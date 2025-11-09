יום ראשון, 09.11.2025 שעה 10:13
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2610-2412ויאריאל2
2513-2811ברצלונה3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1211חטאפה7
1619-1812סביליה8
1511-1112אלאבס9
1514-1312אלצ'ה10
1414-1211ראיו וייקאנו11
1413-1111אתלטיק בילבאו12
1314-1311סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1113-912אוססונה15
1024-1112ג'ירונה16
923-1612לבאנטה17
918-1111מיורקה18
920-1011ולנסיה19
819-711אוביידו20

"חייבים לנצח": בארסה הפצועה מול סלטה ויגו

הקטלונים רוצים לחזור לעניינים בבלאידוס (22:00, שידור חי בערוץ ONE). אריק גארסיה ישחק כמגן עם מסכה, לבנדובסקי עשוי לחזור להרכב על חשבון טורס

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

ברצלונה חוזרת הערב לליגה הספרדית כשהיא חייבת לנצח. אחרי ה-3:3 המאכזב מול קלאב ברוז’ בליגת האלופות וההפסד 2:1 בקלאסיקו, הקטלונים עם ניצחון אחד בשלושת המשחקים האחרונים והפער מהיריבה המושבעת עומד על חמש נקודות, כך שהלחץ רק הולך וגובר. הערב (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) בארסה תתארח אצל סלטה ויגו וייתכן שלפני שריקת הפתיחה הפער עוד יגדל כי ריאל תשחק לפני כן מול ראיו וייקאנו.

“חייבים לנצח", נכתב בשער עיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, וגם ב’ספורט’ המשיכו באותו קו: “אסור למעוד". המשימה לא תהיה פשוטה כי בארסה התקשתה פעמים רבות במשחקי החוץ אצל סלטה ויגו לאורך השנים, והפעם היא מגיעה עם שלל בעיות בהגנה.

בארסה ספגה לפחות שער אחד בתשעת משחקיה האחרונים, 16 שערים בסך הכול, נתון שלא נראה במועדון מזה יותר מעשור. האנזי פליק קיבל שלושה ימי עבודה בלבד כדי לנסות לייצב את הקבוצה, והבעיות אינן רק טקטיות: אריק גארסיה ישחק עם מסכה לאחר שנפצע מול ברוז’, ז’ול קונדה לא התאמן באופן מלא לאחר שחטף מכה, אנדראס כריסטנסן אינו בכושר מלא ופאו קובארסי סוחב עומס. המשמעות היא שחלק האחורי יותאם בלית ברירה, הרבה פחות מתוך בחירה.

אריק גארסיה (IMAGO)אריק גארסיה (IMAGO)

בהרכב של ברצלונה צפויים שינויים, אבל לא מהפכות. קונדה מחוץ לתמונה ולכן גארסיה צפוי לפתוח בצד ימין של ההגנה, עם אראוחו וקובארסי במרכז. פדרי עדיין חסר, ולכן מארק קסאדו ימשיך כקשר אחורי עם פרנקי דה יונג לצידו. בהתקפה אמורים לפתוח לאמין ימאל ומרקוס רשפורד באגפים, אך קיימת אפשרות שאולמו ישחק מאחורי החלוץ וידחוף את פרמין שמאלה במקום האנגלי, שלא תרם מספיק בלחץ ובהגנה.

שחקני בארסה בביקור בקאמפ נואו

עמדת החלוץ היא השאלה הגדולה הנותרת. רוברט לבנדובסקי שב מפציעה ושיחק כמחליף בשני המשחקים האחרונים, ונראה מוכן לחזור להרכב. פליק שוקל להחזיר אותו ל-11 על חשבון פראן טורס, מתוך תקווה שקצת יציבות בחוד תחזיר גם את הדיוק ואת הביטחון שברצלונה איבדה במשחקי החוץ האחרונים.

