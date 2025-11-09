"נקודה מ-30 זה משהו שלא זכור בהיסטוריה"

במכבי בני ריינה נשארו גם אתמול (שבת) עם המחמאות, לאחר המשחק מול מכבי נתניה בסיומו הם ירדו מנוצחים 2:1 והם סוחבים את כל הליגה על הגב, כאשר המרחק בניהם לבין עירוני טבריה, שנמצאת במקום ה-12, עומד על 8 נקודות, כל זאת לפני המשחק בין שתי הקבוצות עם חידוש משחקי הליגה בסוף החודש.

"אי אפשר לתאר את מה שאנחנו עוברים השנה. נקודה מ-30 אפשריות זה משהו שספק אם היה בהיסטוריה בליגה. היינו יכולים לנצח את המשחק הזה ולא רק שלא ניצחנו, גם לא חזרנו עם נקודה אחת. המשחק הבא מול טבריה יהיה לחיים או למוות מבחינתנו. יש לנו מספיק זמן עכשיו בפגרה שהפצועים יחזרו טוב כדי שנעשה את השינוי", אמרו בקבוצה.

המאמן אדהם האדיה אמר בסיום: "חזרנו למשחק בצורה טובה, שינינו מערך וכבשנו בזכות השינויים. זה שאנחנו סוחבים את הליגה על הגב, זה משהו ששחקנים יצטרכו לשים בצד, כי אנחנו קבוצה טובה. השחקנים נותנים הכל במגרש. יש קבוצה שלא מוותרת, למרות חסרונם של חמישה שחקנים, זה מאוד קשה ולמרות זאת נתנו פייט.

אדהם האדיה (שחר גרוס)

“חסר לנו הגרוש ללירה. כל מה שנעשה בבנייה בקיץ אנחנו מרגישים אותו. כקבוצה אין לנו לגיטימציה להפסיד, הפער לא מעניין אותי. אנחנו לא מרימים ידיים ונצטרך לשחק ממשחק למשחק, אני מאמין שברגע שנעשה את הניצחון הראשון דברים יותר טובים יקרו", סיכם המאמן של ריינה.