קטטה ביציעי חיפה, מוחמד התעמת עם קהל סכנין

לא היה שקט במפגש הצפוניות: מלבד המשחק המשוגע ורווי השערים על כר הדשא באצטדיון דוחא שהסתיים ב-3:3, היה גם סוער ביציעים – מהומה התרחשה הערב (שבת) ביציעי מכבי חיפה, כזו שאף כללה קטטות בין האוהדים האורחים למאבטחים ולכוחות השיטור במקום. בהמשך, עלי מוחמד התעמת עם אוהדי המארחת.

עימותים בין כוחות המשטרה עם אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

כאמור, בעניינו של הקשר – בסיום המשחק שנגמר בעוד דרמה גדולה ומאכזבת עבור הירוקים, מוחמד התעמת עם אוהדי הקבוצה המארחת, כשניסה להגיע לעברם ועשה את כיוונו ליציעי המארחת, אך השוטרים עצרו בעדו. בחיפה טוענים כי אוהדי סכנין קיללו אותו, ואילו בצד השני טוענים כי הקשר התגרה באוהדי הקבוצה.

עוד הוסיפו בחיפה כי עם הירידה לדשא קהל של סכנין קילל את השחקן בצורה גסה, במילים שאי אפשר לסבול לטענתם. עוד עלה מהם כי אנשי הקבוצה הרחיקו אותו מהאירוע, תוך שהקהל ממשיך לקלל ולירוק על פרצופו.

עלי מוחמד התעמת עם אוהדי סכנין (פרטי)

באשר לפרטים על הקטטה – אחד המאבטחים נלקח בעקבותיה לטיפול בבית החולים.

האירועים החריגים התרחשו במסגרת משחקה של מכבי חיפה מול בני סכנין במסגרת המחזור ה-10 בליגת העל, כאשר האורחת שוב הובילה ושוב ספגה שער מאוחר בדקות הסיום, והיא עדיין ללא ניצחון בקדנציה הנוכחית של ברק בכר.