הפועל תל אביב לא הצליחה לייצר רצף ניצחונות חדש היום (שבת) במסגרת המחזור ה-10 של ליגת העל ונעצרה עם 0:0 מול הפועל ירושלים, שמצידה סיימה עם תיקו רביעי ברציפות.

לאחר המשחק, אליניב ברדה מאמן הפועל ת”א סיכם: “היום ייצרנו מצבים, זה שלא כבשנו זה חלק מהמשחק. היום ידענו לאסוף את הנקודה, כמה שאי אפשר להיות מרוצה ממנה, בטח שאתה הפועל תל אביב. הרמנו את עצמנו בחצי השני, אבל זה לא מספיק”.

על שיבוץ השחקנים בהרכב והזזתם בין עמדות שונות: “כל מי שנמצא בקבוצה הוא מתאים להפועל תל אביב, אנחנו צריכים למצוא את הציוות הנכון”.

עמרי אלטמן תופס את הפנים (אורן בן חקון)

על הפגרה: “הפגרה הקודמת לא עשתה לנו טוב, כי בוטל משחק. אנחנו נרצה לעשות הכנה כמו שצריך, אולי מחנה אימונים. אנחנו צריכים לעבוד קשה”.

מאמן היריבה, זיו אריה, אמר בסיום על תחושותיו: “יותר חשוב מהכל, יש לנו חמישה חללים עדיין בעזה. חשוב לעזור למשפחות האלה. אני יוצא בסדר, אנחנו חייבים לנצח. עשינו את המקסימום, ממשיכים הלאה. לא נכנס לניתוחים מקצועיים כרגע, אנחנו ממשיכים בתהליך שלנו”.

על הדבר שהוא רוצה לשפר בקבוצתו: “המצב הבריאותי, שיהיה לי סגל מלא, לא היה משחק אחד עם סגל מלא”.

זיו אריה (אורן בן חקון)

על הירידה ביכולתו של סדריק דון: ”הלוואי עליי שחקנים כמו סדריק, גם מבחינה מקצועית וגם בגישה, אני מבסוט ממנו מאוד”.

חלוץ הפועל תל אביב, עמרי אלטמן, על מה שהיה חסר לקבוצתו: “לשחק את הכדורגל שלנו, היינו מבולגנים. חשוב לא להפסיד משחקים כאלה ולשמור על שער נקי. נעבוד קשה לייצר מצבים”.

“לא קשה לנו לייצר, זה היה חסר בשני המשחקים האחרונים. אנחנו נעבוד על זה בשלושה שבועות הקרובים. הגולים יגיעו ונביא ניצחונות”.

שוער הפועל ירושלים, נדב זמיר, על מה שחסר למועדונו: ”שאלה טובה, לא יודע לענות על זה. דברים מתחברים לנו ככל שהמשחקים מתקדמים. זה יגיע במשחקים הבאים”.

על השער נקי ששמר: “הפועל תל אביב קבוצה אדירה בעלת יכולות התקפיות. שמח שהצלחנו לשמור על שער נקי, אך אנחנו צריכים לנצח ואנחנו רוצים להתחבר ביחד”.

“הפועל י-ם לגמרי מסוגלת להישאר הליגה, אנחנו נאסוף את עצמנו בזמן הפגרה”.