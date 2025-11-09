יום ראשון, 09.11.2025 שעה 08:54
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
8294-3634הפועל ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5412-3894בני הרצליה
4345-2864עירוני נס ציונה

במכבי ת"א מודים: שיחקנו לא טוב, בעיקר בהגנה

הצהובים אומנם ניצחו 88:94 את נתניה, אך לא יצאו מרוצים: "ניצחון חשוב, אבל היינו צריכים לסגור אותם טוב יותר. יש משחקים שצריכים לנצח ולסמן וי"

|
ניקו קרבאצ'ו בין שחקני מכבי ת
ניקו קרבאצ'ו בין שחקני מכבי ת"א (רועי כפיר)

מכבי תל אביב ניצחה אמש (שבת) 88:94 את אליצור נתניה במשחק ששוב העלה טענות ליכולת של הקבוצה בצד ההגנתי. הצהובים עלו למאזן של 0:5 בליגת העל ובהמשך השבוע ימריאו למינכן, שם יפגשו את פנרבחצ'ה במסגרת המחזור העשירי של היורוליג, כאשר יומיים לאחר מכן 'יארחו' את באסקוניה. "ניצחון חשוב מאוד", אמרו במועדון. את היכולת של מכבי במשחק אתמול הדרך הכי טובה לתאר היא רכבת הרים. 

"במחצית הראשונה המשכנו מאותה הנקודה של ההפסד למונאקו", הוסיפו אצל הצהובים, שכזכור בתום 45 דקות של כדורסל ראו את יריבתם הצרפתית עם 112 נקודות, שהגיעו לאחר יכולת לא טובה מול מכבי רמת גן בזירה המקומית, אז שחקניו של עודד קטש ספגו במחצית 58 נקודות, שהגיעו לאחר 58 נקודות אותן ספגו במחצית הראשונה נגד הכוכב האדום בלגרד. אתמול אליצור נתניה קלעה "רק" 46 נקודות במחצית הראשונה, ובמכבי תל אביב הודו: "היינו צריכים לסגור אותם טוב יותר". 

ההגנה, או היעדרה, נכון יותר לומר, עושה את שלה בלא מעט משחקים וגם הפעם כאמור הודו במועדון: "שיחקנו לא טוב, בעיקר בהגנה". מעבר למחצית הראשונה, דקות הסיום גם לא היו בדיוק טובות, כאשר נתניה הצליחה להתקרב, ופי שסיפרו בסביבת הקבוצה, התחושות היו כי השחקנים פשוט 'נרדמו' בדקות הסיום. עם סיום המשחק, המאמן, עודד קטש, דיבר על בעיית המחויבות שהייתה בצד ההגנתי וזאת כאשר ישנם שחקנים שבהחלט מסוגלים להראות יכולת בצד הזה של המגרש.

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

לצד כל הביקורות, במועדון היו מרוצים יותר מהמחצית השנייה ומשפת הגוף של השחקנים בדקות האלו, כאשר ג'ף דאוטין הראה מהיכולות ההתקפיות שלו וכמוהו גם מרסיו סנטוס ואושיי בריסט. במועדון התייחסו למחזור החמישי של הליגה: "בעונה עם כל כך הרבה משחקים, יש משחקים שצריכים לנצח ולסמן 'וי'", זאת כאשר ראו במשחק מול אליצור נתניה ככזה שאפשר להסתבך בו בקלות.

במחצית השנייה, הצהובים הצליחו כבר לעלות ליתרון בן 16 נקודות, אך כאמור, חניכיו של קטש אפשרו ליריבתם להתקרב בסופו של דבר. כעת, במועדון השיח לפני שבוע משחקים כפול נוסף ביורוליג, הרביעי במספר בתחרות הבכירה של אירופה, נוגע לכך שהקבוצה שוב צריכה להרים את עצמה כדי שלא לסיים שבוע נוסף עם 2:0.

אושיי בריסט מתכונן לזריקה (רועי כפיר)אושיי בריסט מתכונן לזריקה (רועי כפיר)
