יום שבת, 08.11.2025 שעה 22:04
ספורט אחר  >> טניס

נובאק ג'וקוביץ' בן ה-38.5 זכה בטורניר אתונה

גדול הטניסאים עדיין מצליח להרשים. ניצח את מוסטי 6:4, 3:6, 5:7 אחרי קאמבק ביוון וחגג עם התואר ה-101 שלו בקריירה הפנומנלית. הפנים - לטורינו

|
נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)
נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

נכון זה אמנם רק טורניר של 250 נקודות דירוג, ועדיין בגיל 38 וחצי כמעט עבור נובאק ג’וקוביץ’ לחגוג עם תואר נוסף וה-101 בקריירה הפנומנלית כולה זה ממש אבל ממש לא מובן מאליו. הסרבי המעוטר ניצח הערב (שבת)  6:4, 3:6, 5:7 בגמר התחרות באתונה את לורנזו מוסטי ועשה את מה שהוא יודע יותר טוב מכולם – לחגוג תארים.

ונובאק, שנשכב בסיום כאילו זכה בעוד ווימבלדון, כרגיל עשה את זה בסטייל עם קאמבק מפואר ביותר (ומתיש), אחרי שהפסיד את הסט הראשון לאיטלקי המוכשר בעל בקהנד יד אחת היפה והאיכותי הוא התעשת, לחץ על הדוושה, החזיר כל כדור, ושלט בהתמודדות עד לניצחון, שהעניק לו את התואר השני השנה (הראשון היה בג’נבה, ה-100).

גם בגילו המופלג (לטניס) הסרבי הציג אתלטיות יוצאת דופן, הוא החזיר כדורים שרוב השחקנים לא היו מצליחים להחזיר, גם כאלה שצעירים ממנו בעשור, וניצל היטב את האיכויות שלו. אבל עם כל הכבוד להכל, בסוף שוב – ג’וקוביץ’ ניצח את המשחק הזה עם הראש והמנטליות יוצאת הדופן.

מוסטי (9 בעולם) לא ויתר עד לשנייה האחרונה וכבר שבר חזרה במצב של 4:5 לנובאק, אך הסרבי שבר שוב בסט הארוך והמכריע ובמשחקון האחרון כבר לא התבלבל ועם הגשות מצוינות סגר עניין אחרי בדיוק 3 שעות של טניס באתונה. כעת, הסרבי יגיע במצב רוח מצוין לטורניר סוף הסבב בטורינו, כששוב הוא הוכיח שמלבד יאניק סינר וקרלוס אלקראס הוא עדיין טוב יותר מכל הסבב, גם בגילו הנוכחי.

