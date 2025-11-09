בכר זעם: אם לא תתאבדו במגרש, אעיף את כולם

הלם. כך במילה אחת ניתן לתאר את מה שעבר על אנשי ושחקני מכבי חיפה מיד עם סיום המשחק שנגמר ב-3:3 אתמול (שבת) אצל בני סכנין, כאשר הקבוצה ספגה בפעם הרביעית ברציפות בסמוך לסיום ההתמודדות שער שוויון ואיבדה שתי נקודות יקרות.

זה קרה עוד מול מכבי נתניה כאשר דייגו פלורס אימן, וזה המשיך אצל ברק בכר מול עירוני טבריה, הפועל ירושלים ואמש בסכנין: "איבדנו רק בשלושת המשחקים האחרונים 6 נקודות ואי אפשר לעכל איך זה קורה לנו פעם אחר פעם, ולמה שחקנים לא חוזרים לעמדות שלהם כמו שצריך ועושים טעויות. כמה אפשר לדבר על זה. כמעט שבוע אחרי שבוע. לאף אחד מאיתנו אין כאן זכות לדבר. שחקנים במצב הזה עדיף להם שלא יוציאו את הראש מהבית. אנחנו מציגים סף מנטלי נמוך, חוסר מנהיגות וחוסר אינטליגנציה", אמרו במועדון.

במכבי חיפה לא זוכרים מתי ברק בכר היה כל כך עצבני כמו בהפסקת המשחק מול בני סכנין אתמול. המאמן, שבדרך כלל שומר על רגיעה, איבד את העשתונות, שבר את הלוח הטקטי בבעיטה, ואמר לשחקנים: “ככה לא נראית קבוצה שנלחמת על החיים שלה. אם לא תתאבדו על המגרש, אני מעיף את כולם הביתה”.

בכר: "זו תקופה כזו שהכל הולך הפוך"

שחקנים בקבוצה אומרים שהם לעולם לא ראו את בכר זועם כפי שזעם אתמול. “לא הגיוני שכל השבוע אנחנו עובדים על משהו ובסוף אנחנו לא נשמעים להוראות ומשחקים בצורה כזאת רכה ואנמית", אמרו בקבוצה.

עיקר האכזבה אצל הירוקים ממשיכה להגיע מלא מעט שחקנים שרחוקים מלספק את הסחורה. זה מתחיל מהשוער גיאורגי ירמקוב, אצלו חלה ירידה דרסטית ביכולת, פיטר אגבה שכרגע רחוק מלהיות הקשר האחורי האולטימטיבי ואתמול הגדיל לעשות כאשר ביצע טעות אומללה מבחינתו שהובילה לפנדל מיותר, וממשיך גם עם איתן אזולאי שהוחלף לקראת ההפסקה והביע את כעסו מהחילוף הלא צפוי מבחינתו של השחקן.

פיטר אגבה (עמרי שטיין)

"כל פעם מישהו חדש עושה את הטעות התורנית שלו. אגבה אתמול עשה טעות של ילד וגם ירמקוב מקבל שערים שהוא יכול למנוע. לגבי אזולאי, כולם ראו לבד איך הוא התנהל ונראה שזה לא יעבור מתחת לרדאר", אמרו בקבוצה מהכרמל.

מיכאל אוחנה, שהיה אחד מהשחקנים שעשה את השינוי עם כניסתו למגרש, הורחק בכרטיס אדום. ברק בכר התייחס: "אוחנה נכנס טוב, הוסיף יצירתיות והורחק לצערי. זאת תקופה שהכל הולך הפוך ודברים לא מסתדרים. לא נוריד את הראש. אני לא יודע איך להגדיר את המצב, אנחנו מבואסים, אבל נצטרך לעשות את התיקונים".

שחקני מכבי חיפה עם תחושה מוכרת בסיום (עמרי שטיין)

רשימת השחקנים המאוכזבים הולכת ומתארכת. בנוסף לגיא מלמד שלא ראה אתמול שוב חולצת סגל, יש את מתיאס נהואל שלא זוכה לדקות, גוני נאור שכבר התרגל כנראה למעמד החדש של שחקן ספסל אחרי שפתח את העונה בהרכב, וג'ורג'יה יובאנוביץ'. אל כל אלה מצטרף ליסב עיסאת שלא רואה דקות כבר משחק שני ברציפות בזמן שהוא נכלל בסגל נבחרת רומניה למשחקים נגד בוסניה וסן מרינו.

בחיפה אמנם לא מדברים בקול רם על ינואר ומעדיפים להתרכז כרגע בייצוב המערכת, אבל מבינים שללא חיזוק משמעותי של שני שחקנים בכירים יהיה קשה לקבוצה להבטיח את מקומה בפלייאוף העליון.