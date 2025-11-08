יום שבת, 08.11.2025 שעה 16:35
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
78%721-7889הכוכב האדום1
78%772-8189הפועל ת"א2
78%686-7849ז'לגיריס3
67%720-7639אולימפיאקוס4
67%773-8059מונאקו5
56%792-7859ברצלונה6
56%746-7169באיירן מינכן7
56%787-7819פנאתינייקוס8
56%731-7709ריאל מדריד9
56%812-8169ולנסיה10
44%733-7469אולימפיה מילאנו11
44%727-7129פנרבחצ'ה12
44%790-8019פאריס13
44%751-7179וירטוס בולוניה14
33%773-7439אנדולו אפס15
33%812-7789באסקוניה16
33%782-7409פרטיזן בלגרד17
33%778-7529דובאי18
22%776-6959ליון וילרבאן19
22%864-8169מכבי ת"א20

לקראת המעבר למכבי: פרטיזן נפרדה מלונדברג

באופן רשמי: הקבוצה הסרבית הודיעה על פרידה מהשחקן שמתקרב לקבוצתו של עודד קטש ואמור לחתום בקרוב ולהפוך לזר התשיעי בסגל של הצהובים מתל אביב

|
גבריאל איפה לונדברג (IMAGO)
גבריאל איפה לונדברג (IMAGO)

פרטיזן בלגרד הודיעה היום (שבת) רשמית על שחרורו של הגארד הדני גבריאל “איפה” לונדברג, שנמצא כעת על סף מעבר למכבי תל אביב. לונדברג, בן 30 (1.93 מטר), לא היה חלק מתוכניותיה המקצועיות של פרטיזן ולא רשם אף הופעה העונה במדי הקבוצה.

ההודעה הרשמית של הסרבים מסמנת את סיום דרכו במועדון ופותחת את הדרך להגעתו הצפויה לתל אביב, שם הוא כבר מנהל מגעים מתקדמים עם הצהובים. במכבי תל אביב ידעו כבר תקופה כי הקו האחורי דורש חיזוק, וכעת נראה כי מצאו את האיש המתאים.

לונדברג, שנחשב לשחקן מנוסה עם רקורד ביורוליג, שיחק בעבר בצסק"א מוסקבה, וירטוס בולוניה וגם עבר תקופה קצרה ב-NBA בפיניקס סאנס. הגעתו הצפויה נועדה להוסיף עומק ואיזון לעמדות הגארד, במיוחד לאור מצבו של אורוש טריפונוביץ' שאינו בתוכניות ועתיד לעזוב בהשאלה או בדרך אחרת.

אם אכן יחתום, לונדברג יהיה הזר התשיעי של עודד קטש, לצד ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, מרסיו סנטוס, אורוש טריפונוביץ’, לוני ווקר, אושיי בריסט, קליפורד אומורואי וג’ף דאוטין ג’וניור. במכבי רואים בדני חיזוק משמעותי שיוכל להוסיף ניסיון, יציבות וקליעה מבחוץ לקבוצה ששואפת לשפר את מעמדה ביורוליג ולחזק את הקצב ההתקפי שלה.

מאמן הקבוצה, עודד קטש, התייחס להגעתו הצפויה של לונדברג ואמר: “הוא יביא הרבה דברים שחסרים לנו, ניסיון, איכות ויכולת מוכחת ביורוליג. הוא גארד גדול עם נוכחות, שיכול לעזור לנו במגוון אספקטים במשחק. מדובר בשחקן איכותי, וננסה לשלב אותו כמה שיותר מהר בתוך המערכת”.

