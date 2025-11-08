יום שבת, 08.11.2025 שעה 16:10
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1514-1312אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

חוליאן אלברס: יש הרבה דיבורים עליי ועל בארסה

הכוכב מודע להתעניינות, אך הבהיר: "מרוכז באתלטיקו, נראה מה יהיה בסוף העונה". וגם: המבחנים בריאל בגיל 11 ("חוויה"), הקשר עם סימאונה והמחיר שלו

חוליאן אלברס (IMAGO)
חוליאן אלברס (IMAGO)

האם המחליף של רוברט לבנדובסקי נמצא כבר בליגה הספרדית? כוכב ברצלונה בן ה-37 מסיים את חוזהו בקיץ 2026, ואמנם עדיין לא התקבלה החלטה סופית, אבל נראה שהרוח נושבת לעבר עזיבה בסיום העונה הזו. כמובן שהקטלונים מתחילים להתכונן לכך, מחפשים מחליף ואחד השמות החמים הוא זה של חוליאן אלברס.

חלוץ אתלטיקו מדריד הודה כי הוא מודע לדיבורים סביבו ולעניין מצד ברצלונה, אך שמר על עמימות בנוגע לעתידו. "באמת, אני לא יודע", הוא השיב לשאלה על האפשרות לעבור לקאמפ נואו, "אני רואה מה נאמר ברשתות, בספרד מדברים הרבה עליי ועל ברצלונה. כרגע אני מרוכז באתלטיקו. נראה מה יקרה בסוף העונה".

החלוץ הארגנטינאי, המכונה "העכביש", חשף גם כי פ.ס.ז' הייתה קרובה מאוד לצרף אותו בקיץ האחרון: "כשחתמתי באתלטיקו בשנה שעברה, דיברו הרבה גם על פאריס. היו שיחות בין הנהלת פ.ס.ז' לסוכן שלי, הם בהחלט גילו עניין, אבל זה לא הבשיל למשהו מוחשי".

סימאונה: "חוליאן אלברס השחקן הטוב בעולם"

במהלך הראיון נזכר אלברס גם בחוויה אישית מוקדמת מאוד: מבחן שעבר בריאל מדריד כשהיה בן 11 בלבד. "אבא שלי טס איתי לספרד לכ-20 ימים", סיפר החלוץ, "התאמנתי עם ריאל ושיחקתי בטורניר בפרלאדה שבו ניצחנו. אבל כדי להישאר שם, כל המשפחה הייתה צריכה לעבור איתי. זו הייתה חוויה גדולה, אבל זה היה מוקדם מדי".

למרות אי הוודאות לגבי העתיד, אלברס הבהיר כי הוא נהנה באתלטיקו ומרגיש מחובר למועדון ולמאמן. "היחסים שלי עם סימאונה מאוד חיוביים", הוא אמר, "אנחנו חולקים את אותה תפיסת כדורגל: תשוקה, עבודה קשה ומסירות. אני מאמין שאנחנו מסוגלים להתמודד מול כל יריבה. פתחנו את העונה לא בצורה מושלמת ויש דברים שצריך לשפר, במיוחד במשחקי החוץ, אבל העונה עוד ארוכה. במשחקים ישירים אנחנו מאוד חזקים".

בברצלונה ימשיכו לעקוב אחרי אלברס, שכבש העונה תשעה שערים ובישל עוד ארבעה ב-14 משחקים בכל המסגרות. שוויו של החלוץ שחתום באתלטיקו עד 2030, מוערך ב-100 מיליון אירו, אבל כמובן שבמקרה שבארסה תרצה להחתים אותו, הקולצ’ונרוס ידרשו הרבה יותר.

היורש של לבנדובסקי? חוליאן אלברס (IMAGO)היורש של לבנדובסקי? חוליאן אלברס (IMAGO)

אסור גם לשכוח את הבעיות הכלכליות של הבלאוגרנה, אם כי מצד שני בקרוב בארסה תחזור לקאמפ נואו, עם הזמן ובהתאם להתקדמות השיפוץ, כמות המקומות תגדל ביציעים וגם בקיץ הקרוב יתקיימו בחירות, כך שרכש גדול שכזה יכול להשפיע. אלברס, מצדו, משאיר את הדלת פתוחה, אבל לא ממהר לעשות את הצעד הבא.

