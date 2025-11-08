יום שבת, 08.11.2025 שעה 16:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1514-1312אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

"לאמין ימאל לריאל? לא הייתי מחתים אותו"

סמוראנו האגדי הפתיע בראיון על הכוכב: "ריאל זה מועדון של מעמד ותרבות, אין לו את הנשמה או המהות שלה. מעולם לא שמעתי את מסי אומר שאנחנו גונבים"

|
לאמין ימאל בקלאסיקו (רדאד ג'בארה)
לאמין ימאל בקלאסיקו (רדאד ג'בארה)

האם בריאל מדריד היו רוצים להחתים את לאמין ימאל לו זה היה אפשרי? זו נשמעת כמו שאלה לתשובה מובנת מאליה, אבל מסתבר שלא ממש. החלוץ הצ’יליאני האגדי, איבן סמוראנו, ששיחק בבלאנקוס בשנות ה-90, התארח השבוע בתוכנית "אל קפליטו" וסיפק שם אמירה מפתיעה במיוחד על מספר 10 של ברצלונה.

סמוראנו התייחס לשאלת התאמתו האפשרית של לאמין ימאל לריאל, והבהיר כי למרות שהוא מכיר בכישרון האדיר שלו, מבחינתו זה לא שידוך טבעי. "את לאמין ימאל לא הייתי מחתים", אמר הצ’יליאני, "הוא כוכב, אבל הוא לא מייצג את מהות השחקן של ריאל.

"אני הייתי מחתים את פדרי. הוא תופעה והוא עושה את זה בלי לדבר. הוא צנוע, אומר את המינימום - וזו המהות. ללאמין ימאל אין את הנשמה ולא את מהות של ריאל. לברצלונה הוא מתאים, כאן לא. זה סיפור אחר, מועדון אחר לגמרי. ריאל היא מועדון של מעמד ותרבות. השחקנים צריכים לייצג את זה".

איבן סמוראנו מול רונאלד קומאן בימי הקלאסיקו (IMAGO)איבן סמוראנו מול רונאלד קומאן בימי הקלאסיקו (IMAGO)

סמוראנו אף הוסיף דוגמה מהעבר הקרוב כדי להמחיש את דבריו: "מעולם לא שמעתי את מסי אומר שאנחנו גונבים, והוא היה השחקן הכי טוב בעולם. ילד בן 17 שמקבל את כל האורות בגלל מה שהוא אומר - צריך להוכיח הכל במגרש, ועל השאר לדבר אחר כך".

הספרדים בחרו: 10 השערים היפים של אוקטובר

לסיום, סמוראנו גם שלח מסר ברור לקטלונים: "ברצלונה צריכה לכוון את לאמין ימאל. אחרת הוא יהיה רק שחקן טוב. שחקנים שמשאירים מורשת עשויים מחומר אחר".

אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
