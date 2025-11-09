יום ראשון, 09.11.2025 שעה 07:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

ניקולאסקו יפתח? הדילמה המסקרנת ביותר במכבי

החלוץ שוב תורגל לסירוגין לקראת בית"ר (20:30), התלבטות קיימת גם בין נוי לשחר או אנדרדה. הצהובים דרוכים: "הזדמנות לפסגה, אך זה נפתח גם ליריבה"

|
יון ניקולאסקו (חגי מיכאלי)
יון ניקולאסקו (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון, 20:30) את בית"ר ירושלים באצטדיון בלומפילד, למשחק שיסגור את המחזור בליגת העל וישלח אותה לפגרה של שלושה שבועות. רק ביום חמישי האחרון שיחקו הצהובים באנגליה מול אסטון וילה בליגה האירופית והציגו משחק מצוין שהוציא מהם המון אנרגיה, אך על פי האימון המסכם והיחיד שנערך לקראת המשחק מול הירושלמים, נראה כי מרבית ה-11 ימשיכו לפתוח. 

למאמן ז'רקו לאזטיץ', לפחות על פי תרגוליו באימון האחרון, ישנן התלבטויות הנוגעות לשתי עמדות על הדשא, אחת בקישור ואחת בחוד. איתמר נוי היה מצוין נגד אסטון וילה, אך באימון המסכם תורגלו בעמדה הזו לסירוגין גם עידו שחר וקרווין אנדרדה. בשפיץ, אלעד מדמון תורגל בחלק מהאימון ובחלק האחר תורגל יון ניקולאסקו. אין ספק כי השאלה האם החלוץ ממולדובה סוף סוף יחזור לפתוח בהרכב היא המסקרנת ביותר מבין הדילמות של לאזטיץ' לקראת המשחק. 

אצל האלופה ישנה דריכות גדולה לקראת המשחק, ובמועדון מקווים כי העומס הפיזי לא ישפיע יותר מדי על טיב ההופעה בבלומפילד. "זאת הזדמנות גדולה לעלות למקום הראשון ואנחנו רוצים לקחת אותה", אמרו והוסיפו: "אבל, בעקבות התוצאות, זו גם הזדמנות גדולה לבית"ר ירושלים להישאר חלק מהסיפור של מאבק האליפות, ככה שצריך לשחק בצורה חכמה מאוד, שקולה ולדעת שבמצב הגופני שלנו ביחס ליריבה, אם מתפתח משחק צמוד כמו שאמור להיות, אי אפשר יהיה לעזוב אותו לרגע. אם נוריד טיפה מהאינטנסיביות שלנו נגדם, אנחנו נשלם מחיר". 

זז'רקו לאזטיץ' באימון מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

רגעים מרגשים צפויים הערב בבלומפילד כאשר האחים, גלי וזיו ברמן, צפויים להגיע למשחק. השניים, שנחטפו לרצועת עזה בידי מחבלי חמאס ב-7.10.2023, חזרו בעסקה האחרונה אחרי למעלה מ-700 ימים בשבי. אוהדי הקבוצה הקפידו לערוך מחוות הקוראות להחזרתם בעסקה בשנתיים האחרונות, ושערים רבים הוקדשו למען המאבק הזה, בעיקר שעריו של עידו שחר שעבורו זה יהיה רגע מרגש במיוחד כשהם ישובו לבלומפילד, ומן הסתם גם עבור האצטדיון המלא שחיכה לחזרתם. 

ההרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי (עידו שחר/קרווין אנדרדה), דור פרץ, אושר דוידה, חליו וארלה ויון ניקולאסקו (אלעד מדמון). 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */