המאמן פרנק למפארד באגרוף קמוץ מול הקהל ביציע החוץ שיצא מגדרו מרוב אושר.

זה היה סמלי כי אוהדי קובנטרי כלל לא הביעו געגועים למארק רובינס שמאמן כיום את סטוק. מי יכול היה להאמין שזה יהיה אפשרי בדיוק לפני שנה? רובינס פוטר בתחילת נובמבר 2024 מקובנטרי בצעד ממש לא פופולרי מצד ההנהלה. הרי מדובר בעילוי אמיתי, אגדה חיה מבחינת המועדון. הוא הגיע לקבוצה ב-2017 כשהיא הייתה בליגה הרביעית והצעיד אותה להישגים אדירים. תוך שלוש שנים כבר הייתה קובנטרי בליגת המשנה. ב-2023 הוא כמעט העלה אותה לפרמייר ליג – רק הפסד כואב בפנדלים בגמר הפלייאוף מול לוטון מנע זאת. ב-2024 הוא העפיל עם קובטרי לחצי גמר הגביע האנגלי. איך אפשר להדיח מנג'ר כה מצליח, רק כי העונה נפתחה ברגל שמאל?

זה היה קו המחשבה של האוהדים, והם התלהבו עוד פחות כאשר התבשרו כי למפארד מונה ליורשו של רובינס. עם כל הכבוד לעברו המפואר במדי צ'לסי ונבחרת אנגליה, על הקווים סבל קשר העבר מתדמית בעייתית. קדנציה לא פשוטה בצ'לסי, פיטורים מאברטון, ולבסוף תקופה קצרה נוספת כמאמן זמני בסטמפורד ברידג' שהניבה ניצחון אחד בלבד ב-10 משחקים – כל אלה גרמו לרבים לפקפק בכישוריו הבסיסיים. למפארד לא היה מבוקש יותר בפרמייר ליג, ונדרש להשתקם בליגת המשנה, אבל אפילו שם קיבלו אותו בספקנות גדולה מאוד.

פרנק למפארד והאגרוף לקהל (IMAGO)

ובכן, השנה הזו הייתה חלומית בכל קנה מידה, והשידוך התברר כפנומנלי. למפארד היה זקוק לקובנטרי כדי להוכיח את עצמו מחדש, וקובנטרי הייתה זקוקה מאוד למאמן כמוהו. הוא לקח את היסודות האיתנים שהניח רובינס, התייחס בכבוד רב לפועלו של קודמו ודאג לשבח אותו מאוד בראיונות הראשונים. "אני נכנס לנעליים גדולות מאוד", הוא אמר. ובכל זאת, את ההשפעה ניתן היה לראות מהרגע הראשון. למפארד הכניס שינויים מהותיים, הפך את קובנטרי לקבוצה הרבה יותר התקפית, החדיר בשחקניו ביטחון עצמי, וכך נוצרה התנופה שרק הולכת ומתעצמת.

כאשר הועזב רובינס, הייתה קובנטרי בתחתית. האוהדים הזועמים קיללו אז את ההנהלה, ואפילו השחיתו לזמן מה את דף הוויקיפדיה של המועדון, אבל כבר בחלוף שבועות ספורים הם היללו את למפארד. איתו דהרה הקבוצה הישר לצמרת, רשמה בתחילת השנה רדף שיא של תשעה ניצחונות ותיקו בעשרה משחקים, וסיימה לבסוף את העונה במקום החמישי. בחצי גמר הפלייאוף היא נחלה הפסד דרמטי מאוד מול סנדרלנד, אשר כבשה את השער המכריע עמוק בזמן הפציעות במשחק הגומלין ועלתה לבסוף לפרמייר ליג. למפארד לא נתן לחניכיו לשקוע בדיכאון אחרי הדחה כה כואבת. נהפוך הוא – נאמר לשחקנים שהם צריכים להיות גאים במה שעשו, וכעת הוצבה בפניהם המטרה להשתפר עוד יותר.

אז הם עשו את זה, מבלי שנדרש חיזוק משמעותי בקיץ. למעשה, למפארד וההנהלה השקיעו את המאמצים בעיקר בשימור הסגל הקיים. הקשר המחונן, ג'ק רודוני, היה מבוקש בניוקאסל, אבל המנג'ר שכנע אותו שעדיף להמשיך לככב על בסיס שבועי בהרכב מאשר להידחק לספסל במועדון עשיר פי כמה. המגן הימני מילאן ואן אווייק שקל לעבור לבונדסליגה ולחתום בוולפסבורג, אך נשאר לבסוף גם הוא. ההערכה כלפי המאמן וההבנה שההיסטוריה אפשרית היו השיקולים המרכזיים. רודוני עצמו הסביר: "פרנק הוציא את המיטב ממני ומשחקנים אחרים. אין מישהו שאוכל ללמוד ממנו יותר. אני כל כך אוהב להתאמן אצלו ולשחק בקבוצה שלו".

