בהפועל מודים: "לא תקופה טובה". חלוץ זר יחתום

אחרי שניצחה 0:2 את עירוני טבריה במחזור הקודם, הפועל תל אביב הגיעה אתמול (שבת) למשחק נוח על הנייר נגד הפועל ירושלים, שעדיין לא ניצחה העונה ורשמה עוד משחק מאכזב. החבורה של אליניב ברדה לא הצליחה להגיע ליותר מדי מצבי הבקעה וסיימה ב-0:0 בטדי, שמרחיק אותה עוד קצת מהצמרת הגבוהה.

"אנחנו לא בתקופה טובה, הציפיות השפיעו עלינו. אנחנו מאמינים שהקבוצה שלנו שווה הרבה יותר, אנחנו רוצים להיות בטופ, אבל צריך לעשות דרך. אולי הפגרה הזאת באה בזמן כדי לסדר את העניינים", אמרו בחודורוב, "היינו צריכים לנצח את המשחק, לא הגענו להרבה מצבים, אבל היינו צריכים לנצל לפחות מצב אחד טוב. צריך לזכור שיש פה קבוצה צעירה בגיל וגם בניסיון בליגת העל, יש קבוצה טובה שאיבדה מהביטחון שלה ועל זה נעבוד בפגרה".

במועדון מתמודדים עם האכזבה לא לחזור עם שלוש נקודות על חשבון קבוצה שעדיין לא ניצחה משחק ליגה. בקבוצה מבקרים את היכולת של כמה שחקנים שירדו מעט בכושר כמו אנדריאן קרייב ולוקאס פלקאו. נראה שאליניב ברדה עדיין לא סגור על השחקן שצריך להוביל את חוד ההתקפה והפעם הוא נתן את ההזדמנות לעומרי אלטמן, כששאנדה סילבה חזר לאגף שמאל. פרט ללואיזו ולטוריאל, בקבוצה יודעים שאין להם מה לקחת יותר מדי ומקווים שהפגרה תעזור כדי לרענן את השורות. בכל מקרה, במועדון מבינים שיהיו חייבים לחזק את הקבוצה בחלוץ זר וכבר עובדים על כמה אופציות בינואר.

אליניב ברדה. רוצה להתחזק בחלוץ זר (אורן בן חקון)

שלושת הפצועים, עמית למקין, אנאס מחאמיד ומור בוסקילה צפויים לחזור אחרי הפגרה. במועדון מקווים שמחאמיד יחזור טוב מהפגרה כדי שיוכל לשמש עזר בעמדת החלוץ במידת הצורך. בוסקילה עד כה סבל מהרבה חוסר מזל, אך ההערכה שהמנוחה הארוכה שיקבל כעת תסייע לו להחלים לגמרי מהקרע בשריר הירך האחורי.

בתוך כך, בהפועל תל אביב ממשיכים לעבוד על הטיעונים להגנה לקראת הדיון בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, לו עדיין לא נקבע מועד. בהפועל יטענו כי ההליך כולו הרגיש כפורמלי בלבד כאילו תוצאתו נקבעה מראש, מבלי שניתנה התייחסות ממשית לטענות שהוצגו, שכללו בין היתר דוגמאות מתקדימים בינלאומיים, נושא העלויות הגבוהות של מערך האבטחה, המאמצים שנעשו למנוע את האירועים וחשיבות עקרון הספורטיביות.

מור בוסקילה (ראובן שוורץ)

עוד יטענו האדומים כי בדו"ח המשקיף נכתב במפורש שהדרבי הופסק בהחלטת המשטרה ולא כתוצאה ממחדל של המועדון. לטענתם, נקודה זו כלל לא קיבלה תשומת לב בהחלטת הדיין. בנוסף, הפועל תל אביב צפויה להדגיש כי המשטרה עצמה מסרה שההחלטה לבטל את המשחק התקבלה בשל מידע מודיעיני על המשך אפשרי של השלכת אבוקות וחפצים משני מחנות האוהדים, ולא כתוצאה מהאירועים שהתרחשו בפועל מצד אוהדי הקבוצה.