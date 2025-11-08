יום שישי, 13.02.2026 שעה 02:44
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

חודדה: ק"ש? משחק שהוא צומת דרכים עבורנו

מאמן טבריה דרוך לפני דרבי הצפוניות היום ב-18:30: "שתי קבוצות בסיטואציות דומות". חדידה: "תחושות טובות, אך צריך נק'". וולבלום וסמביניה ייעדרו

|
שחקני עירוני טבריה באימון (עודד חסין)
שחקני עירוני טבריה באימון (עודד חסין)

עירוני טבריה תארח היום (שבת, 18:30) את עירוני קריית שמונה, בקרב תחתית על שש נקודות, במסגרת המחזור העשירי בליגת העל בכדורגל. שתי הקבוצות שעלו יחד ליגה בקיץ הקודם קרובות בטבלה, כאשר לטבריה 10 נקודות ולקריית שמונה 8. שתי הקבוצות מגיעות למשחק במומנטום שלילי. בשנה שעברה ניצחה קרית שמונה בסיבוב הראשון, בנתניה, 0:2 ואז ניצחה טבריה 1:3 במשחק הביתי שלכ בסיבוב השני ושוב ניצחה, 0:2 במשחק החוץ בנתניה, בפלייאוף התחתון. 

בטבריה צברו נקודה אחת מהתשע האחרונות, כשבמחזור האחרון הפסידה הקבוצה 2:0 להפועל ת''א בבלומפילד. ובאופן טבעי יש לחץ במועדון. בקבוצה מבינים שחובה להוציא נקודות במשחק הקרוב: "הפועל ירושלים וריינה עדיין רחוקות, אבל יתחילו להוציא שם נקודות בקרוב ואי אפשר לבנות על זה שגם הם יפסידו נקודות לנצח", אמרו במועדון.

כאמור, גם בקרית שמונה נמצאים במומנטום שלילי, כאשר דווקא אחרי הניצחון המפתיע על הפועל באר שבע הגיעו שני הפסדים, למכבי ת״א ולמכבי נתניה. מהמשחק ייעדרו סמביניה, שהורחק בשבוע שעבר, בהפסד להפועל ת''א ואיתן וולבלום, הפצוע בירך.

הארון שאפסו (עודד חסין)הארון שאפסו (עודד חסין)

המאמן, אלירן חודדה דיבר לקראת המשחק מחר מול הפועל ק"ש: "משחק שהוא צומת עבורנו. צפוי משחק קשה נגד קבוצה חזקה ומאומנת, שתי קבוצות שנמצאות בסיטואציה דומה לכן לכל פרט יש משמעות במשחק כזה”. גיא חדידה הוסיף לקראת המשחק: "משחק חשוב וכולם מבינים את המשמעות שלו במיוחד לפני היציאה לפגרה. תחושות טובות וביטחון מהיכולת מהמשחקים האחרונים אך גם הבנה שמחר צריך להשיג גם תוצאה טובה ולהשאיר את הנק אצלנו”.

הרכב משוער: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, רון אונגר, אונדריי באצ'ו, הארון שאפסו, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

