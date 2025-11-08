יום שבת, 08.11.2025 שעה 13:18
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

היו יותר אוהדי חיפה מאשר בית"ר וב"ש ביחד

משחק הצהריים של הירוקים מול הפועל ירושלים משך יותר קהל (28,134) מאשר במשחק הצמרת שנערך בטדי. גם הפועל ת"א עברה את ה-10,000, ומה עם מכבי ת"א?

|
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

משחקי המחזור התשיעי בליגת העל משכו לאצטדיונים השונים 83,179 אוהדים בסך הכל. מדובר בעלייה מהמחזור הקודם (67,473), בין היתר הודות למשחק בין בית"ר ירושלים להפועל ב"ש באצטדיון טדי, אבל הוא לא היה המפגש שמשך הכי הרבה קהל.

משחק הצהריים באצטדיון סמי עופר, בו מכבי חיפה אירחה את הפועל ירושלים, הגיע למקום הראשון: 28,134 אוהדים הגיעו לראות את הירוקים מפספסים ניצחון ברגע האחרון מול הקבוצה מהבירה. 27,501 אוהדים ירוקים היו ביציעים ו-633 של הירושלמים.

לאצטדיון טדי הגיעו 27,303 אוהדים בסך הכל כדי לראות את המשחק המסקרן בין בית"ר להפועל ב"ש. 24,773 מתוכם היו אוהדי בית"ר ו-2,530 אוהדי ב"ש. כלומר: היו במחזור הזה יותר אוהדי מכבי חיפה מאשר של בית”ר וב”ש ביחד.

רק משחק אחד נוסף עבר את 10,000 הצופים: זה שבו הפועל ת"א אירחה את עירוני טבריה בבלומפילד, לשם הגיעו 14,407 אוהדים – 14,217 של האדומים ו-190 של הצפוניים.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

כשמכבי ת"א התארחה באצטדיון גרין למשחק חוץ מול מכבי בני ריינה, לאוהדיה היה רוב ביציעים: 3,238 אוהדים לעומת 1,070 בלבד של המקומיים. בסך הכל המשחק כלל 4,308 אוהדים.

במשחקים נוספים: 3,304 אוהדים הגיעו לראות את המפגש בין הפועל פ”ת לבני סכנין, 2,881 אוהדים היו באצטדיון הי"א כדי לראות את המשחק בין מ.ס אשדוד להפועל חיפה ו-2,842 אוהדים היו בין עירוני קריית שמונה למכבי נתניה.

