ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

אוהדי הפועל ת"א בגרפיטי מזעזע נגד המשטרה

כתובות מזעזעות נמצאו בשירותים של יציע הקהל האדום בטדי, במשחק מול הפועל ירושלים: "משטרת ישראל תמות בגז, *ין על שוטרים". המועדון הגיב וגינה

|
הגרפיטי באצטדיון טדי (באדיבות אצטדיון טדי)
הגרפיטי באצטדיון טדי (באדיבות אצטדיון טדי)

הפועל תל אביב סיימה בתיקו היום (שבת) באצטדיון טדי עם הפועל ירושלים, ולאחר המשחק התגלה כי אוהדי הקבוצה ציירו כתובות גרפיטי מזעזעות כנגד משטרת ישראל.

“משטרת ישראל תמות בגז” ו”מוות למשטרה” היו רק חלק מהכיתובים הקשים שצוירו על הקירות בשירותים, כששם ארגון האוהדים “אולטראס הפועל” נכתב מספר פעמים אף הוא. הפועל תל אביב הגיבה רשמית לאותן כתובות של אוהדיה באצטדיון הירושלמי: “אנו מגנים בכל תוקף את הכיתוב המזעזע באצטדיון טדי”.

ממשטרת ישראל נמסר: “המשטרה החלה הערב בבדיקות מקיפות במטרה להתחקות אחר אותם אלו העומדים מאחורי מעשה בזוי זה. אנו מגנים בתוקף ורואים בחומרה רבה כל ביטוי של הסתה, אלימות או קריאה לפגיעה בשוטרים ובמשרתי ציבור, ונפעל בכל הכלים והאמצעים לאיתור מעורבים בכך, זאת במטרה למצות את הדין עם כל מי שייטול חלק במעשי הסתה, ונדליזם או פגיעה ברכוש ציבורי. מדובר בהתנהגות מבישה של קומץ, שאין לה כלל מקום במגרשי הספורט או בכל מקום במרחב הציבורי”.

