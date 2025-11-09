יום ראשון, 09.11.2025 שעה 10:11
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

ב-Winner קבעו: מכבי ת"א פייבוריטית מול בית"ר

האלופה זוכה ליחס של פי 1.6 לניצחון, הקבוצה מהבירה ליחס של פי 4.35 ותיקו ליחס של פי 3.9. וגם: ריאל נגד ראיו, בארסה נגד סלטה וסיטי נגד ליברפול

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

אחרי שבת סוערת של כדורגל ורגע לפני היציאה לפגרת הנבחרות, היום (ראשון) הליגות בישראל ובאירופה יספקו לנו עוד משחקים נהדרים ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

בליגת העל, מכבי תל אביב, שתארח את בית”ר ירושלים ב-20:30, פייבוריטית עם יחס של פי 1.6 לניצחון. ניצחון של הקבוצה מהבירה זוכה ליחס של פי 4.35, בעוד תיקו זוכה ליחס של פי 3.9.

בליגה הספרדית, ריאל מדריד, שתתארח אצל ראיו וייקאנו ב-17:15, זוכה ליחס של פי 1.4 לניצחון. מנחשים אמיצים שישקיעו את כספם על ניצחון של המארחת הצנועה יזכו ליחס של פי 5.8, בעוד תיקו שווה יחס של פי 4.45.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

במשחק נוסף בלה ליגה, ברצלונה, שתתארח אצל סלטה ויגו ב-22:00, זוכה ליחס של פי 1.7 לניצחון. ניצחון של המארחת שווה יחס של פי 4.05, בעוד תיקו שווה יחס של פי 4.2.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

בפרמייר ליג, מנצ’סטר סיטי, שתארח את ליברפול למשחק ענק ב-18:30, זוכה ליחס של פי 1.85 לניצחון. האדומים מנגד זוכים ליחס של פי 3.34 לניצחון, בעוד תיקו שווה יחס של פי 3.7. 

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)
