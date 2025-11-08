לליגה חוקים משלה: מכבי ת"א גברה על נתניה

לליגה חוקים משלה. לאחר ההפסד במסגרת היורוליג למונאקו ביום חמישי, מכבי תל אביב חזרה לנצח הערב (שבת), כאשר גברה 88:94 על אליצור נתניה ושמרה על מאזן מושלם בליגת העל.

לאורך דקות ארוכות המשחק היה צמוד כאשר אף קבוצה לא הצליחה ליצור מומנטום ולברוח לשנייה. החבורה מהשרון, שהגיעה מהתחתית, היוותה יריב שווה לפיינליסטית העונה שעברה ולא באה לשמש כתפאורה.

כאמור, המשחק היה שקול ברבע הראשון, כאשר אוטיס פרייז’ר להט אצל המארחת והגיע לדאבל פיגרס כבר ברבע הראשון. מנגד, מרסיו סנטוס השאיר את החבורה של עודד קטש בעניינים, והרבע הראשון הסתיים בשוויון 24:24.

קליפורד אומורי עולה לדאנק (רועי כפיר)

הסטטוס קוו המשיך ברבע השני כאשר היתרון נע מצד לצד כמו מטוטלת. ריצת 0:7 של האורחים בהובלת ג’ף דאוטין ג’וניור נענתה על ידי היריבה, וקליעת עונשין של שאק ביוקנן קבעה 46:48 לזכות מכבי ת”א במחצית.

לאחר דקות של גישושים בפתיחת החצי השני של המשחק, שלשה של אושיי בריסט העלתה את קבוצתו ליתרון 9, אותו הם המשיכו להגדיל לפער דו ספרתי. הנתנייתים השכילו לצמק במעט את הפער, אך קבוצת היורוליג ירדה לרבע המכריע ביתרון 61:72.

קבוצתו של עידן אבשלום צימקה את הפער וגרמה לקטש לקחת פסק זמן על מנת לדבר עם שחקניו, אך סנטוס סיפק מספר מהלכים נאים כדי לעלות את קבוצתו ליתרון דו ספרתי, ויחד עם גור לביא הוא ביסס את היתרון של האורחים כל הדרך ל-88:94 בסיום ושמירה על מאזן מושלם בליגה.

קלעו לאליצור נתניה: אוטיס פרייז’ר 26 נקודות ו-6 ריבאונדים, שאק ביוקנן 17 נק’ ו-7 אסיסטים, קאליל ספיר ואור קורנליוס 14 נק’ כ”א, אפי טיומקין 9 נק’, אריאל סלע (5 ריב’) וסמאג’ה כריסטון 3 נק’ כ”א וניקו קרבאצ’ו 2 נק’ ו-8 ריב’.

קלעו למכבי תל אביב: ג’ף דאוטין ג’וניור 19 נקודות ו-6 אסיסטים, מרסיו סנטוס 18 נק’ ו-9 ריבאונדים, גור לביא 14 נק’, אושיי בריסט 9 נק’, תמיר בלאט וג’ימי קלארק (6 אסט’) 8 נק’ כ”א, טי ג’יי ליף 6 נק’, רומן סורקין וקליפורד אומורי 4 נק’ כ”א, ג’ון דיברתולומיאו ו-ווילי ריימן 2 נק’ כ”א.

עודד קטש (רועי כפיר)

עידן אבשלום (רועי כפיר)

אוהדי נתניה (רועי כפיר)

לא בסגל. לוני ווקר (רועי כפיר)

שמעון מזרחי משוחח עם אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

רבע ראשון: 24:24

חמישיית אליצור נתניה: סמאג'ה כריסטון, שאק ביוקנן, קאליל ספיר, דורי סהר ואוטיס פרייז'ר.

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, ג’ף דאוטין ג’וניור, אושיי בריסט, מרסיו סנטוס ורומן סורקין.

פרייז’ר הוביל את המארחים בדקות הראשונות, כאשר מנגד סנטוס בלט. נתניה נראו טוב בהתקפה, אך בכל פעם שהיא קלעה שחקניו של עודד קטש הגיבו מנגד ונשארו צמודים. פרייז’ר המשיך להיות המוציא לפועל העיקרי של נתניה והגיע כבר לדאבל פיגרס בטור הנקודות.

