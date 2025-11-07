אחרי 4 תוצאות תיקו: פיזה גברה 0:1 על קרמונזה

פיזה ניצחה הערב (שישי) 0:1 את קרמונזה במשחק שפתח את המחזור ה־11 בליגה האיטלקית, בזכות שער ניצחון של אידריסה טורה בדקה ה־75. הניצחון הזה הגיע אחרי רצף של ארבע תוצאות תיקו, והעלה את פיזה למקום ה־16 עם תשע נקודות. מנגד, קרמונזה רשמה הפסד שני ברציפות ועלולה לאבד את מקומה העשירי בהמשך המחזור.

בגרמניה, ורדר ברמן פתחה את המחזור ה־10 בבונדסליגה עם ניצחון דרמטי 1:2 על וולפסבורג. מתיאס סוואנברג העלה את הזאבים ליתרון בדקה ה־28, אך יינס סטאגה איזן בדקה ה־83, וסמואל צ’יפונדה השלים מהפך דרמטי בדקה ה־94.

בזכות הניצחון, ברמן עלתה למקום השביעי לפחות זמנית עם 15 נקודות ורשמה ניצחון שלישי בחמשת המחזורים האחרונים. וולפסבורג, לעומתה, ספגה הפסד שני ברציפות וירדה למקום ה־12 בטבלה.