אפקט המאמן החדש? בכר טרם הגיע למכבי חיפה

ברק בכר סוגר שלושה משחקים על הקווים ובינתיים לא רואים את “אפקט המאמן החדש”. הירוקים לא הצליחו לנצח את עירוני טבריה, הפועל ירושלים ובני סכנין, עם שלושה משחקים שהסתיימו בתוצאות 1:1, 2:2 ו-3:3. אין שיפור אמיתי ביכולת ובכל המשחקים הקבוצה איבדה נקודות בדקות הסיום.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב מסכמים עוד משחק שהסתיים באכזבה: בכר לא מוצא פתרונות והשחקנים לא מתאימים לשיטה, המאמן עדיין לא משפיע והתחושה היא שהוא עוד לא הגיע באמת - והשאלה הגדולה היא איך הקבוצה תחזור מהפגרה הארוכה.

יותר מידי שחקנים בסגל לא ראויים להיות בקבוצה והם מתנהלים בחוסר אחריות בדקות בסיום - ולכן הגיע הזמן לעשות הכל כדי להחזיר את נטע לביא ומוחמד אבו פאני בכל מחיר, במקום לפזר כספים על שחקנים כמו מתיאס נהואל, פיטר אגבה או סילבה קאני שעלו מיליונים ולא תרמו. ומה עם סעיף השחרור של ירין לוי?

וגם: מיכאל אוחנה הראה עד כמה חסר שחקן יצירתי שיוביל כדור במרכז השדה, אבל אז עשה טעות בסיום, שלישיית האמצע לא משפיעה ולא מצליחה במאבקים, גיא מלמד ומתיאס נהואל לא מקבלים דקות ונדמה שהם בדרך החוצה. לפי החילופים, בכר לא האמין באמת בספסל ולא שיתף שחקנים בכירים, האם הוא לא מאמין בהם? האזינו לפודקאסט.