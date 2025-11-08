אחרי 16 ניצחונות רצופים: 2:2 דרמטי לבאיירן

אחרי 16 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, באיירן מינכן נעצרה הערב (שבת). הבווארים כבר היו בדרך להפסד מפתיע מול אוניון ברלין במסגרת המחזור ה-10 בבונדסליגה, אך השיגו 2:2 מאוחר. בשאר משחקי המחזור, באייר לברקוזן התפוצצה עם 0:6 על היידנהיים, המבורג ודורטמונד נפרדו ב-1:1 דרמטי והופנהיים ניצחה 1:3 את לייפציג.

אוניון ברלין – באיירן מינכן 2:2

זה התחיל פחות טוב עבור החבורה של וינסנט קומפני, כשלואיס דיאס רק השווה (38’) זמנית לצד צמד של דנילו דוהקי (27’, 83’). אבל האלופה לא אמרה נואש והצליחה לאזן שוב, כשהארי קיין כבש בתוספת הזמן (93’) שער שקבע חלוקת נקודות. מוליכת הליגה הגרמנית עדיין ללא הפסד, אולם כאמור איבוד נקודות נראשון מבחינתה בזירה המקומית ובכלל.

לברקוזן – היידנהיים 0:6

אחרי ה-3:0 שספגה מבאיירן במחזור שעבר, המארחת התעשתה ובגדול נגד נועלת הטבלה. פטריק שיק (2’, 22’) סיים עם צמד, יונאס הופמן כבש גם הוא (16’) כשגם ארנסט פוקו (27’) וצמד של אבראהים מאזא (46’, 53’) היו חלק מהשישייה המוחצת של סגנית האלופה. לברקוזן עלתה למאזן של 20 נקודות מתוך 30 אפשריות.

חגיגה בבאייר לברקוזן (IMAGO)

המבורג – דורטמונד 1:1

הצהובים שחורים הגיעו להתמודדות על רקע ההפסד 4:1 למנצ’סטר סיטי בליגת האלופות וקיוו להתאושש עם שלוש נקודות בליגה. אחרי מחצית מאופסת, בדקה ה-64 קרני צ'וקוואמקה כבש מבישול של ניקו שלוטרבק. המארחת, שמרה את הטוב לסוף כשרנספורד-יבואה קניגסדרפר הכניע את גרגור קובל בדקה ה-97 כדי לקבוע שוויון בדרמה גדולה.

ניקו שלוטרבק לא מרוצה (IMAGO)

הופנהיים – לייפציג 1:3

רצף של שלושה ניצחונות מבחינת לייפציג הגיע לסיומו היום עם ההפסד הזה. החבורה של אולה ורנר דווקא עלתה ראשונה על לוח התוצאות עם שער של יאן דיומאנדה בדקה התשיעית, אבל המהפך קרה עוד במחצית הראשונה – אלביאן חיידרי (20’) וטים למפרלה (38’) קבעו 1:2 הופנהיים, כשגרישה פרומל נעץ את השלישי בדקה ה-79 וסגר סיפור.

בורוסיה מנשנגלדבאך – פ.צ. קלן 1:3

גלדבאך אירחה היום את התישים והייתה צריכה את הניצחון על מנת להתרחק מהתחתית וכך היה. הגול הראשון הגיע בדקה ה-45+2 כשהיה זה פיליפ סנדר שהעלה את המארחת ליתרון מיד לאחר שהאריס טאבאקוביץ החמיץ פנדל. בדקה ה-61 השחורים-לבנים קיבלו פנדל נוסף, אך הפעם קווין דיקס היה זה שבעט וגם הבקיע. הגול השלישי הגיע ממחמיץ הפנדל הראשון, טאבאקוביץ’, אך בדקה ה-90+2, האורחת קיבלה גם היא פנדל, אותו הבקיע ג’יאנלוקה וואלדשמידט שקבע את תוצאת המשחק.