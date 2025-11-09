"טריפל דאבל? אני רק מנסה לסגור לריבאונד"

דני אבדיה משחק כמו אולסטאר ומעמיד מספרים של אולסטאר בעונת ה-NBA הזו. הלילה (בין שבת לראשון) הוא עשה זאת שוב כשקלע 33 נקודות, הוריד 11 ריבאונדים ומסר 8 אסיסטים בהפסד 136:131 של פורטלנד טרייל בלייזרס למיאמי היט.



בסיום המשחק, הישראלי ניתח את המשחק: “מה שעשה עבור מיאמי את ההבדל היה משחק ההגנה. אנחנו צריכים להיות יותר מרוכזים בעבירות ברבע האחרון. איבדנו את הריכוז ברבע השני וזה גרם לסוג של כדור שלג עד הרבע האחרון. לפעמים אתה מנצח ולפעמים מפסיד, אבל היינו צריכים לשחק חזק יותר. לא היינו מספיק אגרסיביים. הפסקנו לשחק את הכדורסל שלנו והיינו קצת רכים, נתנו להם לעשות הרבה סלים קלים בצבע”.

אבדיה, ששוב היה קרוב מאוד לטריפל דאבל אך לא הצליח להשיג אותו, התייחס לכך כנשאל האם הוא עושה מאמץ מיוחד בריבאונדים במשחקים האחרונים כדי להגיע לטריפל דאבל: "לא, אני רק מנסה לסגור לריבאונד וליצור עצירות. לא משנה אם הכדור נופל לידיים שלי או של חבר מהקבוצה, העיקר זה להשיג עצירה ולהמשיך להתקפה".