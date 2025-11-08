לקראת המעבר למכבי: פרטיזן נפרדה מלונדברג

פרטיזן בלגרד הודיעה היום (שבת) רשמית על שחרורו של הגארד הדני גבריאל “איפה” לונדברג, שנמצא כעת על סף מעבר למכבי תל אביב. לונדברג, בן 30 (1.93 מטר), לא היה חלק מתוכניותיה המקצועיות של פרטיזן ולא רשם אף הופעה העונה במדי הקבוצה.

ההודעה הרשמית של הסרבים מסמנת את סיום דרכו במועדון ופותחת את הדרך להגעתו הצפויה לתל אביב, שם הוא כבר מנהל מגעים מתקדמים עם הצהובים. במכבי תל אביב ידעו כבר תקופה כי הקו האחורי דורש חיזוק, וכעת נראה כי מצאו את האיש המתאים.

לונדברג, שנחשב לשחקן מנוסה עם רקורד ביורוליג, שיחק בעבר בצסק"א מוסקבה, וירטוס בולוניה וגם עבר תקופה קצרה ב-NBA בפיניקס סאנס. הגעתו הצפויה נועדה להוסיף עומק ואיזון לעמדות הגארד, במיוחד לאור מצבו של אורוש טריפונוביץ' שאינו בתוכניות ועתיד לעזוב בהשאלה או בדרך אחרת.

אם אכן יחתום, לונדברג יהיה הזר התשיעי של עודד קטש, לצד ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, מרסיו סנטוס, אורוש טריפונוביץ’, לוני ווקר, אושיי בריסט, קליפורד אומורואי וג’ף דאוטין ג’וניור. במכבי רואים בדני חיזוק משמעותי שיוכל להוסיף ניסיון, יציבות וקליעה מבחוץ לקבוצה ששואפת לשפר את מעמדה ביורוליג ולחזק את הקצב ההתקפי שלה.

מאמן הקבוצה, עודד קטש, התייחס להגעתו הצפויה של לונדברג ואמר: “הוא יביא הרבה דברים שחסרים לנו, ניסיון, איכות ויכולת מוכחת ביורוליג. הוא גארד גדול עם נוכחות, שיכול לעזור לנו במגוון אספקטים במשחק. מדובר בשחקן איכותי, וננסה לשלב אותו כמה שיותר מהר בתוך המערכת”.