כשהכל הולך קשה: ב"ש חייבת את הספסל שלה

אחרי שחזרה מאצטדיון טדי עם ניצחון 0:1 יוקרתי וחשוב, הפועל ב"ש איכזבה אתמול (שבת) עם 2:2 מול מ.ס אשדוד. לא מדובר בסתם אובדן נקודות, אלא גם כזה שעלול לגרום לדרומיים לאבד את הפסגה אם מכבי ת"א תנצח את בית"ר ירושלים.

איציק כלפי, דובב גבאי והאנליסט נתנאל קרוצ'י מסכמים עוד משחק מאכזב של ב"ש בפודקאסט: הבעיה של הקבוצה מתחילה מהתפוקה הלא קיימת מהספסל, מי היה נקודת האור אמש, כמה איגור זלאטנוביץ' היה חסר במשחק, האם לוקאס ונטורה היה צריך להיות מאופק יותר בסיום ואיך זה השפיע על התוצאה?

עוד בפרק: מחשבות לקראת הפגרה, החיזוק הנחוץ בחלק ההתקפי ושאלת הכושר של קינגס קאנגווה. האזנה נעימה.