פרנק למפארד ושחקני קובנטרי סיטי מאושרים (IMAGO)

השחקן החשוב ביותר שצורף במהלך הקדנציה של למפארד הגיע כבר בינואר. מאט גריימס הוחתם מסוונסי, כי המאמן סבר שהוא יעשה את ההבדל בקישור המרכזי. זה מה שקרה, והאוהדים מגדירים אותו כיום כ"רודרי של ליגת המשנה", ויש להם אפילו שיר לכבודו. ביחד עם רודוני, הם שולטים במרכז והמגרש ומנווטים את ההתקפות, בשאיפה להניע את הכדור קדימה מהר ככל הניתן. למפארד לא אוהב מסירות לאורך, ומעדיף מעברים זריזים מהגנה להתקפה כאשר העורף של היריב עדיין לא מוכן. זה עבד בעונה שעברה, ושוכלל עוד יותר העונה כי ההתקפה של קובנטרי מרגישה לעתים בלתי ניתנת לעצירה.

התוצאה באמת יוצאת מהכלל. 40 שערי זכות יש לקובנטרי ב-15 המחזורים הראשונים, וזה בדיוק המאזן המצטבר של שתי הקבוצות שמדורגות אחריה בטבלה. מידלסברו שעלתה אתמול למקום השני כבשה 19 פעמים, סטוק שירדה למקום השלישי בעקבות ההפסד שמה 21 כדורים ברשת. שניים מתוך שלושת הכובשים המצטיינים בליגת המשנה שייכים לקובנטרי. ברנדון תומאס-אסאנטה, שהבקיע ארבע פעמים בלבד בכל העונה שעברה, מוביל כעת עם עשרה שערים. האג'י רייט האמריקאי, שהיה פורה גם בשתי העונות הקודמות, דוהר אחריו עם שמונה שערים. ואן אווייק, שנהנה עד הגג אחרי ההחלטה להישאר, הוא סגן מלך הבישולים בליגה עם חמישה אסיסטים על אף שהוא מוגדר כמגן.

הגישה ההרפתקנית המובהקת לא פוגעת בהגנה. קובנטרי ספגה 13 שערים ב-15 משחקים, ורק סטוק וצ'רלטון מציגות מאזן קצת יותר טוב ממנה בשלב זה. העיתונאים שמסקרים את הקבוצה מעידים כי הארגון בהגנה היה המשימה הראשונה של למפארד כאשר קיבל את התפקיד לפני כשנה. הוא שיפר את התיאום בחוליה האחורית, והגיבוי ההדדי מעניק לשחקנים חופש להצטרף להתקפות המהירות, כי הם יודעים שיהיה מי שיעזור להם לסגור את העמדה במידת הצורך. זו קבוצה שמשחקת כדורגל סוחף ומסוגלת לרמוס כל יריבה. העונה נפתחה עם 3:5 על דרבי קאונטי ו-1:7 על קווינס פארק ריינג'רס, ובהמשך הגיעו גם 0:3 על ברמינגהאם, 0:4 על מילוול ו-0:5 על שפילד וונסדיי. רק בתיקו המאופס בלסטר בספטמבר לא הצליחה קובנטרי לכבוש. לפיכך, סטוק עוד יצאה בזול אתמול, גם אם ספגה את אחד השערים היפים שנכבשו השנה בממלכה.

אושר בקובנטרי סיטי (IMAGO)

"אני מקווה שהאוהדים רואים את המחויבות שלי, אבל קודם כל הם מסתכלים על איכות המשחק ועל התוצאות. הם רוצים שהשחקנים יפגינו תשוקה. הם רוצים לצפות בכדורגל מהיר ומהנה. אני חושב שאנחנו עושים עבודה טובה בינתיים. זה התחבר במהלך העונה שעברה, והשתפר עוד יותר העונה", אמר למפארד. החיבור שלו לקהל כעת קרוב לשלמות. קובנטרי ידעה ימים נהדרים עם רובינס, אבל המאמן הנוכחי לוקח את הקבוצה לגבהים חדשים לגמרי. וגם אם עדיין שומר על פרופורציות ולא מדבר על עליה אוטומטית, ברור שזו המטרה. עם 34 נקודות מ-15 משחקים זה לא יכול להיות אחרת, והפער מסטוק צמח אתמול לשבע נקודות.

חוץ מזה, ידוע שלקובנטרי אין מזל בפלייאוף כפי שהוכח בשתי ההופעות האחרונות שלה. גם ללמפארד אין מזל בפלייאוף – הוא הרי הפסיד ב-2019 עם דרבי קאונטי בגמר לאסטון וילה, בתום עונת הבכורה שלו כמאמן, במהלכה טיפח את מייסון מאונט ואת פיקאיו טומורי. למה להסתכן שוב ברולטה כזו, אם אפשר לסיים באחד משני המקומות הראשונים ולעלות ישירות? אוהדי קובנטרי מתחילים לחלום על זה בגלוי.

הם מחכים לזה כבר רבע מאה, מאז הירידה ב-2001 – בדיוק השנה בה עבר למפארד מווסטהאם לצ'לסי. בתקופה זו חווה המועדון המון צרות והתדרדר למעמקים בגלל ניהול כושל, אבל הקהל היה ונשאר נפלא בקובנטרי. 30 אלף צופים מגיעים העונה למשחקי הבית, והם ראויים להיות שוב בפרמייר ליג. נכון לעכשיו, הקבוצה שלהם פשוט דורסת את הליגה, והחלום מתקרב עם כל שבוע שחולף.