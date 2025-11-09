יום ראשון, 09.11.2025 שעה 10:29
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%890-9258דטרויט פיסטונס
75%965-10088פילדלפיה 76'
75%928-9588קליבלנד קאבלירס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%812-8307שיקגו בולס
62%953-9598מילווקי באקס
56%1072-11159מיאמי היט
50%929-9258אטלנטה הוקס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%973-9728טורונטו ראפטורס
38%963-9638שארלוט הורנטס
12%945-8858אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
11%1136-10009וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
86%786-8827דנבר נאגטס
75%886-9518סן אנטוניו ספרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
67%1059-10619לוס אנג'לס לייקרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
50%971-9858פורטלנד בלייזרס
44%1071-10469פיניקס סאנס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
33%1015-9619דאלאס מאבריקס
25%911-8618לוס אנג'לס קליפרס
25%966-8588ניו אורלינס פליקנס

"טריפל דאבל? אני רק מנסה לסגור לריבאונד"

דני אבדיה נשאל האם הוא מנסה להתאמץ בכדורים החוזרים כדי להשיג טריפל דאבלים וענה: "רק רוצה להשיג עצירות". על ההפסד למיאמי: "ההבדל היה בהגנה"

|
דני אבדיה שומר על אנדרו וויגינס (רויטרס)
דני אבדיה שומר על אנדרו וויגינס (רויטרס)

דני אבדיה משחק כמו אולסטאר ומעמיד מספרים של אולסטאר בעונת ה-NBA הזו. הלילה (בין שבת לראשון) הוא עשה זאת שוב כשקלע 33 נקודות, הוריד 11 ריבאונדים ומסר 8 אסיסטים בהפסד 136:131 של פורטלנד טרייל בלייזרס למיאמי היט.

בסיום המשחק, הישראלי ניתח את המשחק: “מה שעשה עבור מיאמי את ההבדל היה משחק ההגנה. אנחנו צריכים להיות יותר מרוכזים בעבירות ברבע האחרון. איבדנו את הריכוז ברבע השני וזה גרם לסוג של כדור שלג עד הרבע האחרון. לפעמים אתה מנצח ולפעמים מפסיד, אבל היינו צריכים לשחק חזק יותר. לא היינו מספיק אגרסיביים. הפסקנו לשחק את הכדורסל שלנו והיינו קצת רכים, נתנו להם לעשות הרבה סלים קלים בצבע”.

אבדיה, ששוב היה קרוב מאוד לטריפל דאבל אך לא הצליח להשיג אותו, התייחס לכך כנשאל האם הוא עושה מאמץ מיוחד בריבאונדים במשחקים האחרונים כדי להגיע לטריפל דאבל: "לא, אני רק מנסה לסגור לריבאונד וליצור עצירות. לא משנה אם הכדור נופל לידיים שלי או של חבר מהקבוצה, העיקר זה להשיג עצירה ולהמשיך להתקפה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */