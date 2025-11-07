בדקה ה-89: ריאל סוסיאדד סחטה 1:1 מאלצ'ה

אלצ'ה וריאל סוסיאדד נפרדו הערב (שישי) ב־1:1 במשחק שפתח את המחזור ה־12 בלה ליגה. אלברו רודריגס העלה את אלצ'ה ליתרון בדקה ה־57 לאחר בישול של אלברו נונייס, אך מיקל אויארסבאל איזן עבור סוסיאדד עם פנדל מדויק בדקה ה־89, שהשאיר את הבאסקים עם נקודה מתוקה במיוחד.

אלצ'ה, שהציגה משחק לחוץ, אך חסרה את החדות מול השער, פספסה הזדמנות חשובה לחזור למסלול הניצחונות. היא נותרה במקום התשיעי עם 15 נקודות בלבד, ובכך האריכה את רצף המשחקים ללא ניצחון לחמישה.

מנגד, ריאל סוסיאדד הצליחה להציל נקודה בדקות הסיום, אך נעצר לה רצף שני הניצחונות הרצופים בליגה. הבאסקים ממוקמים כעת במקום ה־14 עם 13 נקודות, וינסו לחזור למסלול הניצחונות במחזור הבא.