יום שבת, 08.11.2025 שעה 16:34
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
75%937-9598לוס אנג'לס לייקרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%767-8257סן אנטוניו ספרס
57% 835-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
38%968-9328פיניקס סאנס
29%797-7587לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

21 נקודות לבן שרף ודאבל דאבל לוולף בג'י ליג

בכורה מעודדת בליגת הפיתוח: הישראלים השאירו רושם טוב בניצחון 102:109 של לונג איילנד נטס על קפיטל סיטי גו-גו. 15 נקודות ו-11 ריבאונדים לוולף

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בכורה מעודדת במיוחד לשני הישראלים בליגת הפיתוח. בן שרף ודני וולף פתחו הלילה (בין שישי לשבת) את העונה שלהם בג'י ליג, והשאירו רושם מצוין. שרף הצטיין עם 21 נקודות והוביל את לונג איילנד נטס לניצחון 102:109 על קפיטל סיטי גו-גו, בעוד וולף הוסיף דאבל דאבל מרשים.

שרף, שלא פתח בחמישייה, נכנס מהספסל והיה אחד הגורמים המרכזיים לניצחון. הוא סיים עם 21 נקודות (7 מ-13 מהשדה, 1 מ-3 מחוץ לקשת ו-4 מ-6 מהקו), לצד 4 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 2 חטיפות וחסימה, וסיים את הערב עם מדד פלוס-מינוס 18+, הגבוה במגרש, תוך 28 דקות בלבד.

וולף, שהציג נוכחות מתמדת בצבע, תרם 15 נקודות (4 מ-16 מהשדה, 1 מ-5 משלוש, 3 מ-3 מהעונשין), 11 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 2 חטיפות ו-2 חסימות, אך גם 5 איבודים. הוא שיחק 31 דקות וסיים במאזן פלוס-מינוס 6-.

ההחלטה של ברוקלין לשלוח את שרף ולצדו רוקיז נוספים לג'י ליג הגיעה לאחר פתיחת עונה מאכזבת בקבוצה הראשית, כששרף עצמו פתח בחמישה משחקים רצופים לפני שנגרע מהרוטציה. גם נולאן טראורה, רוקי נוסף של הנטס, קיבל הזדמנות במשחק הפתיחה וקלע 12 נקודות באחוזים נמוכים מהשדה, אך הוסיף 7 אסיסטים.

המשחק לא התחיל טוב עבור הנטס, שנקלעו לפיגור 15:5, אך שרף נכנס ברבע הראשון, קלע 8 נקודות רצופות ושינה לחלוטין את המומנטום. במחצית עמד על 10 נקודות כשקבוצתו עוד פיגרה 63:54, אך וולף סייע למהפך ברבע השלישי.

ברבע הרביעי, כשהפער שוב צמח, שרף לקח פיקוד, קלע כמה סלים קריטיים, הוסיף שלשה חשובה והוביל ריצה שסגרה את הסיפור. הוא קלע 11 נקודות ברבע האחרון לבדו והותיר רושם חזק מאוד לקראת ההמשך. ביום ראשון (22:00 שעון ישראל) שתי הקבוצות ייפגשו שוב בלונג איילנד, כאשר עדיין לא ברור אם שרף ו-וולף ימשיכו בליגת הפיתוח או ישובו לסגל של ברוקלין ב-NBA.