הקבוצות המשיכו להישאר צמודות, ודאנק של קליפורד אומורי קבע 24:24 בסיום הרבע.

מרסיו סנטוס עולה לדאנק (רועי כפיר)

טי ג'יי ליף עולה לסל (רועי כפיר)

אוטיס פרייז'ר במהלך אקרובטי (רועי כפיר)

רבע שני: 46:48 למכבי תל אביב

הקבוצות פתחו את הרבע בקצב צבירת נקודות איטי, כאשר טי ג’יי ליף וג’ימי קלארק קלעו לאורחים, ואפי טיומקין מנגד. כריסטון תפר קליעה לשלוש שהשוותה את התוצאה על 31:31, סנטוס החזיר את היתרון מהקו לקטש יחד עם שלשה נוספת של קלארק. חמש נקודות רצופות של המארחת החזירה את היתרון לצד שלה, אך קליעות עונשין של קבוצת היורוליג הזיזו את המטוטלת פעם נוספת.

אף קבוצה לא הצליחה לפתח מומנטום, ונתניה ניצלה זאת כדי להשיג מספר מהלכים של סל ועבירה כדי להעניש את יריבתה. בריסט ובלאט השוו את התוצאה בעזרת ריבאונדים בהתקפה, מה שגרם לספסל הנתנייתי לקחת פסק זמן. דאוטין צלף שלשה כדי לקבוע ריצת 0:7, וקליעת עונשין של ביוקנן קבעה את תוצאת המחצית, 46:48 למכבי ת”א.

אריאל סלע בזריקה אקרובטית (רועי כפיר)

אושיי בריסט מתכונן לזריקה (רועי כפיר)

ג'ף דאוטין ג'וניור בפעולה (רועי כפיר)

שחקני נתניה בטירוף (רועי כפיר)

רבע שלישי: 61:72 למכבי תל אביב

גור לביא פתח עם ארבע נקודות לזכות האורחים, אך פרייז’ר לא היה מסוגל להחטיא וקלע שלשה. ספיר וסנטוס החליפו נקודות, והסנטר הברזילאי קלע מהקו בנוסף. דאוטין ולביא המשיכו לבלוט אצל קטש, בעוד פרייז’ר המשיך להיות רמה מעל השאר אצל היהלומים.

בריסט קלע שלשה שהעלתה את האורחים ליתרון 9, 56:65, ונקודות נוספות של קלארק קבעו יתרון דו ספרתי. בלאט המשיך את הריצה התל אביבית כשרשם שלש הנוספת לזכות קטש, וקליעת עונשין של סנטוס העמידה את התוצאה על 56:72. ספיר עצר את הריצה עם קליעה מהקו, ואור קורנליוס הוסיף דאנק. שתי נקודות של ביוקנן קבעו את תוצאת הרבע, 61:72.

ג'ון דיברתולומיאו חודר לסל (רועי כפיר)

שחקני הקבוצות במאבק על הכדור (רועי כפיר)

רבע רביעי: 88:94 למכבי תל אביב

קורנליוס קלע את הנקודות הראשונות ברבע, בעוד שפיינליסטית העונה שעברה נשארה ללא נקודות בדקות הפתיחה של הרבע המכריע. לביא תרם סל חשוב עבור קבוצתו לאחר ריבאונד התקפה, שהעניק הרבה אוויר לקטש. מאמן מכבי תל אביב לקח פסק זמן לאחר מספר סלים נוספים של נתניה שצימקו את ההפרש לשש בלבד.

סנטוס סיפק מהלכים נאים והעלה את היתרון לדו ספרתי פעם נוספת, ויחד עם גור לביא הוא ביסס את היתרון של האורחים. היהלומים צימקו את ההפרש לקראת הסיום, אך שחקניו של קטש שמרו על היתרון מקו העונשין כל הדרך ל-88:94 בסיום ושמירה על מאזן מושלם בליגה.

קאליל ספיר מטביע (רועי כפיר)