יום שבת, 08.11.2025 שעה 15:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

לראשונה: רותם חטואל תורגל בהרכב הפועל חיפה

גל אראל מתכנן 3 שינויים מול הפועל פ"ת מחר ב-20:00, יונתן פרבר במקום בוגנים, רמירז יחזור להגנה וסרדל יוסט לקישור. המאמן: "משחק שחובה לעבור"

|
רותם חטואל (חג'אג' רחאל)
רותם חטואל (חג'אג' רחאל)

הפועל חיפה תארח מחר (ראשון, 20:00) את הפועל פ"ת ותנסה לחזור למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים לא פשוטים לבית"ר ירושלים ולמ.ס אשדוד, במהלכם הקבוצה ספגה שלושה שערים.

המאמן גל אראל מתכנן 3 שינוים לעומת ההרכב שפתח מול אשדוד כאשר העיקרי שבהם הוא שילובו לראשונה בהרכב של החלוץ רותם חטואל על חשבון אניס פורת עיאש.

שינוי נוסף הוא הצבתו של יונתן פרבר במקום איתי בוגנים והשינוי השלישי הוא בחזרתו של ברונו רמירז למרכז ההגנה כאשר לירן סרדל יוסט לקישור על חשבון רוי נאווי שיירד לספסל.

ברונו רמירז (עמרי שטיין)ברונו רמירז (עמרי שטיין)

גל אראל התייחס ליריבה: "מדובר בקבוצה טובה, שמשחקת כדורגל שאני אוהב לראות, קבוצה שמזיזה את הכדור טוב, עושה תבניות התקפה מאוד יפות.
ראיתי את המשחק האחרון של הפועל פ"ת נגד בני סכנין, היה לה משחק טוב וזה מאפיין אותה.

“יש לנו את הרעיונות שלנו, זה משחק שחובה לעבור מבחינתנו, מה עוד שאנחנו בבית שלנו, עם הקהל שלנו. נעשה את הכל לקחת שלוש נקודות".

אסור לפספס
