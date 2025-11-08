רן קוז'וק: זה לא יכול להמשיך ככה בהגנה

הפועל באר שבע קיוותה להבטיח את מקומה בפסגת הליגה למחזור נוסף, אך לא הצליחה לנצח הערב (שבת) בביתה מול מ.ס אשדוד במשחק שנגמר ב-2:2.

לאחר המשחק, מאמן ב”ש, רן קוז’וק, אמר: “מרוצה מהתיקו, מאוכזב מהמשחק. פספסנו הזדמנויות, אבל הגנתית אנחנו לא יכולים לספוג שני שערים”.

כשנשאל על המצבים הרבים אליהם הגיעה אשדוד אמר: “אני דווקא חושב שהם הגיעו לפחות מצבים, הם פשוט ידעו לנצל אותם. מיהרנו מדי, לא היינו מרוכזים אחרי הגול הראשון, בגול השני שלהם לא היינו מרוכזים. אני חושב שאם כבר תיקו היינו צריכים להישאר ב-1:1”.

המאמן המשיך: “כשאנחנו מחמיצים שלושה מצבים מתוך חמישה, אם נמשיך לייצר ולבעוט ולאיים זה יביא אותנו למקומות טובים. מצד שני, בצד ההגנתי זה לא יכול להמשיך ככה”.

קינגס קאנגווה בפעולה (מרטין גוטדאמק)

על ההשפעה של התוצאה בטבלה הוסיף: “כל נקודה היא קריטית, אבל כל הקבוצות מאבדות נקודות. אשדוד קבוצה מעולה, אני מקווה שנדע להתעלות במשחק הבא”.

מנגד, חיים סילבס סיכם: “מאוכזב מהסיטואציה, כשאתה מוביל 1:2 ואתה מקבל את הגול בהתקפה האחרונה, בסיטואציה שהגענו, אני מאוכזב. מגיע לשחקנים שלי שהקריבו מעצמם, הפועל באר שבע שלטה, אבל זה היה בדיוק כמו שתכננו ורצינו”.

איזה ציון היה נותן לקבוצתו: “אני לא צריך לחלק ציון על כל ערב שלנו, חזרנו מפיגור להוביל בטרנר, מעיד על עוצמה, איכות, חדר הלבשה מגובש, אני נהניתי”.

חיים סילבס, "חדש ההלבשה מגובש" (מרטין גוטדאמק)

על החילופים המוקדמים של בן זקן ושלו הרוש: “זה חלק מהמשחק, מקווה שהם בסדר ואני מאחל לשחקנים שלי החלמה מהירה. מי שנכנס עשה את העבודה, אני מרוצה מההופעה ודי מרוצה מהתוצאה”.

האם לדעתו הוכיחו שהם חלק מהצמרת הגבוהה: “לא יודע אם הוכחנו שאנחנו חלק מהצמרת הגבוהה, באנו למגרש הכי קשה בארץ, מול הקבוצה הכי טובה בארץ והיינו טובים והובלנו, חבל לי על שתי הנקודות שהפסדנו, אבל אני שמח גם מזה”.

בלם הפועל באר שבע, אור בלוריאן, התייחס לתוצאה: “אני מאוכזב מהתוצאה ובטח מזה שספגנו שני שערים שלא היינו צריכים לספוג, הם לא הגיעו להרבה מצבים, אבל הם ידעו לנצל אותם, אנחנו חייבים לספוג פחות”.

על הקושי במשחקי ליגת העל: “לא כל משחק אפשר לנצח בקלות, אבל אני חושב שייצרנו מספיק מצבים בשביל להכריע את המשחק. הגענו להרבה מצבים, שלטנו ושיחקנו בתוך הרחבה שלהם. פשוט היינו צריכים לנצל את המצבים שהגענו אליהם ולהכריע את המשחק עוד כשהובלנו 0:1”.

בנוגע הסיטואציה בפסגה, הבלם אמר: “מכבי תל אביב יכולה לעלות לפסגה, מאכזב שלא ניצחנו ואנחנו רוצים להיות בפסגה. אבל יש עוד הרבה זמן, בסוף מאי נראה מה יהיה המצב בטבלה”.

אור בלוריאן: "חייבים לספוג פחות" (מרטין גוטדאמק)

כשנשאל על כך שהפועל באר שבע שיחקה לא טוב ענה: “אני לא מסכים שלא שיחקנו טוב, במחצית הראשונה אשדוד הגיעו למצב אחד בלבד וגם במחצית השנייה הם הגיעו רק לשני מצבים וכבשו אותם. אנחנו כבשנו שני שערים וזה היה אמור להספיק, אנחנו לא צריכים לספוג שני גולים”.

יוג’ין אנסה חלוץ מ.ס אשדוד שהמשיך לכבוש והפעם עשה זאת נגד האקסית אמר: “אני מאוד גאה בחברים שלי, שיחקנו טוב מאוד. טרנר זה מקום נהדר לשחק בו כדורגל, זה היה משחק מעולה שלנו”.

כשנשאל אם הוא מרגיש שהוא הוכיח את עצמו בליגת העל החלוץ אמר: “אני תמיד רוצה להביא את עצמי לטופ. אני עובד מאוד קשה לכבוש עוד ועוד ואני שמח מהסיטואציה”.

יוג'ין אנסה: "תמיד רוצה להביא את עצמי לטופ" (אורן בן חקון)

על ההרגשה לחזור לטרנר והשער שכבש מול האקסית: “באר שבע זה כמו בית בשבילי ואני אוהב את המועדון, היה מרגש מאוד ואני מסופק מלכבוש פה ולחזור לאצטדיון הזה”.