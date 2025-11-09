יום חמישי, 13.11.2025 שעה 11:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"אם זה היה הפוך, היו משתלחים בסכנין ובאוהדיה"

בסכנין זועמים על אירועי האלימות אחרי ה-3:3: "אוהדי חיפה תקפו באלימות עיוורת ופצעו לקוחות ונשים". עד ראייה: "טירוף, הם הרביצו לכל מי שהיה שם"

|
המסעדה לאחר הקטטה (באדיבות בני סכנין)
המסעדה לאחר הקטטה (באדיבות בני סכנין)

בבני סכנין התקשו להירגע מאירועי האלימות שהתרחשו אמש (שבת) בסיום ה-3:3 מול מכבי חיפה, כאשר עשרות אוהדי הירוקים נכנסו למסעדת “אמיגוס” שבסמוך לאצטדיון דוחא והתקוטטו עם יושבי המסעדה, שהייתה נראית בסיום כמו שדה קרב.

דובר הקבוצה מהמגזר, מונדר חלאילה, הוציא הבוקר הודעה חריפה שבה נכתב: “אלימות מופרזת הכתימה את המשחק ואת הכדורגל בכלל, אשר נועד כדי לקרב בין אנשים וקהילות. אוהדים של מכבי חיפה תקפו באלימות עיוורת את מסעדת אמיגוס ופצעו לקוחות ונשים אשר שהו במקום בעת התקיפה.

“מעשה טירוף זה, לא רק שמבייש את מבצעיו אלא גם את כל מי שבוחר לעצום עיניו ולנצור את לשונו מול אירוע שכזה. אילו זה היה מתרחש במתכונת הפוכה, היו קמים ומשתלחים בבני סכנין ובאוהדיה, שתיקתכם מהדהדת! עם זאת אנו מביעים את מלוא ההערכה לרבים מאוהדי מכבי חיפה אשר הגיעו לעיר סכנין ולדוחא, עודדו את קבוצתם והתנהלו בכבוד ובאחריות".

הקטטה האלימה אחרי המשחק בסכנין

עובר אורח שנכח במסעדה סיפר: "ישבנו כהרגלנו במסעדה וחיכינו להזמנה שלנו שתהיה מוכנה. בחוץ ככל הנראה הייתה תקרית בין אוהדים של חיפה לאלה של סכנין, שלושה מהם רצו לתוך המסעדה כדי להסתתר. לפתע עשרות אוהדי מכבי חיפה נכנסו לתוך המסעדה. זה היה טירוף.

“הם שברו זכוכיות והרביצו לכל מי שהיה שם, גם נשים וילדים. נזרקו באוויר כיסאות, אבנים, עציצים ומה לא? עד שהגיעה המשטרה. גם אני קיבלתי מכות, רעדתי בכל הגוף, מלא נפגעו. אחד האוהדים נזקק לתפרים אחרי שנפגע מעציץ”, סיכם.

