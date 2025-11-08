"לאמין ימאל לריאל? לא הייתי מחתים אותו"

האם בריאל מדריד היו רוצים להחתים את לאמין ימאל לו זה היה אפשרי? זו נשמעת כמו שאלה לתשובה מובנת מאליה, אבל מסתבר שלא ממש. החלוץ הצ’יליאני האגדי, איבן סמוראנו, ששיחק בבלאנקוס בשנות ה-90, התארח השבוע בתוכנית "אל קפליטו" וסיפק שם אמירה מפתיעה במיוחד על מספר 10 של ברצלונה.

סמוראנו התייחס לשאלת התאמתו האפשרית של לאמין ימאל לריאל, והבהיר כי למרות שהוא מכיר בכישרון האדיר שלו, מבחינתו זה לא שידוך טבעי. "את לאמין ימאל לא הייתי מחתים", אמר הצ’יליאני, "הוא כוכב, אבל הוא לא מייצג את מהות השחקן של ריאל.

"אני הייתי מחתים את פדרי. הוא תופעה והוא עושה את זה בלי לדבר. הוא צנוע, אומר את המינימום - וזו המהות. ללאמין ימאל אין את הנשמה ולא את מהות של ריאל. לברצלונה הוא מתאים, כאן לא. זה סיפור אחר, מועדון אחר לגמרי. ריאל היא מועדון של מעמד ותרבות. השחקנים צריכים לייצג את זה".

איבן סמוראנו מול רונאלד קומאן בימי הקלאסיקו (IMAGO)

סמוראנו אף הוסיף דוגמה מהעבר הקרוב כדי להמחיש את דבריו: "מעולם לא שמעתי את מסי אומר שאנחנו גונבים, והוא היה השחקן הכי טוב בעולם. ילד בן 17 שמקבל את כל האורות בגלל מה שהוא אומר - צריך להוכיח הכל במגרש, ועל השאר לדבר אחר כך".

לסיום, סמוראנו גם שלח מסר ברור לקטלונים: "ברצלונה צריכה לכוון את לאמין ימאל. אחרת הוא יהיה רק שחקן טוב. שחקנים שמשאירים מורשת עשויים מחומר אחר".