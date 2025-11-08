מיצ'יץ' ואוטורו בסגל הפועל ת"א, הארפר מנגד

הפועל תל אביב והפועל ירושלים ייפגשו הערב (שבת) בגמר גביע ווינר, ומדובר בגמר הראשון בין הקבוצות על תואר. מי שנכלל בסגל של דימיטריס איטודיס הוא וסיליה מיצ’יץ’, לאחר שטרם נרשם במסגרת הליגה המקומית.

חוץ ממנו, הזרים שיעמדו לרשות המאמן היווני הם אלייז’ה בראיינט, אנטוניו בלייקני, איש ויינרייט ודן אוטורו. מנגד, אצל המארחת הפועל ירושלים יעמדו לרשות יונתן אלון ג’ארד הארפר, ג’סטין סמית’, אוסטין ווילי, אנתוני לאמב וג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס.

האדומים מתל אביב הגיעו למעמד הגמר לאחר שגברו על הפועל העמק בחצי הגמר, בעוד הקבוצה מהבירה רשמה ניצחון עח מכבי תל אביב.