מה היחסים לגמר בין הפועל ת"א להפועל י-ם?

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים בספורט, בין אם ברחבי העולם או בארץ. במוקד, גמר גביע ווינר בכדורסל יפגיש בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים ב-19:10, ובכדורגל השתיים ייפגשו גם כן ב-15:00, כשגם מכבי חיפה תשחק נגד בני סכנין ב-17:30 והפועל באר שבע תארח את אשדוד ב-19:30.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן.

נתחיל מהסל. הפועל תל אביב פייבוריטית ומקבלת את המינוס, ומי שרוצה לשים על ניצחון שלה בשש נקודות ומעלה יכול להרוויח פי 1.80. היחס לניצחון של הפועל ירושלים או הפסד שלה עד 4 נקודות הוא גם כן פי 1.80, ומי שרוצה להיות אמיץ, היחס על ניצחון של הפועל ת”א בדיוק ב-5 הוא פי 9.

ג'ארד הארפר זורק את סל הניצחון (רועי כפיר)

גם בכדורגל האדומים מתל אביב עדיפים על האדומים מבירת ישראל לפי המומחים. היחס לניצחון של אליניב ברדה וחניכיו בטדי הוא פי 1.65, כאשר היחס לניצחון של זיו אריה והשחקנים שלו הוא פי 4.15. היחס על תיקו בין הצדדים הוא פי 3.80.

סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

בדוחא ייפגשו בני סכנין ומכבי חיפה, והירוקים למרות הכושר הרע פייבוריטים עם יחס של פי 1.50 לניצחון שלהם. שלוש נקודות של שרון מימר והבחורים שלו מקבלות יחס של פי 5.10, והיחס על תיקו די מפתיע בין שתי הקבוצות הצפוניות הוא פי 4.

ברק בכר (עמרי שטיין)

ומתוך כל הפייבוריטיות שהיו עד כאן, ב”ש היא העדיפה מכולן לפי המומחים. האדומים מקבלים יחס של פי 1.20 לניצחון שלהם בטרנר על אשדוד, כאשר היחס להפתעה וניצחון של הקבוצה מעיר הנמל בטרנר הוא פי 9.50. מי שרוצה, היחס על תיקו הוא פי 5.80.