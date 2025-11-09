ג'יימס: ניצחנו אולי את הקבוצה הטובה באירופה

שמחה בהפועל ירושלים לאחר הזכייה אתמול (שבת) בגביע ווינר. הזכייה השביעית במספר של הירושלמים הגיעה לאחר 84:89 על הפועל תל אביב בערב שבו הקבוצה מהבירה שלטה במשחק מהפתיחה והכניסה את יריבתה למצב רדיפה. במועדון לקחו כמובן בפרופורציות את הניצחון על הקבוצה של דימיטריס איטודיס, וזאת כמובן בערב שבו סיפקו תצוגת תכלית בשני צידי המגרש.

שני הדברים שבלטו במשחק היו ג'ארד הארפר והתרומה של הישראלים של הפועל ירושלים אל מול אלו של הפועל תל אביב, שם היה טמון למעשה ההבדל המרכזי בין שתי הקבוצות. באשר לראשון, למרות שאין כבר באמת מה להרחיב, אי אפשר שלא. הארפר בערב נהדר של 33 נקודות ומדד יעילות של 37. כבר לפני ההתמודדות נכתב כי לא ברור מי יוכל להתמודד עם המהירות שלו. בכל הנוגע לישראלים, היה לא פחות מנוקאאוט מהדהד אותו הנחילה הקבוצה מהבירה

הישראלים של יונתן אלון קלעו לא פחות מ-40 נקודות, ואלו של איטודיס? הם סיימו את המשחק עם 18 בלבד. לפני המשחק, וניתן לומר שגם במהלכו, לא היו חסרות בעיות להפועל ירושלים: שחקנים פצועים, שחקנים חולים ובמהלך המשחק גם ג'סטין סמית' נפצע, ועדיין, חניכיו של אלון עלו ליתרון 60:76 נגד קבוצת התקפה טובה מאוד בנהלך הרבע השלישי, ואז היה דה ז'ה וו מיום רביעי, זיכרון לא כזה רחוק – בדומה למשחק נגד בחצ'שהיר, הפועל תל אביב הצליחה רק להתקרב, אך לא מעבר, שכן הירושלמים הצליחו לייצר את מרווח הביטחון שלהם בכל פעם מחדש ולבסוף יצאו מנצחים.

דימיטריס איטודיס ויונתן אלון (אורן בן חקון)

במועדון היו מרוצים מההגנה במשחק. הפועל ירושלים נראתה כמי שרצתה יותר ומי שהייתה עם הרבה יותר אנרגיה ולוחמה. לצד כל אלו, הקבוצה מהבירה עדיין אפשרה ליריבתה להוריד 18 ריבאונדים בהתקפה. החבורה מהבירה סופרת כבר שני תארים, אומנם תארי קדם עונה, אבל תארים, ושניהם הגיעו לאחר ניצחון על התל אביביות, הסופר קאפ עם ניצחון על מכבי תל אביב וגביע ווינר כאמור עם ניצחון על הפועל תל אביב. מעבר לארוחת ערב, לא היו חגיגות, וכעת במועדון יתמקדו ביריבה הבאה שלהם במסגרת היורוקאפ – נפטונאס קלייפדה, אותה הפועל ירושלים 'תארח' ביום שלישי הקרוב בהיכל על שם ראנקו זראביצ'ה.

ג'וזאייה ג'ורדן ג'יימס אמר לאחר המשחק: "זה הכל קשור לעבודה שלנו ולהכנה שלנו. המאמן וכל מי שבמועדון נותנים לנו הרבה ביטחון, יהיו לנו הרבה דברים לעבוד עליהם אחרי המשחק הזה, אבל זה היה צעד בכיוון הנכון. ג'ארד הארפר הופך את המשחק לקל, הוא שחקן נהדר בשני צידי המגרש, אנחנו מנצחים הרבה משחקים בזכותו”.

שחקני הפועל ירושלים מניפים את גביע ווינר (רדאד ג'בארה)

“ידענו לפני המשחק שזה לא יהיה קל, לא שיחקנו 40 דקות טובות מספיק, אבל ניצחנו אולי את הקבוצה הכי טובה באירופה, נצטרך לבנות על זה, אם נמשיך ככה, השמיים הם הגבול. הצלחנו ללמוד מהטעויות שלנו, אנחנו רוצים לבנות על היתרון שלנו, קבוצות לא מוותרות. למדנו מהטעויות מהמשחקים הקודמים שאיבדנו את היתרון, זה מראה על צמיחה”, הוסיף.

“הייתה לי הופעה טובה, אני לא שומע רעשים חיצוניים. אנחנו רוצים להשתפר, אבל בכל ערב נתון למישהו יהיה משחק טוב. צריך לבנות על זה. אנטוניו בלייקני שחקן נהדר, בעיקר בצד ההתקפי. קשה מאוד לשמור עליו, צריך להאט אותו, ללחוץ את הכדור, לא לעשות עבירות על הזריקה, כי הוא סוחט הרבה מאוד עבירות, להקשות עליו כמה שיותר. ההגנה של אוסטין וויילי על גארדים מדהימה, הוא חוסם ולוקח ריבאונדים. קשה לתאר כמה הוא חשוב לקבוצה הזאת, יש לך כמו שומר גדול מאחוריך", סיכם.