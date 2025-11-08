יום שבת, 08.11.2025 שעה 16:33
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

מה היחסים לגמר בין הפועל ת"א להפועל י-ם?

ב-Winner קבעו שאיטודיס וחניכיו פייבוריטים ועם מינוס 5. בכדורגל: לפי המומחים - מכבי חיפה עדיפה על סכנין, ב"ש על אשדוד והפועל ת"א על הפועל י-ם

|
יובל זוסמן מול בר טימור (אורן בן חקון)
יובל זוסמן מול בר טימור (אורן בן חקון)

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים בספורט, בין אם ברחבי העולם או בארץ. במוקד, גמר גביע ווינר בכדורסל יפגיש בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים ב-19:10, ובכדורגל השתיים ייפגשו גם כן ב-15:00, כשגם מכבי חיפה תשחק נגד בני סכנין ב-17:30 והפועל באר שבע תארח את אשדוד ב-19:30. 

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן.

נתחיל מהסל. הפועל תל אביב פייבוריטית ומקבלת את המינוס, ומי שרוצה לשים על ניצחון שלה בשש נקודות ומעלה יכול להרוויח פי 1.80. היחס לניצחון של הפועל ירושלים או הפסד שלה עד 4 נקודות הוא גם כן פי 1.80, ומי שרוצה להיות אמיץ, היחס על ניצחון של הפועל ת”א בדיוק ב-5 הוא פי 9.

גג'ארד הארפר זורק את סל הניצחון (רועי כפיר)

גם בכדורגל האדומים מתל אביב עדיפים על האדומים מבירת ישראל לפי המומחים. היחס לניצחון של אליניב ברדה וחניכיו בטדי הוא פי 1.65, כאשר היחס לניצחון של זיו אריה והשחקנים שלו הוא פי 4.15. היחס על תיקו בין הצדדים הוא פי 3.80.

סתיו טוריאל (רדאד גסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

בדוחא ייפגשו בני סכנין ומכבי חיפה, והירוקים למרות הכושר הרע פייבוריטים עם יחס של פי 1.50 לניצחון שלהם. שלוש נקודות של שרון מימר והבחורים שלו מקבלות יחס של פי 5.10, והיחס על תיקו די מפתיע בין שתי הקבוצות הצפוניות הוא פי 4.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

ומתוך כל הפייבוריטיות שהיו עד כאן, ב”ש היא העדיפה מכולן לפי המומחים. האדומים מקבלים יחס של פי 1.20 לניצחון שלהם בטרנר על אשדוד, כאשר היחס להפתעה וניצחון של הקבוצה מעיר הנמל בטרנר הוא פי 9.50. מי שרוצה, היחס על תיקו הוא פי 5.80.

הלדר לופס ודן ביטון מאושרים (רדאד גהלדר לופס ודן ביטון מאושרים (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */