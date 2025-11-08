יום שבת, 08.11.2025 שעה 16:36
ספורט אחר  >> גלישת רוח

תמר שטיינברג ויואב כהן זכו באליפות ישראל

השניים הגנו על התואר בתחרות במכמורת שבו זכו גם בשנה שעברה. שטיינברג גברה על קנטור מוריס ופלג, בעוד שכהן ניצח את עומר, ראובני ורג'ואן בגמר

|
תמר שטיינברג (Ballande, IQ FOIL CLASS)
תמר שטיינברג (Ballande, IQ FOIL CLASS)

יואב כהן ותמר שטיינברג הגנו על התואר וזכו באליפות ישראל בגלישת רוח, שהסתיימה היום (שבת) בחוף מכמורת. שני גולשי הרוח עשו זאת שנה שנייה ברציפות.

אצל הנשים הייתה דרמה במאבק על הכרטיס הרביעי והאחרון לשיוט הגמר, כאשר שרון קנטור סיימה שלושה שיוטים טובים (1,4,2) כך שעקפה בנקודה אחת את קטי ספיצ’קוב ועלתה לגמר על חשבונה.

בגמר המתינו תמר שטיינברג שסיימה במקום הראשון את השיוטים הסדירים, דניאלה פלג ומאיה מוריס שנאבקו על המקומות בפודיום. שטיינברג עלתה לגמר עם נקודת בונוס, בידיעה שמי שתסיים עם שתי נקודות תנצח. ואכן, הגולשת הצעירה ניצחה בשיוט הגמר, זכתה בנקודה וגם בתואר אלופת הארץ.

אצל הגברים, יואב כהן ביום שיוטים מצוין עם שלושה ניצחונות עלה למקום הראשון בשוויון נקודות עם יואב עומר. תום ראובני נכנס לגמר מהמקום השלישי ואחריו פלג רג'ואן. כאן, כהן קיבל יתרון בגמר, ולאחר שניצח אותו חגג עם מדליית הזהב בסיום.

/* LAST / NEXT ROUNDs */