שחר שגיב סיים במקום הרביעי בגביע העולם ביפן

שחר שגיב (30) הטריאתלט האולימפי הבכיר של ישראל, ממכבי תל אביב, סיים הלילה (שבת) במקום הרביעי בתחרות גביע העולם למרחק ספרינט, שכוללת 750 מטרים שחייה, 20 קילומטרים רכיבה על אופניים ו-5 קילומטרים ריצה, בתחרות השתתפו 65 טריאתלטים. המרוץ התקיים במזג אוויר גשום וכביש חלק במיאזאקי, יפן.

זוהי התחרות הרביעית השנה במסגרת גביע העולם, כשלפני הזינוק שגיב דורג במקום השישי. הישראלי פתח את התחרות בשחייה טובה, כשיצא מהמים במקום התשיעי, הוא שיפר מיקומים בחילוף הראשון ויצא לרכיבה כשהוא במקום הרביעי. ברכיבה הוא היה חלק מקבוצה גדולה שהובילה ויצא לחלק האחרון והמסיים, הריצה, כשהוא במקום הראשון.

בהקפה הראשונה של הריצה הוביל שגיב במקום הראשון ביחד עם עוד שלושה טריאתלטים. ב-500 המטרים האחרונים הוא נחלש במעט וסיים במקום הרביעי, חמש שניות מהפודיום. בסופו של דבר ניצח השוויצרי מקס סטודר, שהיה מדורג ראשון לפני התחרות. הטריאתלט הישראלי ממשיך מיפן לתחרות נוספת במרחק הספרינט, בדרום קוריאה, האחרונה לעונה זאת.