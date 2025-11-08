פליק: בעונה שעברה היה שונה, היינו ברמה אחרת

מאמן ברצלונה האנזי פליק דיבר במסיבת העיתונאים לקראת משחקה של קבוצתו מחר (ראשון, 22:00) מול סלטה ויגו. הגרמני התייחס לשורה ארוכה של נושאים, מהיכולת הלא יציבה של הקבוצה, דרך מצבת הפצועים, ועד התחושות מהמעבר הצפוי לאצטדיון קאמפ נואו המחודש.

פליק התייחס לדרך שבה הוא חווה את הכדורגל ואמר: "קל מאוד להשוות, אבל צריך להסתכל על התמונה כולה. אני לא אדבר כאן על באיירן מינכן, שם זכינו באליפות בשנה השנייה. כאן יש לנו הרבה פציעות, שחקנים חשובים מאוד חסרים, ואנחנו מנסים להתמודד עם זה בצורה הטובה ביותר. לקחנו נקודה בברוז', ואנחנו במקום השני בלה ליגה. זה רק נובמבר, העונה עוד ארוכה. השחקנים יודעים שהם צריכים לשחק טוב יותר. כשכולם יחזרו, אחרי שניים או שלושה משחקים ניראה טוב יותר, אבל בינתיים אנחנו חייבים להילחם. את המלחמה הזו לא ראיתי מול ברוז', ואני מקווה לראות אותה במשחק הקרוב".

בהמשך דיבר המאמן על ניהול דקות השחקנים הבין-לאומיים: "לא דיברתי על ניהול הדקות של שחקני הנבחרות", אמר בקצרה, כשהוא שומר על זהירות לקראת עומס המשחקים של נובמבר ודצמבר.

דה לה פואנטה וימאל (IMAGO)

לגבי השוער ז’ואן גארסיה אמר פליק: "אנחנו מאוד מרוצים מההתקדמות שלו, אבל נחכה לשובו רק אחרי פגרת הנבחרות".

על המעבר הצפוי של הקבוצה בחזרה לאצטדיון קאמפ נואו סיפר הגרמני בהתרגשות: "אני מקווה שנהיה שם קבוצה חזקה יותר. הרושם הראשוני היה מדהים. אפשר ממש להרגיש את ההיסטוריה של המקום. זה היה מרגש בצורה יוצאת דופן, ואני בטוח שזה יעזור לנו. האוהדים קרובים יותר מאשר במונז’ואיק, וזה הדבר החשוב ביותר לעתיד המועדון. נעשתה שם עבודה מצוינת, ואני רוצה לברך את כולם על כך".

בנוגע לביקורת על היכולת ההגנתית ולחיבור הכללי בין הקווים אמר פליק: "חשוב מאוד שהמועדון נותן בנו אמון. אנחנו יודעים איך הדברים נראים, אנחנו צריכים יותר ביטחון. ראינו את זה מול קלאב ברוז’, קו ההגנה שלנו היה נמוך מדי, וההתקפה רחוקה מדי מהמקום שבו אנחנו רוצים לראות אותה. יש לנו מבנה ברור, ואנחנו רוצים לשמור על חיבור גם כשאין לנו את הכדור. דיברנו על זה ואני מקווה שנראה את זה משתפר כבר מול סלטה".

האנזי פליק (IMAGO)

המאמן נגע גם במצב הקבוצה לקראת המשחק הקרוב: "סלטה בכושר טוב כרגע, אפילו במצב טוב מאיתנו. הם ניצחו בארבעה משחקים האחרונים, אבל הכל תלוי במנטליות. דיברנו על זה בחדר ההלבשה, אנחנו רוצים לנצח, לסיים את השבוע עם שלוש נקודות נוספות לפני הפגרה".

פליק התייחס גם להשוואה לעונה הקודמת ולציפיות ממנו: "בעונה שעברה שיחקנו ברמה אחרת. דיברנו על המשחק מול קלאב ברוז’ והם יודעים בדיוק מה אני רוצה לראות. עכשיו אני רוצה לראות את זה גם על המגרש".

בסיום התייחס המאמן גם למצבם של שניים משחקני ההגנה שלו: "אריק גארסיה יכול לשחק, הוא כשיר לחלוטין. לגבי ז’ול קונדה, הוא לא השלים את האימון, ואני בספק אם ייכלל בסגל. כנראה שהוא לא יהיה מוכן, אבל נחכה ונראה".

על לאמין ימאל הוסיף: "אני מבקש את אותו הדבר גם מהנבחרת, שיטפלו בו כמו שצריך. הוא השתנה, הוא הרבה יותר טוב, הוא מתאמן מצוין, עושה טיפולים יומיומיים בחדר הכושר, הוא יכול לחזור לרמה הגבוהה ביותר שלו, אבל הוא עדיין לא במאה אחוז. אנחנו צריכים לשמור עליו, גם כאן וגם בנבחרת. ואני חושב שגם שם עושים את זה".