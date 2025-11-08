אכזבה במכבי פ"ת: הפסד מאוד דומה לזה לדימונה

במכבי פ"ת רצו מאוד לצאת לפגרה עם ניצחון שביעי ברציפות בליגה ובריחה מהמקום השלישי בליגה הלאומית, אך החניכים של נועם שוהם ספגו הפסד שני בשלושת המשחקים האחרונים, 2:0 לנוף הגליל, נועלת הטבלה.

כמו במשחק מול מ.ס דימונה בשבוע שעבר, המלאבסים שוב הופתעו במשחק אליו הגיעו כפייבוריטים ברורים ובמועדון מתחילים להבין שהם זקוקים לשחקני הכרעה, כאלה שיופיעו בכל משחק ועל-כך ייתנו את הדעת במועדון לקראת חודש ינואר.

בפ"ת מחפשים שחקני חיזוק שוברי שוויון, בדומה לעלייה הקודמת אז צירפו במועדון את מאור לוי. שמו של אנאס מחאמיד, שפצוע ולא משחק לאחרונה בהפועל ת"א, עלה, כאשר גם אופציית צירופם של שחקן כנף ובלם עלתה.

בפ"ת מדברים גם על חסרונו של הקשר האחורי, עידו כהן, שפצוע בשריר התאומים, ככזה שהשפיע, כאשר הוא צפוי לעבור מחר צילום אולטרסאונד שיעריך את חומרת מצבו. אגב, גם מאמן הנבחרת הצעירה, גיא לוזון, ממתין לתוצאות הצילום, כשהנבחרת הצעירה תמריא ביום שני להמשך משחקי מוקדמות אליפות אירופה.

אנאס מחאמיד (הפועל תל אביב)

"הם שמרו אותנו אישית, החמצנו יותר מדי ואז נעקצנו. אחרי שקיבלנו את הגול, כולם עלו למעלה וקיבלנו את השני. זה היה הפסד מאוד דומה להפסד מול מ.ס דימונה", אמרו במועדון. המלאבסים יתאמנו וייצאו לחמישה ימי חופש, החל מיום רביעי וישובו להתאמן ביום שני.

בינתיים, מי שהחלו להתאמן עם מ.ס כפר קאסם לקראת מעבר בינואר, הם ליאם שחר, אילאי צעירי ואביב יפת.