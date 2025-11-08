אוהדי הפועל ת"א בגרפיטי מזעזע נגד המשטרה

הפועל תל אביב סיימה בתיקו היום (שבת) באצטדיון טדי עם הפועל ירושלים, ולאחר המשחק התגלה כי אוהדי הקבוצה ציירו כתובות גרפיטי מזעזעות כנגד משטרת ישראל.

“משטרת ישראל תמות בגז” ו”מוות למשטרה” היו רק חלק מהכיתובים הקשים שצוירו על הקירות בשירותים, כששם ארגון האוהדים “אולטראס הפועל” נכתב מספר פעמים אף הוא. הפועל תל אביב הגיבה רשמית לאותן כתובות של אוהדיה באצטדיון הירושלמי: “אנו מגנים בכל תוקף את הכיתוב המזעזע באצטדיון טדי”.

ממשטרת ישראל נמסר: “המשטרה החלה הערב בבדיקות מקיפות במטרה להתחקות אחר אותם אלו העומדים מאחורי מעשה בזוי זה. אנו מגנים בתוקף ורואים בחומרה רבה כל ביטוי של הסתה, אלימות או קריאה לפגיעה בשוטרים ובמשרתי ציבור, ונפעל בכל הכלים והאמצעים לאיתור מעורבים בכך, זאת במטרה למצות את הדין עם כל מי שייטול חלק במעשי הסתה, ונדליזם או פגיעה ברכוש ציבורי. מדובר בהתנהגות מבישה של קומץ, שאין לה כלל מקום במגרשי הספורט או בכל מקום במרחב הציבורי”.

הגרפיטי באצטדיון טדי (באדיבות אצטדיון טדי)

